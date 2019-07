Budapešť pre začiatočníkov: Čo vidieť, jesť a zažiť

Ideálne miesto na víkend či predĺžený víkend mimo Slovenska? Budapešť môže spĺňať všetky vaše kritériá. Okrem toho, že sa tam dostanete pomerne rýchlo a nekomplikovane, tešiť sa môžete na naozaj pekné mesto, ktoré vás neodradí ani vysokými cenami - čo sa týka jedla či ubytovania, ceny sú nižšie ako tie bratislavské.

V článku sa dozviete:

ako sa tam dostať,

ako sa premiestňovať po meste,

kde sa ubytovať,

ako je to s peniazmi,

čo sa oplatí navštíviť

ktoré jedlá nemôžete v hlavnom meste Maďarska vynechať,

kde si dáte najlepší langoš, perkelt, guláš či trdelník.

Ako sa tam dostať?

Budapešť je vhodnou destináciou na spontánny výlet, ktorého cenu neurčuje to, aké letenky sa vám podarí zohnať, keďže pohodlne a rýchlo sa tam viete dostať autom, vlakom alebo autobusom.

Z Bratislavy sa do Budapešti dostanete autobusmi Flixbus alebo Regiojet, pričom cena lístkov sa pohybuje medzi 9-16 eur. Asi rovnako rýchlo sa z Bratislavy na budapeštiansku železničnú stanicu Nyugati dostanete aj vlakom - ten vás vyjde na cca 10 eur aj s miestenkou. Lístky na medzinárodný EC rýchlik sa však nedajú kúpiť online, iba priamo na železničnej stanici.

Za 4 hodiny sa do metropoly Maďarska dostanete aj z Košíc, autobusom spoločnosti Flixbus vás to vyjde na 12-23 eur. Vlakom sa z Košíc dostanete na hlavnú železničnú stanicu Keleti, priamy spoj premáva dvakrát denne a za lístok zaplatíte cca 15 eur.

Budapešť (zdroj: Monika Želasková)

Ako sa po Budapešti premiestňovať?

Hoci sú prechádzky peknými budapeštianskymi uličkami rozhodne príjemné, ak máte na Budapešť vyhradený len obmedzený čas, určite sa oplatí cestovať MHD, ktorej sieť je pomerne dobre poprepájaná a kombináciou liniek metra, trolejbusov a autobusov sa rýchlo dostanete všade, kam potrebujete.

Najlepším riešením je preto zakúpiť si 24, 48 alebo 72-hodinové lístky, ktoré platia na všetku dopravu v rámci mesta - lístok na 24 hodín vás vyjde na približne 5 eur. Tieto lístky si tak ako jednorázové môžete zakúpiť v automatoch na väčšine zastávok. Na orientáciu a vyhľadávanie si spojov sa nám vždy najviac osvedčilo používať Google Maps.

Nočný pohľad na budovu Parlamentu, Budapešť (zdroj: pexels.com)

Kde sa ubytovať?

S cenovo dostupným ubytovaním v centre Budapešti naozaj nie je problém. To, koľko za jednu noc zaplatíte, závisí od toho, aký komfort si chcete dopriať, rozpočet vám to však rozhodne nezruinuje.

Ak vyhľadávate lowcost ubytovanie a neprekáža vám ani nocľah v hostelovej izbe zdieľanej s viacerými ľuďmi, za noc môžete zaplatiť aj pod 10 eur na osobu.

Súkromný apartmán v hoteli či hosteli pre dvoch a viacerých si môžete dopriať od cca 15 eur na osobu. Na Bookingu nájdete naozaj širokú ponuku ubytovania, z ktorej si určite vyberiete (na tomto linku ho môžete dostať aj so zľavou 13 eur).

Od 20-25 eur na noc si môžete ako dvojica dopriať aj vlastný apartmán cez Airbnb. My sme za pekný apartmán pre dvoch v židovskej štvrti zaplatili na tri noci 130 eur.

Budapešť z Gellért Hill (zdroj: Monika Želasková)

Ako je to s peniazmi?

V Maďarsku sa platí maďarskými forintmi (HUF), pričom v prepočte sa 1000 forintov rovná približne trom eurám. Na väčšine miest by nemal byť problém s platbou kartou, ideálne je však vybrať alebo zmeniť si aj nejakú časť peňazí vo forintoch.

Čo si v Budapešti pozrieť?

Pokiaľ ide o historické pamiatky a "must-see" miesta, Budapešť má toho rozhodne čo ponúknuť.

Medzi najzaujímavejšie a najpopulárnejšie pamiatky patrí návšteva Rybárskej bašty (Halászbástya), ktorá patrí k jedným zo symbolov Budapešti. Z vyhliadky na jej hradbách máte pekný výhľad na budovu parlamentu na opačnej strane Dunaja. V areáli bašty stojí aj Matyášov chrám a Soch sv. Štefana na koni. Len niekoľko stoviek metrov ďalej sa nachádza hrad Buda Castle.

Rybárska bašta, Budapešť (zdroj: Monika Želasková)

Krásnu vyhliadku na mesto budete mať z Citadelly na vrchole Gellért Hill. Cestu na vrchol si síce musíte poctivo odšľapať, no výhľad na Budapešť najmä v peknom počasí či v noci naozaj stojí za to.

Na druhú stranu Dunaja sa môžete dostať prechádzkou po viacerých mostoch, ktoré tieto dve časti mesta – Budu a Pešť - spájajú . Asi najzaujímavejšie a najpopulárnejšie sú Chain Bridge a Margaret Bridge. Na brehu "Peštianskej" časti mesta môžete vidieť impozantnú budovu maďarského parlamentu, ale aj smutnú pamiatku na druhú svetovú vojnu známu ako Shoes on the Danube Bank - tá je pamiatkou na obete vojny, ktoré boli popravené zastrelením na brehu Dunaja.

Shoes on the Danube Bank (zdroj: Monika Želasková)

Z vrchu sa na Budapešť môžete pozrieť návštevou vyhliadky na budove Baziliky sv. Ištvána, ale aj zo známeho budapeštianskeho kola Budapest Eye s výškou 65 metrov. Za lístok zaplatíte okolo 10 eur.

V rámci pešej prehliadky mesta určite neobíďte ani Námestie hrdinov (Hősök tere) - v jeho okolí nájdete aj galérie, ktoré potešia milovníkov klasického i moderného umenia. V blízkosti sa nachádza aj zámoček Vajdahunyád Castle prepojený s rozľahlým a príjemným parkom. Jeho jazero sa v zime využíva ako klzisko. V okolí nájdete aj najznámejšie budapeštianske kúpele, ktoré boli vybudované už v 19. storočí. Za vstup zaplatíte od 19 eur na osobu.

Námestie hrdinov, Budapešť (zdroj: Monika Želasková)

Mnoho ľudí - najmä rodín s deťmi - pri návšteve Budapešti vyhľadáva Tropikárium a Oceánium. Vstupné pre dospelých stojí 2 700 forintov, pre deti 2 000 forintov. Rovnako je u rodín s deťmi obľúbená prehliadka Budapešti kombinujúca autobus s loďou v jednom.

V minulosti sme vyskúšali aj návštevu Labyrintu, kde mal byť väznený knieža Dracula. Napriek pomerne dobrým recenziám na Tripadvisore, ktoré ho opisovali ako strašidelné miesto, nás tento labyrint príliš nezaujal (a ani nevystrašil).

Ak počas výletov vyhľadávate aj oddych v parku, navštívte Margitin ostrov (Margit-sziget), ktoré je vyhľadávaným miestom aj mimo známenho budapeštianskeho fesivalu Sziget. Nájdete tam totiž množstvo parkov a zelene.

RiverRide, Budapešť (zdroj: Monika Želasková)

Čo v Budapešti jesť?

Pri návšteve hlavného mesta Maďarska určite nevynechajte ochutnávku typických maďarských jedál. Najlepšie langoše nájdete v stánku Retro Langos Bufé, kde si okrem klasického langoša môžete doprať aj jeho plnenú verziu a na výber máte z viacerých druhov plnky, od úplnej klasiky smotana a syr, cez ich "made in Hungary" so slaninou, syrom, smotanou a cibuľou až po netradičnejšie verzie ako bolognese.

Skvelé guláše a pekelty zas dostanete v Gettó Gulyás v židovskej štvrti. Keďže ide o pomerne obľúbený podnik, radšej si na jeho návštevu urobte rezerváciu, lebo vo frekventovaných časoch sa vám nemusí podariť chytiť miesto.

Getto Gulyás/Retro Langos Bufé (zdroj: Monika Želasková / Tony Dúbravec)

Vyhľadávaným podnikom v židovskej štvrti je aj Mazel Tov - ako už jeho názov napovedá, vybrať si môžete z izraelských a blízkovýchodných jedál ako hummus, shakshouka či shawarma. Okrem chutného jedla zaujme aj zaujímavým interiérom.

Typický maďarský trdelník sme sa rozhodli vyskúšať v podniku, ktorý nám odporúčil Tripadvisor - Molnár's Kürtőskalács , no nadšení sme ním neboli. O to viac nám zachutil ten, ktorý sme si kúpili za menej než polovičnú cenu v stánku s trdelníkmi, ktoré nájdete po celej Budapešti.

Instagramovo známa zmrzlina Gelarto Rosa, ktorú nájdete blízko Baziliky, zaujme nielen výzorom, ale aj samotnou chuťou. Na výber máte z viacerých viac či menej tradičných príchutí (z tých menej tradičných spomeniem napríklad olivový olej či bazalku), z kombinácie ktorých vám personál pripraví zaujímavú zmrzlinu v tvare ruže.

Gelarto Rosa / Molnár's Kürtőskalács (zdroj: Tony Dúbravec)

Milovníci streetfoodu sa môžu vybrať na odporúčané miesto Karaván Streetfood, kde máte na výber z viacerých streetfood jedál z rôznych kútov sveta: od maďarských langoš burgerov po jedlá z mexickej či talianskej kuchyne, na svoje si tiež prídu vegetariáni a vegáni.

Karaván Street Food (zdroj: Monika Želasková)

Keď už budete pri Karavan streetfoode, určite neobíďte ani známy budapeštiansky bar Szimpla Kert. Ide v podstate o zaujímavo riešený komplex vonkajších a vnútorných barových priestorov, ktoré vás zaujmú svojim vzhľadom aj jedinečnou atmosférou.

Raňajky si môžete vychutnať napríklad v London Coffee Society, kde máte na výber z viacerých chutných slaných či sladkých raňajok. Malé, no zato obľúbené miesto, môže počas frekventovaných časov vyvolávať jemne klaustrofobické pocity, chutné jedlo a kvalitná káva to však vyrovnajú.

A keď je už reč o káve, v Budapešti si jej milovníci určite prídu na svoje. My sme vyskúšali napríklad výberové kaviarne Dorado, My Little Melbourne či Warmcup, na stránkach European Coffee Trip však odporúčaní na tie najlepšie nájdete naozaj dosť.

London Coffee Society / Warmcup (zdroj: Monika Želasková / Tony Dúbravec)

