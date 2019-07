Nezabudnuteľné koncerty festivalu Colours of Ostrava

Leto pokračuje a my sme sa vybrali na v poradí tretí festival. Po Pohode a Rock for People sme navštívili ten najväčší u bratov Čechov - Colours of Ostrava.

Do kolotoča štyroch dní zábavy sme opäť vyslali nášho fotografa a pripravili sme vám výber koncertov, ktoré ste na tomto ročníku nemohli zmeškať. Určite sa našli aj iné hviezdy, ktoré to počas jeho trvania odpálili vo veľkom, no na zmapovanie celéhé programu by nám nestačila ani armáda redaktorov.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Toto sú tie najväčšie a najlepšie koncerty na Colours of Ostrava 2019:

1. Veľká včielka Rag'n'Bone Man

Na Colourse sme ho nazvali dočasne včielka a na fotkách pochopíte, prečo. Rory Graham je celkom mladá hviedza, no už patrí medzi tých najväčších spevákov na svete. Poklonu mu dal aj Elton John, vyhral viaceré ocenenia Brit Awards a jeho pieseň Human patrí v dobrom zmysle k tým najotravnejším (a najhranejším).

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

2. Empatická Florence + The Machine

Jemný, emotívny, ale za to veľmi akčný koncert je hlavnou doménou tejto poprockovej speváčky. Počas koncertu ľudí vyzývala k objatiam či odloženiu ich mobilných telefónov, ktoré boli (ako pri každom dnešnom koncerte) klasickým problémom.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

3. Legenda The Cure

Headliner tohto ročníka daroval najväčším fanúšikom (pre nás až príliš) dlhú šou, ktorá trvala dve a štvrť hodiny. Zazneli aj všetky potrebné hity a Colours tak na pár hodín žil klasickým britským rockom, ktorý pamätajú ešte naši otcovia.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

4. Sympatická MØ

Karen Marie Aagaard Ørsted sa od svojich začiatkov s hitom Lean On posunula na divu indie popu, soulu a electra a aj keď vystupovala za svetla, priniesla ľudom dokonalú show a spoluprácu s publikom. Až takú, že sme ju občas mali problém nájsť v dave.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

5. Tanečná Rosalía

Dvadsaťpäťročná speváčka odpálila svoju show na úplný záver festivalu. Išlo o spevácke, ale aj tanečné číslo, ktorým určite zaujala. Pre nás to bolo však po minuloročnom Kygovom závere festivalu trošku málo. Ale pekné.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

6. Bradáč so skvelým hlasom Tom Walker

Vyzerá ako on, spieva ako on, má bradu ako on, no nie je to Rag'n'Bone Man. Je to jeho menšia verzia Tom Walker, ktorého hlas a tvorbu sme si zamilovali.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

7. Inštrumentálny Ólafur Arnalds

Na tohto multiinštrumentalistu z okolia islandského Rejkjavíku ste museli mať náladu. Jeho určite veľmi profesionálny koncert dopĺňalo vkusné osvetlenie, ktoré zalahodilo najmä nášmu fotografovi, no po pár piesňach sme sa posunuli ďalej do hlbín ostravského areálu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

8. Gitaroví John Butler Trio

Začínal na ulici, teraz je špička. Nie je to Ed Sheeran, ale austrálsky hudobník, ktorý sa predstavil na Colourse v podobe kapely John Butler Trio. Doma je pritom ekologický aktivista a so svojou ženou pomáha začínajúcim umelcom.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

9. Dúhoví Years & Years

Aj keď bol Pride v Bratislave až v sobotu, my v Ostrave sme si ho odkrútili už v piatok večer. Konkrétne na vystúpení elektronického tria Years & Years, ktorého lídrom je práve jeden z najväčších hudobných hovorcov LGBT komunity, Olly Alexander. Aj keď sme nečakali, že budeme niečo poznať, ku koncu predsa prišlo pár rádiových hitov, ktoré by ste určite rozpoznali aj vy.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

10. Prekvapení Pierce Brothers

Dvojica na ich poslednom Colourse zahrala na menšom pódiu a už vtedy ich celá atmosféra dojala. Tak si predstavte ,v akom boli bratia vytržení, keď otvárali hlavné pódium pred niekoľkými desiatkami tisíc ľudí. Dojímavé.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

11. Austrálsky Gang of Youths

Ďalší Austrálčania. Títo sú na svete len od roku 2017, no už teraz to dotiahli na tri ceny ARIA Awards a účasť na druhom najväčšom pódiu na Colourse.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

12. Láskavá Francúzka ZAZ

Sympatická francúzska speváčka, na ktorú sme sa mimoriadne tešili. Aj keď počas koncertu ani necekla po anglicky, pripravila si okrem francúzskych preslovov (ktorým nikto nerozumel) aj veľa českých viet. O to sme ju mali radšej.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

13. Rockový Cory Henry and The Funk Apostles

Z Ameriky prišiel odohrať úžasný koncert aj Cory Henry s kapelou a svojím varhanom. Žáner? Taký jazz funk na steroidoch.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

14. Nečakaná šou zvaná Kryštof

Na Kryštof síce počúvam obrovskú vlnu hejtu (ako napríklad na Desmod u nás), no pre nás to bol ultra fotogenický koncert s úžasnou show a kopou ľudí.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

15. Folkoví miláčikovia Sam Kelly and The Lost Boys

Náhodou sme zbehli aj na Drive Stage, na ktorom sme si vypočuli tento britský folk, ktorý nám ohrial dušu a mohli sme ďalej fungovať v našom maratóne kapiel.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

BONUS 1: Lola Marsh

Videli sme ju len z diaľky, ale po Pohode sme si ju nemohli nechať ujsť.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

BONUS 2: Ben Cristovao

O hudobnej kvalite pomlčíme, ale fotky podľa nás stoja za to.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

A ako prebiehalo fotenie? Prečítajte si v našom denníku:

