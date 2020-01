Majk Spirit vás z depresie nevylieči. Podrobný návod, ako vyhľadať pomoc

Začiatkom januára zaujal slovenský internet raper Majk Spirit, ktorý svojim followerom poradil, že ich depresie a úzkosti vylieči jeho hudba. Namiesto toho, aby ľuďom trpiacim duševnými poruchami poradil návštevu odborníka, zase raz otočil pozornosť na seba a internet mu to spočítal vtipmi:

Duševné poruchy však nie sú vtip a sú chorobami ako každé iné.

Keď máte zlomenú nohu, tiež nesedíte doma, ale navštívite lekára, aby vám ju dal čo najskôr do poriadku. Preto sme pripravili kompletný návod na to, ako si dať do poriadku svoje duševné zdravie. Oslovili sme odborníkov, ktorí nám pomohli vypracovať manuál, v ktorom sa dozviete:

"Návštevu psychiatra odporúčam vtedy, keď depresia alebo úzkosti trvajú dlhodobo a bránia človeku v normálnom fungovaní, keď má pocit, že jeho duševný stav, ktorému nerozumie a nevie ho pomenovať, pretrváva dlhšie ako pár dní, napríklad dva týždne," hovorí psychológ Marek Madro.

Liga za duševné zdravie dodáva, že odborníka by ste mali navštíviť, ak problémy dlhodobo ovplyvňujú váš výkon, vzťahy a prežívanie.

Odborníka by ste podľa Madra mali kontaktovať, ak máte pocit, že vám vaše stavy "prerastajú cez hlavu" a že vo svojom okolí nenachádzate nikoho, kto vám s tým vie reálne pomôcť.

Psychoterapeutka Hana Ševčíková hovorí, že odborníka treba vyhľadať, ak sa človeku ťažko žije alebo nerozumie tomu, čo sa mu deje: "Ak nevychádza sám so sebou, s okolím, vo vzťahoch, ťažko podáva nejaký výkon, cíti, že to nie je on."

(zdroj: Facebook - Liga za duševné zdravie SR)

Deti a mladí ľudia sa môžu obrátiť na psychológov a špeciálnych pedagógov na školách, prípadne na učiteľa. Okrem toho fungujú v každom regióne bezplatne aj CPPAP (Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie). Dieťa ich môže osloviť cez mail, prostredníctvom rodiča, učiteľa či školského psychológa. Kontakt na jednotlivé pobočky v regiónoch nájdete, ak do Googlu zadáte "CPPAP" a vaše mesto, prípadne najbližšie väčšie mesto.

Okrem toho sa o svojich problémoch môžete porozprávať anonymne cez telefón alebo cez internet tu:

IPčko je internetová poradňa pre mladých, na ktorej sa s vami odborníci a vyškolení psychológovia porozprávajú denne od 7:00 do 24:00 bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.

Niektoré stredné a vysoké školy majú vlastných psychológov a poradenské centrá, skúste ich nájsť na webe školy, alebo sa opýtať učiteľa, ktorému dôverujete. Aj vy sa môžete obrátiť na spomínanú internetovú poradňu IPčko, kde vás vypočujú a poradia vám, čo ďalej.

Niektoré firmy, najmä veľké korporáty, ponúkajú služby firemných psychológov. Skúste sa opýtať na HR oddelení, či sa niečo také týka aj vášho zamestnávateľa. Ak nie, nájdite si odborníka sami podľa ďalších bodov v tomto článku.

V prípade núdze sú vám k dispozícií tieto linky a internetové stránky, na ktorých vám pomôžu vyškolení odborníci:

Psychiater je lekár, ktorý vyštudoval medicínu, a teda môže predpisovať lieky .

je lekár, ktorý vyštudoval medicínu, a teda . Psychológ je tiež vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý ale vyštudoval odbor psychológia (veda o duši), a preto nemôže predpisovať lieky .

Zjednodušene povedané, kým psychiater lieči liekmi, psychológ lieči rozhovorom. Platí však, že ak navštívite kohokoľvek z uvedených odborníkov, ten by vám mal povedať, že potrebujete toho druhého. Pojem terapeut môže zahŕňať psychológa aj psychiatra.

Podstatné je vyhľadať odborníka - ak to psychiater nebude vidieť na lieky, odporučí vám psychológa. Ak psychológ uzná, že potrebujete aj lieky, odporučí vám psychiatra.

Na návštevu psychiatra ani psychológa nepotrebujete výmenný lístok, nemusíte teda ísť k svojmu obvodnému lekárovi, ale objednať sa môžete priamo u psychiatra.

Cena závisí od toho, či má odborník zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou. To zistíte na webe alebo po telefóne u konkrétneho terapeuta.

(zdroj: Facebook - Liga za duševné zdravie SR)

Psychologická starostlivosť je u nás organizovaná vo viacerých rezortoch, v každom inak:

V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sú referáty poradensko-psychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny . Psychológovia pracujú aj v mnohých detských domovoch a krízových centrách.

. Psychológovia pracujú aj v mnohých detských domovoch a krízových centrách. V školstve existuje už spomínaná sieť CPPaP , ktoré úzko spolupracujú so školami vo svojom obvode. Zvlášť existujú špeciálno-psychologické poradne, ktoré spolupracujú predovšetkým so špeciálnymi školami.

, ktoré úzko spolupracujú so školami vo svojom obvode. Zvlášť existujú špeciálno-psychologické poradne, ktoré spolupracujú predovšetkým so špeciálnymi školami. V zdravotníctve existuje sieť psychologických ambulancií, alebo oddelení na poliklinikách a v nemocniciach.

Pomoc nájdete aj u mimovládok - neziskové organizácie a občianske združenia prevádzkujúce rôzne krízové a nízkoprahové centrá, poradne, podporné kluby alebo rozličné cirkevné poradne , ktoré tiež zamestnávajú psychológov a psychoterapeutov. Pracujú často na báze dobrovoľníctva, alebo na čiastočné úväzky a svoje služby poskytujú bezplatne alebo za symbolické poplatky.

neziskové organizácie a občianske združenia prevádzkujúce rôzne , ktoré tiež zamestnávajú psychológov a psychoterapeutov. Pracujú často na báze dobrovoľníctva, alebo na čiastočné úväzky a svoje služby poskytujú bezplatne alebo za symbolické poplatky. Okrem týchto štátnych sektorov, je už dnes mnoho psychológov v súkromných zariadeniach alebo majú svoju vlastnú súkromnú prax.

Na prvý pohľad jednoducho - googlite. Dávajte si však veľký pozor na šarlatánov a vždy si vopred overte, aké vzdelanie má daný terapeut a či sa vzdelával aj po škole. Namiesto terapeuta totiž ľahko môžete natrafiť na "terapeuta".

"Šarlatáni veľmi dobre vedia, čo si môžu a nemôžu uvádzať na svojej stránke. Môžu sa označovať ako 'terapeuti', ale nemôžu sa označovať ako 'psychoterapeuti', lebo by mohli mať opletačky so zákonom," hovorí Ševčíková.

Ak teda u niekoho uvidíte, že sa označuje za psychoterapeuta, mala by to byť pomerne jasná značka toho, že nie je šarlatán. Pri 'terapeutovi' treba spozornieť.

Súkromní terapeuti majú tieto informácie väčšinou na vlastnom webe, ak web nemajú, skúste o nich nájsť na Googli všetko, čo môžete. Ak si neviete rady, na terapeutov vo vašom okolí sa môžete spýtať v uzavretých facebookových skupinách Úzkosti a panická porucha a Depresia a iné bolesti duše.

Zoznam psychológov, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, nájdete na webe Slovenskej komory psychológov. Táto organizácia garantuje kvalitu ich práce, nenájdete tam však poradenských psychológov, ktorí pracujú mimo zdravotníctva.

Pomôcť by vám mohlo znova aj IPčko, ktoré má zoznam odborníkov, ktorým dôveruje. Na Mape pomoci si jednoducho vyklikáte, kde bývate, a nájdete psychológa, psychiatra či centrá pomoci v najbližšom okolí. A šarlatánov určite nenájdete v zozname terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Na Slovensku platí, že každý človek má v mieste svojho trvalého pobytu vždy k dispozícii psychiatra a psychológa, za ktorým môže ísť. V nemocniciach tiež pôsobí pohotovostná psychiatrická služba.

V kontaktnom maili by ste mali uviesť váš vek a aspoň približný popis problému, nie je to však podmienkou. Určite sa pred prvým stretnutím informujte, ako prebiehajú terapie, koľko sa platí a či má daný terapeut zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou.

Na prvej terapii by vám mal psychológ objasniť, ako to celé bude prebiehať, akým spôsobom pracuje, aké sú prípadné vedľajšie účinky liečby. Základné postupy v terapeutickej liečbe nájdete napríklad tu.

Dôležité je, aby ste pri popise svojich problémov nič nezamlčiavali, ani ak ste urobili niečo, na čo nie ste hrdí. Terapeut je tam na to, aby vám pomohol a čím viac informácií mu dáte, tým lepšie sa mu bude pracovať.

"Niekedy je to aj otázka chémie, v prvých hodinách zvyčajne človek ľudsky odhadne, či si s terapeutom sedí, alebo nie. Keď je terapia rozbehnutá, môže sa stať, že človeku nebude vyhovovať, a vtedy je veľmi dôležité hovoriť o pocitoch s terapeutom," vysvetľuje Hana Ševčíková.

Je v poriadku, ak sa s terapeutom nezhodnete a nebudete chcieť pokračovať. Dôležité je však o všetkom hovoriť.

Niektorí psychiatri a psychológovia pracujú tak, že k nim môže prísť rodinný príbuzný človeka, ktorý má duševné problémy. Pre blízkeho takto môžete zistiť postup liečby či terapií, cenu a priebeh stretnutí. Konečné rozhodnutie je však len a len na ňom, jediné, čo môžete urobiť, je byť mu oporou, stáť pri ňom a podporovať ho v liečbe.

(zdroj: Facebook - Liga za duševné zdravie SR)

Na záver ešte pár rád:

Ak vás prepadne panický záchvat, prvú pomoc ponúka napríklad aplikácia Nepanikár, ktorá vás naučí správne dýchať.

Ak sa chcete na liečbu duševných problémov opýtať ľudí, ktorí si tým prešli či prechádzajú, skúste uzavreté facebookové skupiny Úzkosti a panická porucha a Depresia a iné bolesti duše.

Nazabúdajte na linky dôvery, kde sú vám každý deň k dispozícii odborníci.

Duševné ochorenia sú rovnaké ako akékoľvek iné zdravotné problémy a nie je hanbou vyhľadať pomoc, hoci to chce veľa odvahy. Bojujte!

