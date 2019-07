Sedem nových stolových hier, s ktorými si môžete spríjemniť leto

Zabavíte sa s nimi na každej párty.

19. júl 2019 o 12:50 Jana Husárová

1. Spiace kráľovné

Nájsť tú pravú stolovku na leto nie je jednoduché. Dlho sme hľadali naozaj univerzálnu letnú hru a konečne sme našli! Hru, ktorá je vekovo nevyhranená, časovo nenáročná, má šikovné rozmery, vďaka ktorým ju odnesiete v akejkoľvek batožine, nemá veľa drobných komponentov a príliš nezaťaží vašu peňaženku. Nech sa páči, predstavujeme vám Spiace kráľovné.

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-5

Herná doba: 20 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Iste poznáte rozprávku o Šípkovej Ruženke, ktorú princ prebudí kúzelným bozkom z večného spánku. Fajn, tak si teraz predstavte, že prebudiť treba nie jednu, ale rovno dvanásť krásavíc!

Nezvládne to ale hocijaký gašpar z dediny, milostivé panie sa prebudia len po bozku urodzeného kráľa. Vydávate sa teda nájsť kráľov, ktorí by ich zobudili. Cestou sa vám do cesty pripletú rytieri, ktorí si chcú kráľovnú privlastniť, či zlomyselní súperi, ktorí vám budú chcieť kráľovnú znovu uspať. Nezostáva vám nič iné, len sa dobre pripraviť a vydať sa na cestu za Spiacimi kráľovnami.

V hre sú tiež karty s číslami, ktoré síce nemajú špeciálnu funkciu, ale podľa počtu, koľko ich vyhodíte do odhadzovacieho balíčka, sa určuje, koľko nových kariet si môžete vziať. Tu vstupuje do hry edukatívny prvok, ktorý núti hráčov k tréningu počtov.

Ak totiž chcete vyhodiť viac ako jednu kartu, musí súčet hodnôt na vyhodených kartách predstavovať sumu zobrazenú na ďalšej karte, ktorú spolu s nimi vyhazdujete. Hra končí v momente, keď niektorý z hráčov získa piatu kráľovnú, alebo nazbiera stanovený počet bodov.

Stručné hodnotenie:

+ krásne ilustrácie na herných kartách

+ pri hre si deti cvičia základné počty do 10

+ ľahko zapamätateľné pravidlá

- zatiaľ sme žiadne nepostrehli

(zdroj: Jana Husárová)

2. Moje zlato

Skrz Atlantik sa plavia bandy pirátov smerujúce k bájnemu pokladu. Komu sa podarí vyniesť na svoju loď najviac truhlíc a ukoristiť väčšinu z pokladu?

Spomínate si na zvieratká z hry Kto to bol? Tentokrát nebudeme hádať, ktoré z nich nechalo hovienko v obývačke, ale spoločne či každé zvlášť sa vydajú ako pirátski kapitáni do vĺn Atlantiku hľadať truhlice s pokladom. Nájdené truhlice následne musia otvoriť a odniesť na svoju loď.

Odporúčaný vek: 5+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 10 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Praktickú krabičku so zatváraním na magnet, na ktorú sme zvyknutí už z hry Kto to bol? ocenia všetci, ktorí sa s Mojím zlatom vydajú na cesty, pretože magnet naozaj výborne drží a nehrozí, že sa vám obsah krabičky vysype do batohu.

Herný materiál pozostáva z kartónových dielov zobrazujúcich lode, obojstranných dielikov v tvare truhlíc a štyroch kociek. Podľa symbolov, ktoré hráči na kockách hodia, môžu buď ukoristiť truhlicu, alebo ju otvoriť.

Akonáhle hráči otvoria poslednú truhlicu, majú právo na posledný ťah, kým začne záverečné spočítavanie bodov. Ako tomu už u bodovacích hier býva, víťazom hry sa stáva hráč, ktorý vo svojich truhliciach objavil najviac diamantov.

Stručné hodnotenie:

+ dynamická hra s hernou dobou prispôsobenou najmenším hráčom

+ praktické balenie

+ téma hry lákavá najmä pre chlapcov

+ jednoduché pravidlá

+ viacero variantov hry závislých od veku hráčov

(zdroj: Jana Husárová)

3. Zombie KIDZ Evolúcia

Aj keď cez prázdniny väčšina škôl zíva prázdnotou, je tu jedna, v ktorej sa dejú podivné veci. Partia školákov začula volanie o pomoc pred útokom zombies, ktorí sa chystajú obsadiť miestnu školu. Času nie je nazvyš, misia za záchranu školy práve začína!

Ak by sme mali určiť najväčšiu "pecku" v stolovkách pre deti, ktorú toto leto prinieslo, je to jednoznačne hra Zombie KIDZ Evolúcia. Svoju úlohu na úspechu hry nepochybne zohráva lákavá zombie tématika, no zaujalo nás toho omnoho viac.

Oceňujeme krásnu grafiku hry, počnúc herným plánom, ktorý zobrazuje jednotlivé miestnosti školy a jej areál s niekoľkými vstupnými bránami, cez ktoré sa snažia zombíci dostať dovnútra, končiac vydarenými ilustráciami na dielikoch zobrazujúcich postavy žiakov a zombíkov.

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 15 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Pravidlá základnej hry si dokáže bez problémov osvojiť aj 4-5 ročný hráč. Cieľom hry je uzamknúť všetky vchody do budovy a popritom zneškodňovať zombíkov a zabrániť ich premnoženiu. Škola je zachránená a hra končí v momente, keď sa podarí žiakom uzamknúť všetky vchody do areálu školy.

Tým však zábava nekončí! Keď si hráči osvoja základné pravidlá a odohrajú pravidlami stanovený počet víťazných kôl, môžu si otvoriť jednú z priložených obálok, kde ich čaká ďalšie prekvapenie. O tom už ale radšej pomlčíme, aby sme vám nepokazili radosť z hry.

Stručné hodnotenie:

+ dobrodružný námet hry

+ lákavé grafické spracovanie, krásne prepracované detaily - či už na postavičkách alebo hernom pláne

+ spestrenie hry v podobe postupného otvárania obálok

- ak nemajú vaše deti spoluhráčov, musíte sa pripraviť na veľa, veľa kôl, ktoré s nimi odohráte, pretože vám garantujeme, že jedno kolo im rozhodne stačiť nebude

4. Kronika zločinu

Londýnom sa nesie vlna zločinu a Scotland Yard má hlavu v smútku z narastajúcej kriminality. Našťastie má posilu v tíme v podobe nováčika zapáleného do práce, ktorý sa pokúsi závažné prípady objasniť - vás!

Odporúčaný vek: 12 +

Počet hráčov: 1-4

Herná doba: cca 90 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Novinka od vydavateľstva MindOK vás zavedie do súčasného Londýna, kde v úlohe vyšetrovateľa Scotland Yardu dostanete za úlohu objasniť viacero zaujímavých kriminálnych prípadov.

Hra obsahuje 1 výukový a 5 riadnych scenárov, ktoré sa hrajú za pomoci aplikácie. Táto vám umocní zážitok z hry tým, že poskytne 3D náhľad na miesto činu, možnosť klásť otázky svedkom či kontaktovať špecializované pracoviská, ktoré vám pomôžu pri objasňovaní trestných činov.

Vďaka tomu, že sa k hre používa aplikácia, je množstvo herných komponentov minimalizované na herný plán, na ktorý sa ukladajú kartičky s dôkazmi a karty podozrivých. Ďalej hra obsahuje herné karty - dôkazov, osôb, lokácií či špecializovaných pracovísk (kriminalista, patológ, IT špecialista, analytička).

Hra prebieha v reálnom čase, ktorý plynie každým úkonom, preto sa treba sústrediť na každú výpoveď, každý dôkaz, aby ste ho nemuseli opakovať a prichádzať tým o drahocenné minúty, ktoré vám napokon môžu chýbať.

(zdroj: Jana Husárová)

Akonáhle máte pocit, že ste odhalili páchateľa a prípad objasnili, presuniete sa do Scotland Yardu, kde sa od nadriadeného dozviete mieru vášho úspechu a môžete sa prípadne vrhnúť na nový scenár

Stručné hodnotenie:

+ napätie od začiatku po koniec hry

+ náročnosť - hra, ktorá víťazstvo nedaruje len tak ľahko

+ 3D vizualizácie, pri ktorých máte pocit, že sa reálne prechádzate po mieste činu. Výborné je tiež odpočítavanie času na ohliadku miesta činu, takže musíte vynaložiť maximálne úsilie, aby ste si všimli všetko, čo je podľa vás podstatné pre prípad

+ kooperácia medzi hráčmi

+ dynamickosť hry, kedy hra beží zároveň s vašim pátraním a svedkovia či dôkazy sa objavujú a zasa miznú, v priebehu vyšetrovania sa musíte pripraviť na viacero zvratov, ktoré vám môžu pekelne sťažiť, ak nie znemožniť vyšetrenie prípadu

- hra je prudko návyková, a tak vopred upozorňujeme na obmedzené množstvo scenárov. Všetkým, ktorí podľahli čaru Kroniky zločinu, ostáva dúfať vo vydanie ďalších rozšírení hry

5. Veľryby ničia svet

Svet je v ohrození, schyľuje sa k vojne veľrýb proti ľuďom. Podarí sa veľrybám zničiť svet skôr, ako ich ľudia vyhubia v nemilosrdnom boji?

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 3-6

Herná doba: 10 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Zaujímavú novinku medzi kartovými hrami predstavuje hra Veľryby ničia svet. Sci-fi námet podporený vydarenou ilustráciou kariet garantuje dobrú zábavku s krátkou hernou dobou a stručnými pravidlami.

Základným pilierom hry je blafovanie. Ak chcete získať kartu, ktorá sa vám hodí, musíte šikovne zmanipulovať súpera tak, aby ju odmietol, aj keď vlastne nevie, o akú kartu ide. Len tak môžete ako prví vyskladať kolekciu šiestich kartiet veľrýb (dve z každej farby) a zvíťaziť v hre. Pre náročných ponúka hra i zložitejší variant.

Stručné hodnotenie:

+ viac variantov hry

+ kvalitný materiál, z ktorého sú karty vyrobené

- mierne uletený sci-fi námet pravdepodobne neosloví veľké masy hráčov, no medzi milovníkmi tohto žánru sa určite uchytí

(zdroj: Jana Husárová)

6. Cesta za šťastím

Byť šťastným je túžbou každého človeka. Docieliť tento stav možno rôzne. Niekto je šťastný, ak má úspech v práci, niekoho robí šťastným, ak nájde životného partnera, inému stačí ku šťastiu dostatok finančných prostriedkov. Ak sa vám podarí nájsť tú správnu cestu za šťastím, získať ho a udržať čo najdlhšie, odmení vás táto hra víťazstvom.

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 1 - 4

Herná doba: 60-90 minút

(zdroj: Jana Husárová)

The SIMS, napadlo nám ako prvé, keď sa nám dostala do rúk hra Cesta za šťastím. Hra naozaj veľmi pripomína známu počítačovú hru, kde hráčova postava prechádza rôznymi etapami života počnúc mladosťou až po starobu.

Novinka od REXhry je zameraná na hľadanie šťastia v rôznych oblastiach života prostredníctvom akcií na hernej doske a na herných kartách. Môže sa tak rozhodnúť dať svoju postavu študovať, rozvíjať jej umelecké nadanie či komunikačné schopnosti.

Šťastie jej môžu priniesť i peniaze, ktoré získa napríklad akciou "ísť na brigádu". Cieľavedomí jedinci sa zasa môžu vrhnúť do plánovania prostredníctvom akcie "vymyslieť plán" a naplánovať si napríklad nakrútenie vlastného filmu.

Či z tohto plánu bude nakoniec len video na YouTube s dvadsiatimi lajkmi, alebo vznikne celovečerný film premietaný v kine, to už bude závisieť len na vašej šikovnosti.

Odmenou za vykonané akcie sú zdroje - žetóny vedomostí, tvorivosti, výrečnosti a mincí, ktoré hráči môžu použiť nielen na už spomenuté akcie, ale i na nákup vecí či rôzne zábavné činnosti.

Hra nezabúda ani hádam na najčastejší dôvod šťastia - nájdenie životného partnera. Ako to už v živote býva, nie vždy sa nám darí, a tak treba počítať i s neúspechom, ktorý plodí stres. Ten môže prísť napríklad v prípade, ak sa rozhodnete do svojho života pribrať viac partnerov/partneriek, pričom platí úmera čím viac partnerov, tým viac stresu. Stres prichádza i pri práci nadčas či pri neudržaní si zamestnania.

Miera šťastia je hlavným parametrom hry, a preto je premietnutá do víťazných bodov - čím viac ste šťastní, tým väčší počet bodov máte. Hra končí mierne morbídne, no reálne, úmrtím posledného hráča, čo môže byť odohratím posledného, ôsmeho kola, prípadne skôr, ak hráč neudrží svoj stres v povolenej miere. Hráč, ktorý získal najviac bodov dlhodobého šťastia, sa stáva víťazom hry.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ rodinná hra

+ napriek tomu, že pravidlá sú obsiahlejšie (16 strán), sú ľahko pochopiteľné

+ sólo variant hry pre nezadaných

- hra sa javí ako výborný adept na obľúbenú rodinnú stolovku, čo so sebou nesie otázku znovuhrateľnosti. Pri bežnom hraní so znovuhrateľnosťou určite nebude problém, avšak i napriek tomu by hru určite osviežilo vydanie rožšírenia minimálne vo forme ďalších kariet akcií

7. Hadara

Môže z malej osady vzniknúť civilizácia, ktorá nemá široko-ďaleko konkurenciu?

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2-5

Herná doba: 45-60 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Hra Hadara nám ilustráciami na prvý pohľad pripomenula úspešnú novinku minulého leta Dice Forge a i keď je téma hry odlišná, obe hry majú rovnaký mechanizmus - sú zamerané na získavanie zdrojov a ich "pretavenie" na víťazné body.

Veľkou výhodou Hadary je, že akonáhle naštudujete pravidlá, ktoré sú mimochodom veľmi prehľadne spísané, stáva sa hra jazykovo nezávislou, pretože samotné karty už neobsahujú text -ich význam je vyznačený jednoduchými symbolmi.

V hre Hadara je úlohou hráčov rozvíjať vlastnú osadu v oblasti poľnohospodárstva, vojenskej sily, kultúry a ekonomiky tak, aby v priebehu troch epoch získala čo najväčší rozmach, ocenený najväčším počtom víťazných bodov, pretože sú to práve víťazné body, ktoré rozhodujú o víťazstve v hre.

Stručné hodnotenie:

+ dynamická hra

+ vhodné až pre piatich hráčov

+ možnosť využiť rôzne stratégie pre dosiahnutie víťazstva

(zdroj: Jana Husárová)

Viac spoločenských hier nájdete tu.

Súvisiaci článok