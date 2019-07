Dvanásť nezabudnuteľných koncertov tohtoročnej Pohody

Festivalové leto pokračuje a my sme po Rock for People nemohli chýbať ani na povinnej jazde všetkých slovenských festivalových nadšencov – legendárnej Pohode.

Do kolotoča zábavy sme opäť vyslali nášho fotografa a pripravili sme vám výber koncertov, ktoré ste na Pohode 2019 nemohli zmeškať. Určite sa našli aj iné hviezdy, ktoré to počas troch dní odpálili vo veľkom, no na zmapovanie celéhé programu by nám nestačila ani armáda redaktorov.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Toto je podľa nás 12 najzaujímavejších vystúpení z tohtoročnej Pohody:

1. Festivalové zlatíčka Lola Marsh

Na festivale vystúpili prvýkrát v roku 2014 a odvtedy si podmanili každý jeden ročník. Tentokrát vystúpili na hlavnom Urpiner stage a vyčarila úsmev na tvárach všetkých pohoďákov.

Okrem svojho koncertu vystúpila speváčka z tejto skupiny aj so Zuzanou Kronerovou na koncerte Bolo nás jedenásť a neskôr aj s akustickým setom v strede areálu. Na všetkých troch koncertoch sa ľudia dočkali aj jej cover verzie piesne Čerešne, ktorej text sa naučila priam dokonale.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

2. Ocenienami ovešaní The 1975

Víťazi Brit Awards v kategórii najlepšia britská kapela či NME Awards v kategórii najlepšia Live kapela. Chlapci z Manchesteru rozpálili všetky ženské srdcia a za svoj štvrtkový koncert si vyslúžili nabité publikum.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

3. V jedinečnom projekte Bolo nás jedenásť ich už nebolo jedenásť

Od minuloročného vystúpenia na Pohode nabrali na objeme a určite ich nie je len jedenásť. Unikátny projekt, v ktorom na jednom pódiu vystúpili napríklad Milan Lasica, Braňo Jobus, Juraj Podmanický (Billy Barman), Lasky (PARA), Dorota Nvotová, Zuzana Kronerová či Lola Marsh bol určite jedným z vrcholov celého ročníka.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

4. Bazzookas vedia, ako to na Pohode roztočiť vo veľkom

Na Pohode boli skoro dlhšie ako organizátori, ľudia ich milujú a okrem svojho koncertu na hlavnom pódiu odohrali ďalších šesť koncertov pri ich prerobenom (s)cool buse.

Spolu s nimi si pesničku strihol aj Braňo Jobus a vrcholom ich šou bol určite teleskopický rebrík, ktorým sa členovia kapely dostali priamo medzi ľudí. Nevideli ste? Môžete ľutovať alebo si pozrieť fotky.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

5. Nevidiaci Amadou et Mariam & Blind Boys of Alabama

Ich projekt má názov BAMAKO TO BIRMINGHAM featuring Amadou & Miriam and Blind Boys of Alabama. Ide o nevidiace duo a skupinu nevidiacich muzikantov, pričom sa považujú za jednu z najlepších gospelových kapiel na svete a ich koncert patril k unikátom celého ročníka.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

6. Okúzlujúci Michael Kiwanuka

Tento britský spevák priniesol to najlepšie zo sveta soulu aj na tohtoročnú Pohodu. Koncert ste si nemohli nevšimnúť.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

7. Lianne la Havas to vie aj sama

Okrem Kiwanuku si soulový nadšenci prišli na svoje aj pri koncerte Lianne La Havas. Tá získala so svojím debutom Is Your Love Big Enough? ocenenie iTunes Album of The Year a jej vystúpenie bolo komorné, no skvelé. A to aj vtedy, keď celý Orange stage patril len a len jej.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

8. Privolávači búrok Korben Dallas

Museli sme si to overiť, no je to tak – Korben Dallas bol (okrem Muzičky počas vítania slnka) jedinou slovenskou kapelou na hlavnom pódiu. A presne vtedy prišla búrka. Koncert sa zrušil po 17 minútach a všetko nasvedčovalo tomu, že skupina na tomto ročníku skončila.

Našťastie však front zmenil smer, Pohodu len jemne lizol a hudobný organizmus mohol pokračovať ešte ďalšie štyri skladby.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

9. Liam Gallagher dokázal, že by Oasis stále bodovali

Jedným z najväčších headlinerov bol nepochybne jeden z dvojice Gallagherovcov – Liam. Toho poznajú všetci fanúšikovia legendárnej britskej kapely Oasis. Jej vplyv bol cítiť aj na samotnom koncerte a viac ako na jeho tvorbu sa ľudia tešili na jeden z najväčších hitov Wonderwall.

Ten si trenčianske letisko z celých pľúc poctivo odspievalo spolu s ním a vytvorilo tak okúzľujúcu atmosféru počas posledného sobotného večera.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

10. Blues-rocková smršt zvaná The Youniverse

Malý a beznádejne preplnený koncert v útrobách pódia s názvom Sporka Science & Magic bol určite jedným z najsexi vystúpení tohtoročnej Pohody. Táto slovenská kapela momentálne fičí na svojej blues-rockovej vlne aj spolu s ich debutovým albumom CMYK.

Počas koncertu bolo aj počas upršaného dňa neskutočne horúco, o čo sa okrem obrovského množstva divákov postarali aj speváčka Tammy či gitarista Jerguš Oravec. Ak ste ich ešte nevideli naživo, tak to veľmi rýchlo napravte, pretože vám ich energia (v kombinácii s jemne agresívnym blues rockom) doslova vyrazí dych.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

11. Jedna z mála hip-hopových kapiel The Roots

Festival ich popisuje ako jednu z z najlepších hip-hopových skupín histórie – legendárni The Roots. Na rozdiel od iných interpretov tohto žánru sa jedná naozaj o skutočnú živú kapelu, čo je výborná správa. Rovnako výborná ako ich koncert pod holým nebom.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

12. SpieVALLO sa aj na hity skupiny Para

Tradične sa na Pohode predstavila aj Para, avšak nie na hlavnom pódiu. Slovenskej stálici patril tentoraz Sporka Stage, z ktorého ľudia priam vypadávali. A to aj napriek tomu, že hrali v dosť skorom čase, čo ale fanúšikom formácie na čele s Laskym a bratislavským primátorom Matúšom Vallom veľmi neVAdiLLO.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

