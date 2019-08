O čo ide v kauze zmenky? Zhrnuli sme to aj s najlepšími vtipmi

Koncom júla sa slovenské médiá venujú najmä kauze zmeniek televízie Markíza. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku totiž prebieha druhé kolo hlavného pojednávania. Ak máte radšej počúvanie podcastov, naši kolegovia zo SME vysvetlili kauzu tu a tu.

My sa vám pokúsime celú kauzu zhrnúť cez mémy a vtipy, ktoré počas súdu zaplavili slovenský internet.

V texte nájdete okrem vtipov aj odpovede na otázky:

Ktoré mená by ste mali poznať?

Čo je to zmenka?

O čo vlastne v celej kauze ide?

Čo rieši súd?

Čo je to piata zmenka?

Prečo je terčom vtipov aj Peter Tóth?

Čo je pointou vtipov o aplikácii Threema?

(zdroj: Fičí)

1. Ktoré mená by ste mali poznať?

Kým na jednej strane sporu je Marián Kočner s Pavlom Ruskom, na druhej strane je televízia Markíza, ktorú v súčasnosti vlastní mediálna spoločnosť CME.

Celú kauzu dozoruje prokurátor Ján Šanta, ktorý dal príkaz na Kočnerove vzatie do väzby a podal na súd obžalobu na Kočnera a Ruska. Na súde (a vo vtipoch a mémoch) vypovedali (alebo mali vypovedať) aj bývalý riaditeľ Markízy Vladimír Repčík či bývalý SIS-kár Peter Tóth.

Keďže Marian Kočner je vo väzbe, na súde ho zastupuje advokát Michal Mandzák. Ruskovým obhajcom je Marek Para, ktorý zároveň obhajuje Mariana Kočnera v trestnej veci vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.

Internet si vo vtipoch uťahuje aj z prezývky Pavla Ruska (Slintoš, Slintavý) a Mariána Kočnera (Brucho).

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

2. Čo je to zmenka?

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone.

V praxi to teda vyzerá tak, že ak práve nemáte sumu, ktorú máte druhému človeku alebo firme zaplatiť, spíšete zmenku, kde uvediete, dokedy mu peniaze zaplatíte.

(zdroj: Facebook - Mizantropia.sk)

3. O čo vlastne ide v celej kauze?

Celý prípad sa začal ešte v 90. rokoch, keď prebiehal medzi Pavlom Ruskom a Mariánom Kočnerom boj o televíziu Markíza. Zjednodušene povedané chcel televíziu Kočner ovládnuť, "zobrať" ju Ruskovi a medzi sebou nemali práve kamarátsky vzťah.

Na prelome tisícročí Rusko s Kočnerom svoj spor urovnali aj prostredníctvom Kočnerovej firmy Gamatex. Kauza Gamatex by sama osebe zabrala ďalší vysvetľujúci článok, preto v skratke:

Spor o Markízu sa nakoniec skončil tak, že prevádzkovateľ Markízy (STS) kúpil celý Gamatex. Podľa vtedajších medializovaných informácií mala byť cena za Gamatex 80 až 100 miliónov korún.

Kočner s Ruskom však v súčasnosti tvrdia, že okrem toho sa dohodli aj na „doplatku“ v hodnote 500 miliónov korún.

Rusko nedisponoval touto sumou, a preto mal vystaviť zmenky, ktoré podpísal ako súkromná osoba. Garanciu údajne dala Markíza, za ktorú to podpísal ten istý Rusko, ale už ako štatutár televízie.

(zdroj: Facebook - Zomri)

4. Čo rieši súd?

Kočner na základe zmeniek žiadal na jeseň 2017 od Markízy peniaze, namiesto toho bol však koncom júna 2018 zadržaný. Pavla Ruska zadržala NAKA o deň neskôr ako Kočnera.

Rusko vypovedal, že v roku 2000 vystavil dve zmenky na Kočnera a dve na jeho bývalého spoločníka Štegana Ágha. Kočnerov právnik odovzdal v októbri 2018 originály zmeniek do trezoru Okresného súdu v Bratislave.

Hlavnou otázkou je, či sú zmenky pravé a či boli naozaj podpísané v roku 2000 a nie neskôr. Sporné zmenky totiž neboli nikdy zaznamenané v účtovníctve Markízy ani v účtovníctve spoločností, ktoré mali zmenky vlastniť v minulosti.

"To, že niečo nie je v účtovníctve, neznamená, že sa to nestalo," povedal na súde v lete 2019 Pavol Rusko. O zmenkách vedela podľa neho len úzka skupina ľudí, najmä kvôli bezpečnosti - jednou z nich je jeho manželka, ďalší ľudia sú po smrti (právnik Ernest Valko či mafián Peter Čongrády).

Zvláštne je aj to, že hoci zmenky mali byť podpísané v roku 2000, Kočner s nimi vyrukoval až v roku 2016.

V súčasnosti sú Rusko a Kočner obchodnými partnermi v spore o zmenky a rozhodli sa spolupracovať. V prípade dokazania viny im hrozí 20 rokov za spáchania trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti.

(zdroj: Facebook - Zomri)

5. Čo je to piata zmenka?

Kým o štyroch zmenkách Pavol Rusko verejne vypovedal (dve vraj vystavil na Kočnera a dve na Ágha), prokurátor Peter Šanta na súde vytiahol aj piatku zmenku.

"Nepamätám sa, že by som ju podpisoval," reagoval Rusko na otázku, či podpisoval štyri alebo päť zmeniek. "Pamätám si to tak, že som ich podpisoval štyri."

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wsOVlkKDmEk

6. Prečo je terčom vtipov aj Peter Tóth?

Bývalý SIS-kár a kamarát Mariána Kočnera mal pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sledovať investigatívnych novinárov. Keďže sa pohyboval v Kočnerovej blízkosti, mal proti nemu svedčiť aj na súde vo veci zmeniek.

Aj keď do stredy (31. júla) poslušne chodil na výsluchy, zrazu oznámil, že na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek ako svedok vypovedať nepríde. Vysvetlil to tým, že sa bojí o svoju bezpečnosť. Súdu to nestačí a chce požiadať políciu, aby ho predviedla.

(zdroj: Facebook - Zomri)

7. Čo je pointou vtipov o aplikácii Threema?

Prokurátor Šanta predložil na súde ako dôkaz aj komunikáciu medzi Marianom Kočnerom, Norbertom Bödörom a Štefanom Aghom.

Polícia ju získala, keď prelomila šifrovanie v aplikácii Threema v Kočnerovom mobile. Zverejnená komunikácia naznačuje, že Kočner s Bödörom mali blízky vzťah a mohli ovplyvňovať vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.

(zdroj: Facebook - Zomri)

V galérii nájdete najlepšie vtipy o súde v kauze zmenky televízie Markíza:

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

Zdroje: aktuality.sk, Rádio Expres

