Internet zaplavili mémy o Area 51. Ako vznikli a o čo vlastne ide?

Za všetko môže facebooková udalosť.

17. júl 2019 o 14:42 Kristína Janščová

Twitter a Facebook zaplavili v júli vtipy a mémy o Oblasti 51 (Area 51), ktoré sa postupne dostali aj na Slovensko či do Českej republiky. Celú mániu odštartovala facebooková udalosť a mémy sa postupne rozšírili do celého sveta.

Čo je Oblasť 51?

Area 51 je odľahlý úsek zeme na dne vyschnutého jazera na juhu Nevady, ktorý je vo vlastníctve vlády Spojených štátov. Nachádza sa na ňom vojenské letisko, na ktorom prebiehal vývoj mnohých prísne utajovaných strojov. Oblasť je už dlhé roky obľúbeným predmetom mnohých konšpiračných teórií o UFO.

Konšpirátori veria napríklad tomu, že na základni skúmali UFO, ktoré malo havarovať v Roswelli v roku 1947 a jedného mimozemšťana z posádky vesmírneho korábu tam podrobili pitve.

O čo vlastne ide a ako tieto vtipy vznikli?

Vtipy spustila obyčajná fiktívna facebooková udalosť Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, ktorú založili admini satirickej stránky Shitposting cause im in shambles spolu s človekom, ktorý si hovorí SmyleeKun a streamuje hry na Twitchi.

Vyzývajú ľudí, aby sa 20. septembra vybrali do oblasti a odhalili, čo sa tam skutočne deje a nadviazali kontakt s mimozemšťanmi, ktorí tam údajne žijú. A hoci očividne ide o satiru, účasť odkliklo jeden a pol milióna ľudí a ďalší milión má o udalosť záujem. Cieľom celej akcie je zhromaždiť také množstvo ľudí, ktoré nedokáže zastaviť ani streľba.

Americký denník Washington Post preto zisťoval, čo by sa stalo, ak by ľudia naozaj podnikli inváziu do Oblasti 51.

Hovorkyňa Vzdušných síl Spojených štátov amerických (Air Force) Laura McAndrews potvrdila, že úrady udalosť sledujú. Na otázku, ako by kompetentní zasiahli v prípade, že by sa ľudia naozaj vybrali do Oblasti 51, však odmietla odpovedať.

"Oblasť 51 je výcvikovým táborom pre americké ozbrojené sily a my urobíme všetko pre to, aby sme odrazili kohokoľvek, kto sa pokúsi vniknúť dovnútra," povedala McAndrews a dodala, že americké letectvo je vždy pripravené chrániť Ameriku a jej majetok.

V septembri uvidíme, či ľudia naozaj pochopili, že išlo len o fiktívnu udalosť. Čakanie si však môžeme vyplniť aspoň týmito vtipmi:

Keď si mimozemšťania po oslobodení z Oblasti 51 uvedomia, že si musia nájsť prácu.

Mimozemšťan, ktorého som oslobodil z Oblasti 51 si pýta heslo na Wi-Fi.

Strážnici v Oblasti 51 sledujú ľudí, ktorí sa tam snažia dostať.

Ako prídem do Oblasti 51 a ako z nej odídem.

Oblasť 51 dvadsiateho septembra.

Ja a chalani na ceste do Oblasti 51.

Moja motivácia študovať versus moja motivácia ísť do Oblasti 51.

Tá jedna osoba, ktorá naozaj prišla do Oblasti 51 ukradnúť si mimozemšťana.

Keď sa dostaneš do Oblasti 51 a nájdeš tie stratené ponožky.

Všetci: Poďme do Oblasti 51!

Americká vláda:

