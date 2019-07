Slovník súčasných slov trefnými heslami opisuje súčasnú dobu

Dychberúci (prídavné meno) - Keanu Reeves.

9. júl 2019 o 12:34 Kristína Janščová

Instagram je plný profilov ľudí, ktorí píšu pod pseudonymom a na ich príspevkoch, vtipoch a postrehoch sa bavia tisícky Slovákov. Niektorých sme vám už predstavili vo veľkom prehľade instagramových básnikov:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Píšu pod pseudonymom, čítajú ich tisíce Slovákov. Kto sú instagramoví básnici? Čítajte

Dnes sa pozrieme na Slovník súčasných slov.

Slovník súčasných slov vznikol iba v apríli minulého roka, no za krátku chvíľu si dokázal obsahom vybudovať jednu z najsilnejších komunít na slovenskom Instagrame - sleduje ho viac než 95-tisíc ľudí.

Tých zaujali špecifické definície bežných slov, ktoré trefne popisujú súčasnú dobu.

"Tento projekt vznikol ako zábavka troch mladých anonymov v apríli 2017. Chceli sme sa ním zabávať a hlavne – zabávať ním ostatných. To sa nám do bodky podarilo," hovoria zakladatelia stránky, ktorí by radi ostali v anonymite.

Dodávajú, že Slovník sa postupne stal projektom svojich fanúšikov - tí im každý deň posielajú desiatky vtipných novodobých významov bežných slov, s ktorými sa vie stotožniť človek v akomkoľvek veku.

(zdroj: Facebook - Slovník súčasných slov)

Hoci fanúšikovskú základňu získali vďaka online svetu, teraz to chcú skúsiť aj staromódne - vydať slovník ako knihu.

Vreckový slovník by mohol vyjsť v novembri, najskôr však naň musia vyzbierať peniaze cez hithit.com.

"Chceme, aby túto knihu vytvorili aj ľudia, tak, ako nám pomohli vytvoriť celý projekt, ktorý je na Instagrame tak úspešný. Bez našich fanúšikov by nevznikol slovník, a bez nich nevznikne ani kniha," hovoria admini stránky.

V knihe môžu byť zakomponovaní aj samotní fanúšikovia projektu, ktorí im pošlú špecifickú definíciu slova. Razom sa tak ktokoľvek môže ocitnúť v knihe s vlastným slovíčkom, pod ktorým bude jeho meno či pseudonym.

A čo v knihe nájdete? Napríklad aj takéto skvosty:

Súvisiaci článok