Počuli ste už mongolský heavymetal? Najlepšie koncerty z Rock for People

Prvý júlový víkend patril v Česku viacerým hudobný festivalom. My sme sa zastavili na zraze všetkých rockových fanúšikov – festivale Rock for People v Hradci Kráľové, ktorý sa na letisku konal už 25. krát.

Pripravili sme si pre vás výber tých najlepších rockových koncertov z troch festivalových dní a okrem pár zaujímavostí o interpretoch si môžete pozrieť aj poriadnu rockovú galériu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Na Rock for People 2019 nás najviac zaujali tieto koncerty:

1. Napredujúci a občas nenávidení Bring Me the Horizon

Kapela, ktorá na metalovej scéne spôsobila posledným albumom rozruch, sa objavila na hlavnom pódiu hneď prvý deň. Pre niekoho zradcovia žánru, pre iných napredujúca partia, ktorá sa nebojí vyskúšať niečo nové a pridať do metalu aj prvky elektroniky či čisté popové linky.

Aj keď v minulosti išlo o deathcore, na ktorý by ste svoju mamu určite nevzali, po poslednom albume AMO sa všetko zmenilo. Ich koncerty sú plné farieb, konfiet či váľajúceho sa frontmana Olieho v rytmoch ich najnovšej piesne Nihilist Blues, ktorú by neodmietol určite žiadny EDM producent.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Aj keď už kapela upustila od agresívneho štýlu, stále je audiovizuálne zaujímavá a jej koncert patril k najlepším častiam festivalu.

Menší trapas nastal pri Olieho výkrikoch „Cmon PRAGUE“ (festival sa konal v Hradci Králové), po čom si svoj omyl sám sparodoval aj vo svojom poste na Instagrame.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

2. Poriadny metal v podaní In Flames

Kto mal chuť na poriadny metal bez iných rušivých žánrových presahov, mal jasnú voľbu. In Flames sú na koncertných pódiách doma už od polovice 90. rokov a ich posledný počin I, the Mask, ktorý vyšiel tento rok, stále potvrdzuje, že patria k špičke vo svojom žánri.

Švédi mali úlohu jedného z headlinerov piatkového večera a po nich nasledovala nepochopiteľná zmena štýlu – tanečná show od Rudimental Live, o ktorej bude reč na konci článku.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

3. Coveroví velikáni Our Last Night bez jedinej prerábky

Pôvodne boli známi na Youtube, kde robia tie najlepšie metalové covery hitov ako Diamonds, Shape of You či Havana. Teraz však už majú na konte viaceré štúdiové albumy, čo dali fanúšikom pocítiť aj na koncerte a to až tak, že cover nezahrali ani jeden.

Okrem desiatok poletujúcich balónov dali fanúšikom aj poriadnu nádielku post hardcoru, za ktorý sa im ľudia odmenili skvelou atmosférou.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Áno, skoro by sme zabudli – basgitarista sa hodil medzi ľudí, kde vydržal na ich rukách plávať poriadne tri minúty a to aj bez jediného pádu. Koncertný Phelps.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

4. The Subway a ich charizmatická basgitaristka

Rockový festival nie je len o metale a preto bol tento ročník v znamení poriadneho indie rocku, akým sú aj The Subways. Show plná pozitívnej energie a charizmatickej basgitaristky Charlotte Cooper sa nedala prehliadnuť a aj keď už na Rock for People vystupovali, ich koncert potešil tisícky ľudí pod pódiom a to aj počas rozpáleného sobotného popoludnia.

Sympatický bonus pri vystúpení tejto kapely bol refrén najväčšieho hitu Rock N Roll Queen, ktorý kapela odspievala aj v češtine, čo zožalo obrovský aplaus od tisícok ľudí.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

5. Kontaminovaný dážď moldavských Infected Rain

Prvý koncert, na ktorý sme sa na festivale vybrali, patril moldavskej metalovej kapele Infected Rain. Možno pre niekoho až príliš ťažké riffy dopĺňala speváčka Lena neskrotnou energiou, ktorá priam srší z každej fotky.

Koncert odohrali hneď v prvý deň na Evropa 2 stagei a išlo o skvelý štart trojdňového koncertného maratónu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

6. Po Brexite by nám veľmi chýbali aj You Me at Six

Sú veľkými priateľmi skupiny Bring Me the Horizon a momentálne prežívajú diabolský úspech so svojím albumom VI. Rockovú kapelu sme síce nestretli o šiestej, ale svoj koncert odpálili ešte za svetla, pričom im ku skvelej atmosfére dopomohlo kryté pódium, pod ktorým si to ich fanúšikovia mimoriadne užili. Momentálne sa môžu pýšiť titulom jedného z najlepších rockových exportov Veľkej Británie a počas svojho turné nedávno prišli aj na Slovensko.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

7. Neviete o tom, ale The Score určite poznáte

The Score to odpálili na štýl svetoznámych Imagine Dragons. Zaradenie do žánru alternatívny indie pop síce nepasuje do nášho zoznamu, ale po koncerte musíme uznať, že si to miesto plne zaslúžia. Energia a skvelé spevácke vystúpenie frontmana Eddieho strhlo dav a išlo o koncert, pri ktorom vám síce meno kapely nič nehovorí, ale jej hity ako Born for This či Revolution určite viacerí poznáte.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

8. Neírski Flogging Molly

Írsky celtic punk má síce miesto výroby v Los Angeles, no na festival priniesol nefalšovanú šou, ktorú by ste chceli vidieť okrem open air koncertu aj v malom írskom pube niekde na vidieku. Dokonca sme sa vo festivalovej príručke dočítali, že má kapela aj svoju vlastnú Salty Dog Cruise – festival na lodi spojený s plavbou po Karibiku. To si dovoľte.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

9. John Wolfhooker to dali tentoraz akusticky

Partia známa u našich bratov Čechov má hlavne slovenské korene a je len otázkou času, kedy ich sláva porastie aj na našej strane hraníc. Energická metalcorová kapela síce hrala v nultý deň festivalu svoju klasickú show, no my sme si ich boli pozrieť v trošku inom kabáte.

Druhý deň vystúpili so svojim akustickým setom na najmenšom pódiu na festivale. To sa razom naplnilo do prasknutia a chlapci tak nemali núdzu o množstvo elektriny. Nechápete? Nie, nenarážame na Nicki Minaj, ale spomínaný Cyklo stage, na ktorom hrali - ten museli fanúšikovia počas celého koncertu poháňať na bicykloch, ktoré generovali energiu. Aké zábavné.

To, že išlo o akustický koncert, však nevadilo nikomu. Veď circle pit či poriadne pogo zvládli ich fanúšikovia aj na horúcom betóne za zvukov akustickej gitary.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

10. Prečo sú tu mongolskí The Hu?

Ak už musíme zaradiť do rockového rebríčka jednu kapelu hrajúcu na mongolských tradičných nástrojoch, bude to práve The Hu. Heavymetalová formácia z Ulambátaru predviedla svoj hrdelný spev a moldavské vypalováky, za ktoré im všetci fanúšikovia pod pódiom zakričali ich obľúbené HU HU HU, ktoré sa nieslo po celom festivale.

Po čase ste mali až pocit, že nie ste na festivale, ale na exhibícii azijských chovateľov sov.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

+ BONUS: Rudimental to naživo proste vedia

Aj keď sme sa dohodli, že pôjde o rebríček rockových kapiel, toto nemôžeme vynechať. Festival Rock for People totiž okrem tradičných mien zaradil do zoznamu interpretov aj viacero nerockových formácií, medzi ktorými boli v minulosti napríklad The Prodigy, Die Antwoord či Karel Gott. Tento rok to bol Rudimental Live.

Známe hity a spolupráce z najznámejšími umelcami Edom Sheeranom, Macklemorom či Jamesom Arthurom prerobili do skvelej live show a na letisko prileteli ako dávka nefalšovanej profesionality. Všetko bolo hrané naživo a výsledný efekt bol viac ako dobrý. Dokonca aj pre metalových fanúšikov, ktorí pod pódiom ostali po koncerte In Flames.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Pozrite si aj nabizarnejšie kostýmy na tohtoročnom Rock for People:

