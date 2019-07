Z Košíc do Bratislavy prejde na longboarde. Upozorní tak na kyberšikanu

V histórii sa už našlo veľa odvážlivcov, ktorí precestovali Slovensko na kadečom. Niekomu je priveľa cesta vlakmi od národného dopravcu, iní zamachrujú a prejdú krajinu na bicykli.

Jeden z popredných slovenských streamerov na platforme Twitch sa ale rozhodol prejsť z Košíc do Bratislavy inak. Donato Moriconi (alebo ako ho poznajú fanúšikovia - Donatolive) vyráža o pár dní na svoj netradičný trip, ktorý má zaujímavé posolstvo.

Počas projektu Donatour prejde z Košíc do Bratislavy na elektrickom longboarde, aby podporil boj proti kyberšikane.

Základom projektu je hashtag #pevnenanohach. Ten má vyjadrovať to, že človek si má byť sám sebou istý, stáť si za svojim názorom a nesmie sa nechať odviať inými názormi.

"Takisto ako sa ja na longboarde nemôžem nechať odradiť dažďom, vetrom, či zlou cestou. To by malo byť inšpiráciou pre všetkých ľudí, ktorí sa stretli s kyberšikanou a dorazilo ich to tak, že prestali stáť pevne na nohách," povedal nám Donato v rozhovore. Na ceste naprieč Slovenskom bude od 29. júla do 7. augusta.

Na jeho trip sa chystáme aj osobne a prinesieme vám z neho reportáž. Na začiatok sme Donata vyspovedali a v rozhovore prezradil:

či má s kyberšikanou osobné skúsenosti,

či je možné prejsť stovky kilometrov na longboarde,

čo bude robiť, ak bude pršať, nebude vládať či narazí na veľký kopec,

ako a kde bude jesť a spať,

kedy a kde sa k nemu môžete pridať.

Najprv si ale poďme s Donatom vysvetliť, o čo vlastne ide.

Čo má spoločné kyberšikana a longboard? Prečo vlastne idete práve na tomto dopravnom prostriedku?

Milujem longboardovanie a hlavne jazdu na elektrickom logboarde. Je to pre mňa obrovský relax, ten pocit, keď idete, cítite voľnosť, vietor vo vlasoch, ste slobodný a idete ďalej. Je to veľmi oslobodzujúce a takéto oslobodenie si svojim spôsobom zaslúži každý človek.

Ako vznikol nápad precestovať na ňom z východu na západ krajiny?

Veľmi spontánne. Cestovali sme s mojím moderátorom z Košíc do Bratislavy a on zrazu povedal: "Super, Donato, bola by haluz, keby si niekedy išiel z Košíc do Bratislavy na longboarde."

Vtedy mi to prišlo úplne nereálne, no potom som to povedal mojej sestre, s ktorou sme o tom začali premýšľať, vypracovali sme projekt, vytvorili sme team, prizvali ďalších ľudí a nakoniec sme to celé dotiahli až do tohto štádia a o pár dní ideme na to.

Keďže pracujem ako streamer, pôsobím na internete a dennodenne sa stretávam s kyberšikanou, venoval som tento projekt symbolicky práve tomu.

Máte s kyberšikanou aj osobné skúsenosti?

K tomu sa nechcem veľmi vyjadrovať, ale tým, že streamujem a pôsobím na internete a na Twitchi, sa s týmto javom stretávam a pozorujem ho na pravidelnej báze. Takže na túto otázku odpoviem áno – mám s tým skúsenosti.

Aká je trasa dlhá, koľko bude trvať a aké úsilie stálo naplánovať ju?

Trip bude trvať 10 dní a trasa je dlhá cez 600 kilometrov. Začíname v Košiciach a končíme v Bratislave - ideme cez vrch Slovenska, takže cez Prešov či Poprad. Plánovali sme to približne pol roka s tým, že sme na tú cestu vyšli aj my osobne, aby sme skontrolovali, čo nás na nej čaká.

Ako to bude reálne vyzerať? Pôjdete po diaľnici na longboarde medzi autami?

Jazdiť budem po cestách prvej, druhej a tretej triedy. Longboardom totiž pôjdeme rýchlosťou maximálne okolo 30 kilometrov za hodinu.

Cesta by mala prebiehať nasledovne: Ja na elektrickom longboarde, predo mnou elektrické auto Nissan Leaf, za mnou Nissan NV200. Pred nami pôjde aj policajný doprovod, prípadne ešte jedno crew auto Nissan Navara, kde bude kameraman.

Čo ak bude pršať, nebudete vládať či narazíte na veľký kopec?

Keď bude veľký kopec, tak budeme musieť byť veľmi kreatívni a vymyslieť, čo s tým spravíme. Aj keď na Slovensku neexistuje cesta cez kopec, ktorú by elektrický longboard nevyšiel. Ale zo srandy sa určite nechám aj chvíľu potiahnuť autom.

V prípade, že by to bolo veľmi strmé, nejak to vyriešime. Keby pršalo, tak budem mať pršiplášť, prípadne nebudem mať kameru so sebou, ale bude v aute predo mnou či za mnou a zvuk budem snímať na diaľku cez mikrofón. A inak hej, zmoknem jak prasa (smiech).

A keď nebudem vládať, budem sedieť na longboarde, takže budeme musieť kúpiť nejaký vankúš, aby som si neodpálil kostrč. Ale zvládnuť to musíme!

A čo strava a spánok?

Budeme mať pripravené balíčky s jedlom. Väčšinou si asi dáme nejaké ranajky, brunch a na večeru nejakú teplú stravu. Spávať budeme celá crew v hoteloch, prípadne si sám odskočím na nejaký wellness a budem si dávať dokopy nohy a telo. Možno padne vhod aj nejaká masáž, keďže to celé bude pre telo šialené.

Čo ak sa vám po ceste vybije kamera alebo nebude signál?

Keď nebude signál, tak budú ľudia čakať a na stream sa pripoja, keď bude pokračovať. To nie je žiadny problém, na mojich streamoch to už poznajú. Ideme cez celé Slovensko, tak budú upozornení na miesta, kde to môže vypadnúť.

Čo ak sa vybijem? Tak si dám asi štyri facky, keďže nemám byť čo vybitý (smiech). Ale nie, budem mať dostatočne veľa kapacity, nech môžem odpáliť kľudne aj 18-hodinový stream naraz, takže s tým by nemal byť žiadny problém.

Čo si vlastne beriete so sebou?

Sprevádzať ma budú 4 longboardy s rôznymi kolieskami. Ide o GTR longboardy značky Evolve skateboards. Dva budú s veľkými kolesami na off road, ďalšie dva budú cestné.

Čo sa týka môjho vybavenia, tak to bude môj štandard – ruksak, v ktorom mám všetko potrebné na streamovanie, a kamera, cez ktorú pôjdeme každý deň live. Kamery budú aj na aute, chýbať nebude napríklad 360-stupňová kamera.

Môžu sa k vám ľudia na ceste pridať?

Zastávky budú v rôznych mestách. Každý deň sa zastavíme minimálne raz a každá cesta bude mať začiatok, nejakú prestávku v strede a vždy niekde končíme. Konkrétne časy a miesta zastávok zverejníme postupne na mojom Instagrame.

Na miestach, kde ostaneme, sa s nami môžu ľudia odfotiť, porozprávať, podporiť nás a aspoň nachvíľu sa zúčastniť tohto dobrodružstva spolu s nami. Pridať sa vyslovene na cestu asi nie, keďže denne prejdeme obrovské vzdialenosti a to by sme ich úplne vytiahli z miest niekam do lesa, čo teda vôbec nepredpokladám, že by niekto išiel.

Na záver máme prichystané privítanie v Bratislave v Eurovei županom BSK Jurajom Drobom.. Chystáme rozhovor so mnou a členmi tímu, od 15:00 pôjde stream naživo na obrazovke a na záver bude aj súkromná afterparty pre rodinu, priateľov a partnerov celého projektu.

Kedy a kde budú streamy?

Začínať budeme o druhej hodine poobede na mojom kanáli na Twitchi, nech si môžeme s ľuďmi aj pokecať, a o tretej začne samotná jazda. Ľudia teda uvidia aj posledné prípravy pred cestou a môžu si to viac užiť.

Nie je to žiadna šou, nič sa nebude pred divákmi tajiť, budú vedieť o všetkom, čo sa deje. Tak ako na mojich streamoch to bude v maximálne prirodzenom duchu, takže nič nie je dohodnuté ani nascriptované.

Čo by si z vašej cesty mali ľudia zobrať?

Ľuďom odkážeme, že musia stáť pekne za svojimi cieľmi, pevne na nohách, aby sa prekonávali a nemali strach. Aby jednoducho išli ďalej bez ohľadu na to, či v nich niekto má dôveru.

Za projektom je neskutočná obeta a verím, že to nevyjde nazmar a ľudia si uvedomia niektoré veci, ktoré si doteraz neuvedomovali.

