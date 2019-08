August bude rýchly a zbesilý. Štrnásť filmových noviniek, ktoré nás čakajú v kinách

Uvidíme Leonarda DiCapria i Brada Pitta.

5. aug 2019 o 15:19 Dominika Chrastová

1. Slnovrat (Midsommar)

Christian by sa so svojou priateľkou Dani najradšej rozišiel, no po tragickej udalosti v jej rodine ju nechce nechať samú a pozve ju na festival letného slnovratu. Partia Američanov obohatená o členku navyše sa vydá do švédskej dediny. Slnečná utópia sa však príchodom nezvyčajných hostí veľmi rýchlo zmení na boj o prežitie.

Horor, pri ktorom vám bude behať mráz po chrbte, je v kinách od 1. augusta.

2. Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

Američan Hobbs a Brit Shaw netajili averziu voči sebe od prvého momentu, ako sa ich cesty skrížili v siedmej časti Rýchlo a zbesilo. Tentoraz však musia spolupracovať, ak chcú zastaviť gaunera, ktorého si netrúfa zatknúť nikto iný.

V kinách si môžete tento film od 1. augusta pozrieť, aj keď ste nevideli predchádzajúce diely. Snímka bude ako vždy pozostávať najmä z akčných scén a rýchlych áut.

3. Kráľovné zločinu (The Kitchen)

Kriminálna dráma sa odohráva v 70. rokoch v newyorskej oblasti Hell's Kitchen. Keď polícia zatkne miestnych gangstrov, špinavé kšefty preberú ich manželky. Okrem vízie zarobiť množstvo peňazí majú aj ďalší samozrejmý cieľ, a to dokázať, že ženy vedia narábať so zbraňou rovnako presne a prefíkane ako muži.

Herečky Melissa McCarthy, Tiffany Haddish a Elisabeth Moss sa vo svojich úlohách predstavia už 8. augusta.

4. Toy Story 4

Po deviatich rokoch sme sa dočkali ďalšieho príbehu zo sveta, v ktorom hračky ožívajú. Kovboj Woody mal vo svojich prioritách vždy úplne jasno, či už patril Andymu alebo Bonnie. Keď si však spomínané dievčatko v škôlke vyrobí hračku z plastovej vidličky, nastane problém. Vidlík sa nevie stotožniť so svojou novou podobou a od svojej majiteľky utečie.

Woody sa ho snaží prilákať naspäť domov, no zrazu sa sám ocitne v situácii, keď nevie, či by nemal náhodou vo svojich prioritách uprednostniť seba pred svojimi majiteľmi. Ako táto dilema dopadne, zistíme v kinách 8. augusta.

5. Nočné mory z temnôt (Scary Stories to Tell in the Dark)

V opustenom dome nájdu tínedžeri knihu, ktorú tam nechalo mladé dievča predtým, než bez stopy zmizlo. Po bližšom preskúmaní zistia, že stačí dotyk a strany odhalia vaše najväčšie nočné mory, z ktorých vytvoria príbeh, a ten sa následne naozaj stane.

Ako sa mladej partii podarí zbaviť nechcenej kliatby? Dozvieme sa 8. augusta z filmovej adaptácie strašidelných kníh Scary Stories to Tell in the Dark.

6. Diego Maradona

Argentínskeho futbalistu s číslom desať na drese netreba veľmi predstavovať. Pripravovaný dokument nám však poskytne komplexný pohľad na to, ako sa z chudobného chlapca stala svetová hviezda neskôr zamotaná do problémov s mafiou.

Životopis bude navyše obsahovať vyše päťsto záberov z Maradonovho súkromného archívu. V kinách ich uvidíme od 15. augusta.

7. Vtedy v Hollywoode (Once Upon a Time in Hollywood)

Ako vyzeral Hollywood v roku 1969? Presne na to spomína režisér Quentin Tarantino vo svojom deviatom filme, ktorý hodnotí ako najosobnejší. Dej sa sústredí najmä na kariéru skúseného herca a jeho kaskadéra, ktorí obaja dostávajú čoraz menej ponúk na účinkovanie. Do toho je však doplnených viacero vedľajších línií, ktoré čerpajú zo skutočných hollywoodských udalostí.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning či zosnulý Luke Perry. To sú mená len niekoľkých hereckých hviezd, ktoré už 15. augusta uvidíme na plátnach.

8. Bécassine!

Bécassine si zachová svoju detskú naivnosť aj v dospelosti. Sníva o odchode do Paríža, no stretnutie s Loulotte, malým dievčatkom, ktoré si adoptuje markíza de Grand-Air, obráti jej život naruby. Ako pestúnka zažíva Bécassine na zámku radostné chvíle, ale aj nedôverčivosť, keď sa na scéne zjaví zvláštny bábkar z Grécka.

Podarí sa Bécassine dosiahnuť svoje cestovateľské sny? Na adaptácii francúzskeho komiksu sa zasmejeme v kinách už 15. augusta.

9. Kto je ďalší?

Film režiséra a scenáristu Mira Drobného inšpirovali tri skutočné príbehy zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti. Snímka sa začína kyberšikanou, ktorú prekonala slovenská reperka Aless Caparelli, nasleduje extrémny fenomén „rooftopping“ zachytený v Rusku a trojicu uzatvára skúsenosť so sexuálnym zneužívaním.

Snímka nám nastavuje zrkadlo, čo všetko sme schopní urobiť pre lajky, a zároveň nás upozorňuje na nebezpečné aspekty internetu. Človek by mohol nad tým len nedbanlivo mávnuť rukou. No práve rozpovedanie skutočných udalostí tými, ktorým sa naozaj stali, robí projekt osobnejším. Presvedčíme sa o tom v kinách už 22. augusta.

10. Nevesta na zabitie (Ready or Not)

Grace sa má onedlho stať súčasťou rodiny, ktorá získala bohatstvo vymýšľaním stolných hier. Ich predsvadobná tradícia je vskutku nevídaná. Každý nový člen rodiny si musí zahrať náhodne vylosovanú hru. Háčik je v tom, že ju nakoniec nemusí prežiť.

Film, v ktorom si zahral aj Adam Brody, nájdeme v kinách od 22. augusta.

11. Cez prsty

Linda a Pavla sú ochotné obetovať plážovému volejbalu takmer všetko. Slovo „takmer" sa začne prejavovať, keď Pavle začnú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom chce čo najskôr otehotnieť. Staršia, slobodná a bezdetná Linda to absolútne nechápe, keďže sa im akurát podarilo kvalifikovať na Majstrovstvá Európy. Všetko navyše ešte zamotá Jíra, svojrázny správca ihriska so zaujímavou minulosťou.

Česká komédia nás snáď pobaví v kinách 29. augusta.

12. Fabrika (Zavod)

Na predmestí ruského malomesta stojí schátraná priemyselná budova. Mnohí zamestnanci v nej začali pracovať ešte pred kapitalistickou privatizáciou. Majiteľ Kalugin, lokálny oligarcha s dobrými kontaktmi, vyhlási bankrot továrne. Robotníci, ktorí nedostali výplatu niekoľko mesiacov, ho unesú a požadujú výkupné.

Kaluginova súkromná ochranka a policajný SWAT tím však okamžite obkľúčia budovu. Robotníci sú uväznení, hodiny tikajú a spojenectvá sa začínajú rozpadať. Ako to dopadne, nám prezradí ruský akčný film 29. augusta.

13. Deväťdesiate (Mid90s)

Skateboardy, cédečká, diskmany, voľné oblečenie a celé dni prebdené vonku bez mobilov. Tento opis deväťdesiatych rokov zachytáva snímka, ktorá sa sústredí na trinásťročného Stevieho. Okrem matky má len agresívneho brata a svoju zvedavosť. Zaobstará si skateboard a pridá sa ku skupine skejterov, ktorí mu pomôžu prekonať smutnú realitu a zažiť prvé radosti a strasti dospievania.

Debut amerického herca Jonaha Hilla nájdeme v kinách 29. augusta.

14. Anna

Anna je známa ako topmodelka, ktorá sa neváha obliecť do ružovej. V skutočnosti je však vycvičená na zvádzanie, manipulovanie a zabíjanie, pričom najradšej nosí čierne kožené bundy.

Podarí sa jej oklamať aj detektíva, ktorého si zahral Cillian Murphy? Zistíme pri sledovaní filmu nabitého sexy akčnými scénami už 29. augusta.

