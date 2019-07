8 nerockových kapiel, ktoré si ľudia užili na Rock for People

Prvý júlový víkend patril v Česku viacerým popredným hudobný festivalom. My sme sa zastavili na zraze všetkých rockových fanúšikov – festivale Rock for People v Hradci Králové, ktorý sa na letisku konal už 25. krát.

Už včera sme si pre vás pripravili výber tých najlepších rockových koncertov z troch festivalových dní:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počuli ste už mongolský heavymetal? Najlepšie koncerty z Rock for People Čítajte

Dnes tu máme pre vás niečo iné. Nie každý rockový festival totiž musí nutne znamenať len tony tvrdej hudby. A práve o tom bude dnešný výber.

Na Rock for People 2019 nás najviac zaujali tieto nerockové koncerty:

1. Najväčšia nerocková hviezda Rudimental Live

Festival Rock for People okrem tradičných mien pravidelne zaraďuje do zoznamu hlavných headlinerov aj viacero nerockových formácií, medzi ktorými boli v minulosti napríklad The Prodigy, Die Antwoord, Karel Gott.

Tento rok sa divákom predstavili aj Rudimental Live. Známe hity a spolupráce s najznámejšími umelcami Edom Sheeranom, Macklemorom, či Jamesom Arthurom prerobili do skvelej live show a na letisko prileteli ako dávka nefalšovanej profesionality. Všetko bolo hrané naživo a výsledný efekt bol viac ako dobrý. Dokonca aj pre metalových fanúšikov, ktorí pod pódiom ostali po koncerte In Flames.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

2. Uplakaní ale úprimní Kodaline

Horúco nebolo len z teplého počasia, (najmä) ženské srdcia roztopila aj táto partia z Dublinu. Išlo určite o najuplakanejší koncert pre všetky zamilované či nemilované duše. Kodaline predstavili aj minuloročný album a idú si svoju dráhu jednej z najlepších írskych kapiel.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

3. Estónsky čudák Tommy Cash

Tommy je z Estónska, je to maximálny exot a jeho extravagantný rap buď milujete alebo nenávidíte. Koncert sme si síce celý nepozreli, ale jedno je isté – Tommy vie, ako pritiahnuť pozornosť.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

4. Drum and bassová smršť The Qemists

Síce sú na Rock for People častejšie ako samotní organizátori, ale to nikomu neprekáža. Občas prídu ako kapela, občas len tak a občas sa ocitnú na tajnom koncerte (ako minulý rok). Teraz však odohrali svoj DJ set a ukončili festival ako sa patrí.

Sami sa viackrát v rozhovoroch priznali, že na tento festival chodia na dovolenku a tak svoj drum and bass vždy radi predvedú aj (už) domácemu publiku.

(zdroj: Fičí / VIktor Hlavatovič)

5. Vypsaná Fixa a symfonický orchester

Vypsaná Fixa nie je rock? Ale jasné že áno. Ale nie, keď k nemu pridáte aj jeden z najlepších českých orchestrov PKF – Prague Philharmonia. Koncert bol pre bratov Čechov veľkým zážitkom, no my ich nemáme až tak napočúvaných.

Tento ročník festivalu bol pre viacerých oslavou - Rock for People, skupina Vypsaná Fixa aj Pražská filharmónia tento rok oslavujú 25 rokov.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

6. Nova Twins nám odpálili dekel

Úplne náhodný koncert, na ktorý sme natrafili na Youtube Stage a skoro sme prestali dýchať. Dvojica neskutočných žien Amy Love a Georgie South hrá niečo, čo sa dá najbližšie zaradiť do urban punku. Je to ale ich vlastný žáner, ktorý sprevádza neskutočne drsný hlas a basgitaristka, ktorá by jednoznačne predbehla každý jeden metronóm.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

7. Indický hit od Panjabi MC všetci poznáte

Na koncerte sme pobudli vďaka jedinému hitu, ktorý určite poznáte aj vy.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

8. Folk rockový blázon Barns Courtney

Spolupracoval už aj s The Prodigy, no ich žáner sa vôbec nezhoduje. Vlastne nepatrí ani do tohto rebríčka, ale nevedeli sme, kam ho dať. Ide o zaujímavý folk rock s veľmi svojským a extrovertným spevákom. Počas prvých pesničiek sa fotografom takmer vyzliekol, pooblieval sa vodou a pozeral sa nám priamo do objektívu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

BONUS 1: Nespútaní a polonahí Idles

Prečo bonus? Lebo sme sa opäť vrátili k niečomu, čo určite je rockové, no do prvého rebríčka sa nám to už nezmestilo.

Táto najnahnevanejšia kapela britského post punku rieši sexizmus, rasizmus a určite nemá súdnosť. Prečo? Pozrite si fotky. Ale bolo to skvelé a energické vystúpenie.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

BONUS 2: Charizmatickí Franz Ferdinand

Ich profesionalita a skvelé vystúpenia ich držia na vrchole už nejaký ten čas a určite sa ešte môžu tešiť na kopu ďalších nominácií Grammy či Brit Awards.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Súvisiaci článok