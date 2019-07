Inaugurácia a Dankove prešľapy. Najlepšie internetové vtipy v júni

Zase bolo veselo.

4. júl 2019 o 10:09 Viktor Hlavatovič

Na slovenskom internete vzniknú každý deň desiatky mémov a vtipov. Tie reagujú na aktuálne (prevažne) politické dianie. Najlepšie z nich vám okrem nášho Instagramu ponúkame aj v ďalšom mesačnom prehľade.

Na čom sa slovenský internet bavil v júni?

Fanúšikovia na sociálnych sieťach sa sťažovali, že išlo o veľmi nudný zápas a jeho najzábavnejší moment nastal hneď v prvých minútach po úvodnom hvizde.

Na ihrisko vbehla sporo oblečená blondína a s úsmevom kľučkovala pomedzi hráčov, až kým ju nespacifikovala usporiadateľská služba. Hrozí jej vysoká pokuta a doživotný trest vstupu na významný futbalový zápas.

(zdroj: Fičí)

V prvý júnový utorok prišli do centra Prahy protestovať ľudia z celej krajiny, na Václavskom námestí bolo podľa organizátorov asi 120-tisíc ľudí. Český premiér povedal, že nevidí dôvod, prečo by ich sledoval. Ľudia podľa neho chodia na Václavské námestie na koncerty. Dodal, že s demonštráciami "nič nenarobí".

(zdroj: Fičí)

Andrej Danko sa vybral do Bieloruska, kde sa stretol s prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý je považovaný za posledného európskeho diktátora.

(zdroj: Fičí)

Babiš to od internetu schytal aj za výrok o motýľoch. Na prednáške česko-nemeckým podnikateľom povedal:"My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě," vyslovil a nám to tak trošku pripomenulo predsedu nášho parlamentu Andreja Danka.

Hokejisti St. Louis nakoniec vyhrali finále NHL 4:3 na zápasy, keď v poslednom dueli zdolali Boston 4:1.

Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej sa, samozrejme, nezaobišla bez humoru. Nebol by to totiž predseda parlamentu Andrej Danko, keby sa nepokúsil ukradnúť si kúsok slávy pre seba.

Hoci mala podľa protokolistu Ladislava Špačeka nová prezidentka zložiť sľub presne o 12:00, stalo sa tak o sedem minút neskôr. Prečo? Lebo za mikrofónom sa odviazal predseda SNS.

(zdroj: Fičí)

Veselo bolo aj po inaugurácii - Andrej Danko sa totiž vybral za novou prezidentkou do paláca. Počas návštevy bol síce slušný a priateľský, no na fotkách je vidieť, že bol z novej prezidentky očividne nervózny.

Po pár minútach čakania s kyticou v ruke uštedril novinárom pár skvelých záberov, ktoré sa následne začali šíriť po internete.

(zdroj: Fičí)

Sedemnásteho júna sa Kiska rozhodol v Banskej Bystrici predstaviť svoju novú politickú stranu. Internet si však viac ako samotné vyhlásenie všímal výber názvu strany a jej logo.

(zdroj: Fičí)

Aj keď to pôvodne vyzeralo tak, že takmer polročná tortúra volenia kandidátov na ústavných sudcov sa ukončí, napokon sa tak nestalo.

Vládny Smer totiž nevolil šiestich kandidátov ako zvyšok koalície, ale len menší počet. Poslanci jej ale napokon posunuli len jediného nového kandidáta. Tým nebol nik iný ako niekdajší gazda pravice, Radoslav Procházka.

(zdroj: Fičí)

Nová prezidentka Zuzana Čaputová má za sebou prvú zahraničnú návštevu. Symbolicky išlo o výlet k našim bratom Čechom.

Čaputová na stretnutí s Milošom Zemanom priznala, že občas sa ich názory budú určite rozchádzať, čo jej neskôr potvrdil pri spoločnom vyhlásení aj český prezident. Pri tomto priateľskom stretnutí však okrem fotiek na štýl rozprávky Kráska a zviera nevzniklo nič zaujímavé.

Miroslav Číž sa len nedávno stal europoslancom, no už svoju česť stihol nepekne poškvrniť. Môže za to obyčajný obed v parlamentnej jedálni. Za všetko môže absencia jedla, ktorú si pán poslanec vyhliadol v dennom menu.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Podľa informácii sa jej 23. júna zúčastnilo vyše 250-tisíc ľudí a ďalšie tisícky ju sledovali naživo v televízii či na Facebooku organizátorov Milion chvilek pro demokracii.

Ľudia žiadali demisiu Andreja Babiša a ministerky spravodlivosti Marie Benešovej. Okrem toho sa ostro vyjadrovali aj k prezidentovi Milošovi Zemanovi, či kritizovali ekologické problémy štátu.

(zdroj: Fičí)

