Denník dobrovoľníka na Pohode: Ako som učil opitých ľudí separovať

Sociálne siete sú týždne pred festivalom Pohoda zaplnené statusmi o tom, ako ľudia na poslednú chvíľu zháňajú lístky. Na najväčší slovenský festival sa pritom dá dostať aj zadarmo. Ako? Buďte dobrovoľníkom.

Ja som sa ako dobrovoľník prihlásil cez projekt ECOmenius, ktorý pripravila Univerzita Komenského v Bratislave. Za pomoc na festivale som dostal tri kredity a jediné, čo bolo treba urobiť, bolo:

Odpracovať počas festivalu 24 hodín.

Robiť to, čo mi povedia.

Byť počas práce triezvy.

Ak by som čo i len jednu z týchto podmienok nedodržal, ochranka by ma vyviedla z areálu. Naozaj, tento rok pár dobrovoľníkom zistili alkohol v dychu a prišli o tri kredity aj super zážitky. Alebo aj nie, ale o tom sa viac dočítate v mojom denníku.

Čo vlastne dobrovoľník na Pohode robí?

Ja som si mohol vybrať z troch pozícii:

Separátor - človek, ktorý ukazuje ľuďom, kam patrí ktorý druh odpadu. Rozdeľuje odpad od plastov, skla, cez bio až po komunálny.

- človek, ktorý ukazuje ľuďom, kam patrí ktorý druh odpadu. Rozdeľuje odpad od plastov, skla, cez bio až po komunálny. Separátor – tereňák - títo špecialisti sa pohybujú po areáli (hlavne v gastro zónach) a zbierajú odpad, ktorý leží voľne, mimo predurčených zberných miest.

- títo špecialisti sa pohybujú po areáli (hlavne v gastro zónach) a zbierajú odpad, ktorý leží voľne, mimo predurčených zberných miest. Camp Service - ľudia, ktorí sledujú všetko, čo sa deje v stanových mestečkách. Dbajú na poriadok v nich a hlavne na bezpečnosť.

Vybral som si prácu separátora a mojou úlohou bolo ľudí usmerňovať, kam majú hádzať odpad. A ak si myslíte, že nie je nič jednoduchšie ako vysvetliť ľuďom, kam patria plasty, papier a bio odpad, tento článok vás presvedčí o opaku.

Kým prejdeme k tomu, ako vyzerali moje dni, spomeniem, že dobrovoľníci majú zabezpečený pitný režim, jedno teplé jedlo každý deň a bagetu. Moja smena sa striedala s ďalšími dvoma a na Pohode platí, že ak chcete stihnúť koncert vašej obľúbenej kapely, viete sa s kolegami dohodnúť, aby zobrali pár hodín za vás.

To, ako sa zabavíte po odrobených hodinách, je na vás. Dá sa robiť naozaj všetko, ja som si vyskúšal, aké je to doskákať koncert na jednej nohe, môj kolega to zase prehnal so žúrovaním, a tak ráno nemohol pracovať. Ale poďme pekne poporiadku.

(zdroj: Denis Dufala)

Ako vyzerajú dni dobrovoľníka na Pohode?

Štvrtok - Trapas s toi toi-kou a odborníci po troch decilitroch vína

12:30 - Zoznamujem sa s mojimi ďalšími dvoma kolegami. Jeden z nich je Matúš, typický sexsymbol mladých žien. Vysoký, s hranatou sánkou. Druhá kolegyňa je Vladka - milé malé dievča, s ktorým dokážeš byť dobrý kamarát, ale nič viac, lebo nechceš.

13:00 - Po „speed datingu“ ideme naplno do práce a namotivovaní drieme ako píly. Poobede začínajú chodiť prví ľudia, čo berieme veľmi pozitívne, no hneď zisťujeme, že by sme nemali.

Niektorí z nich na nás začínajú vyťahovať štúdie o separovaní a nepochopia, že my robíme len to, čo nám bolo povedané. "Čo od nás chceš, tú plechovku hoď sem," hovoríme si, ale len v hlave, keďže až takí bitkári nie sme.

14:00 - Ľudia chodia do gastro zóny, a tak máme aj viac práce. Utekám po obed pre mňa a Matúša, lebo sme už hladní ako vlci.

15:00 - Idem na záchod k toi toi-kám a uvedomuje si, že som v živote žiadnu nepoužil. Asi dve minúty sa snažím jednu z nich otvoriť, zatiaľ čo na mňa Matúš a Vladka divne zazerajú.

Mám pocit, že tu niečo nesedí, a tak volám Matúšovi. Ten dvíha s výbuchom smiechu a oznamuje mi, že toi toi-ka sa otvára z druhej strany.

S plačom a pocitom trápna, že sa za bieleho dňa triezvy dobíjam do záchodu z druhej strany, som to obišiel a konečne použil ten diablov stroj.

(zdroj: Fičí/Viktor Hlavatovič)

16:00 - Situácia sa začína mierniť, a tak môžeme hrať s kolegami žolíkové karty, kde sa k nám zapája aj vedúci. Dve hodiny ľudia chodia už len občasne a stále hráme karty, pijeme vodu a ideme si po večeru. Začínam si to užívať.

18:00 - Prestávam si to užívať. Ľudia za nami začínajú chodiť so stupídnymi otázkami okolo recyklovania, vyberajú rôzne štúdie a snažia sa nás po troch decilitroch lacného vína odrovnať.

19:00 - Odpočítavame každú sekundu až do momentu, keď sa konečne schladíme pivom.

20:00 - Naša smena konečne končí a po sprche sa učím piť novým spôsobom cez morskú mušľu, čo by mi v živote nenapadlo, ale Matúš bol expert. Na viac hriechov si, žiaľ, nepamätám.