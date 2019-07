Veľké zhrnutie: Čo by ste mali vedieť pred 3. sériou Stranger Things

Tretia séria mysteriózneho seriálu Stranger Things je čoskoro tu - na Netflixe ho budete môcť vidieť už vo švrtok 4. júla 2019. Nedávno sme vám priniesli 20 zaujímavostí, ktoré ste o seriáli možno nevedeli:

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Čo má so seriálom Stephen King? 20 zaujímavosti o Stranger Things Čítajte

Dnes vám prinášame zhrnutie prvých dvoch sérií, aby ste si spomenuli na všetky postavy, podrobnosti či zápletky. Ak ste predchádzajúce série nevideli a nechcete spoilery, článok zatvorte a vráťte sa k nemu, keď si pozriete prvé dve série.

Čo by ste mali vedieť pred 3. sériou Stranger Things?

1. Okolo koho sa točí dej?

Hlavnými postavami sú najlepší priatelia Mike, Will, Dustin a Lucas. Mike má sestru Nancy, Will má brata Jonathana a Nancy chodí so Stevom Harringtonom. Willova matka sa volá Joyce Byers a na mestečko Hawkins dohliada šéf polície Jim Hopper. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na Eleven, ktorú každý volá El.

(zdroj: IMDB/Curtis Baker/Netflix)

2. Ako sa celý príbeh začína?

Séria začína vo veľkom strašidelnom laboratóriu. Alarmy pípajú a nastal problém. Medzitým Mike, Will, Dustin a Lucas hrajú známu stolovú hru Dungeos and Dragons. Po jednej z hier sa chlapci rozídu a Willa na ceste domov napadne strašidelné monštrum a následne zmizne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Bb4uR9gTVXI

3. Kedy do príbehu vstupuje Eleven a kto to vlastne je?

Will je preč a hľadá ho celé mesto, na čele so šerifom Jimom. V tom čase sa v meste objavuje dievča v nemocničnom oblečení – Eleven. Vôbec nerozpráva a v pätách má mužov v čiernom. Nakoniec si ale aj ona nájde prvých kamarátov a skamaráti sa s chlapcami (s výnimkou Willa, ktorý je stále stratený).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8VqP6UTFHg0

4. Čo je so zmiznutým Willom?

Jeho mama Joyce a šerif Hopper ho stále hľadajú, Nancy a Barb idú na párty do Stevovho domu. Kým sa Steve a Nancy bozkávajú, neznáme monštrum napadne Barb a prenesie ju do sveta zvaného Upside Down.

5. Čo znamená Upside Down?

The Upside Down je kópia reálneho sveta, v ktorom je všetko strašidelné a plné monštier a teroru. Eleven dokáže komunikovať medzi naším a druhý svetom, čo je veľmi dôležité. Medzitým zmiznutý Will nadviaže spojenie s pozemským svetom a svojou matkou pomocou vianočných svetielok, ktoré dokáže zapínať a vypínať.

Jeho matka vykúpi snáď všetky svetielka v meste a povešia ich po celom dome. Tak vytvorí systém interdimenzionálnej komunikácie so svojím synom. To z nej však spraví čistého blázna. Alebo nie?

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7quf2HI1HrI

6. Dozvieme sa niečo o minulosti El?

Áno, vďaka krátkym pohľadom do jej detstva. El v minulosti využívali na hrôzostrašné experimenty v laboratóriu neďaleko mestečka Hawkins. Divákov neskôr šokuje nález Willovho tela v jazere.

7. Vážne Will zomrel?

Každá z postáv je šokovaná nečakanou smrťou. Ale šerif Hopper je nad vecou. Po menšom vlámaní sa do pitevne zistí, že telo je len dokonalou replikou Willa, ktorú niekto nastražil.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cQd1eqVlZYE

Kým sa v škole odohráva spomienka na ich bývalého kamaráta (ktorý však vôbec nie je mŕtvy), Mike sa sa pobije so spolužiakom, ktorý vo veľkom šikanuje študentov. Mikovi pomôže El, ktorá šikanujúceho spolužiaka pomocou telepatických schopností donúti pomočiť sa pred celou školou.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3giXMVQT9Og

8. Ako pokračuje šerifovo pátranie?

Akčne. Rozhodne sa vlámať do laboratória, aby zistil, čo sa naozaj deje a kto nastražil napodobeninu detskej mŕtvoly. Bohužiaľ ho zamestnanci laboratória nájdu, nadrogujú a vrátia do jeho domu.

Keď sa preberie, nájde u seba zopár ploštíc. Zatiaľ sa chlapci spolu s El, Nancy a Jonathanom vyberú hľadať svojho kamaráta. Nancy sa cez otvor v strome dostane do sveta Upside Down, no jej kamarát ju vtiahne do reality skôr, ako ju napadne obávané monštrum Demogorgon. O ňom sa viac dozvieme najmä v druhej sérii.

Medzitým sa Joyce a šerif snažia dopátrať k matke El, aby sa dozvedeli, čo sa naozaj deje v laboratóriu. Dozvedia sa, že jeho zamestnanci unášajú novonarodené deti so špeciálnymi schopnosťami.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Y9GXkFfiu84

9. Čo hrozí deťom?

Na scénu sa vracia spolužiak, ktorý šikanuje študentov. Je rozhodnutý potrestať chlapcov za trapas v telocvični a zoberie si aj nožík. Nakoniec ich však opäť zachráni El a pomocou telepatie mu zlomí obe ruky. Zachráni aj Mikea pred istou smrťou pri páde z útesu.

Okrem iného si pre nich idú aj muži v čiernom, ktorý sa cez ploštice dozvedeli, že sa spolu s El skrývajú v jednom z ich domov a chcú si ju vziať späť. Partia sa pred nimi skrýva po celom meste a El medzitým vyhodí do vzduchu zopár dodávok.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hYMf9dpfdeg

10. Čo sa deje s Willom?

Pamätáte si na experimenty v laboratóriu? Podobné si partia detí spravila v školskej telocvični. Stačil na to len bazén a strašne veľa soli. V nej dokáže El prejsť do takzvaného The Void - svojho vedomia, v ktorom dokáže komunikovať s oboma svetmi.

Willova matka so šerifom idú klasickou cestou a pri hľadaní dimenzionálneho prechodu ich chytia muži z laboratória a odvedú k ich šéfovi Dr. Brennerovi. Plán Hoppera je jednoduchý – stačí, aby ich pustili do sveta Upside Down a oni nájdu Willa.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/U7vwCYeLajo

11. Nezabudli sme na Nancy a Jonathana?

Tí sú zatiaľ vo Willovom svetielkujúcom dome, kde spolu so Stevom utekajú pred nebezpečným monštrom. To sa rozhodnú vyhodiť do vzduchu priamo v obývačke. Keď sa oheň rozplynie, netvor je preč.

Medzitým sa agenti dostanú do telocvične k bazénu plnému soli a nájdu deti. Vtom sa ale v škole objaví aj Demogorgon a naháňačka v trojici môže začať. O život príde mnoho agentov, nejaké to školské vybavenie a partii sa podarí utiecť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mlqHxwCjf7Y

12. Vyhrá nakoniec dobro nad zlom?

Kým sa Lucas snaží bojovať s kameňom v ruke, El využije všetky svoje sily a Demogorgona zabije. Medzitým sa však trochu oddelí od partie a nikto nevie, kde je. Joyce a šerif Hopper nakoniec nájdu v Upside Down strateného Willa a zachránia ho.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pQi96zxANUU

13. Ako sa končí prvá séria?

Will – chlapec, ktorý sa vrátil – nevyzerá príliš v pohode a okrem pomätenia občas vykašle do umývadla čierny sliz. El sa stále nenašla a Hopper sa ju snaží v lese prilákať na jej obľúbené mrazené waffle.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/R1ZXOOLMJ8s

Čo sa dialo v druhej sérii?

Stále tu máme partiu chlapcov (Will, Mike, Lucas, Dustin), ale aj Nancy, Steva, Jonathana, Hoppera, Joyce a samozrejme Eleven. Okrem nich sa objavujú aj nové postavy. Poďme ale pekne od začiatku.

14. Kam sa posúvame v deji?

Ocitáme sa v Pittsburgu, v ktorom sa maskované indivíduá naháňajú s políciou. Utečú, pretože jedno z nich má špeciálne schopnosti a vytvára v mysli policajtov vlastné myšlienky. Napríklad rúcajúci sa tunel, v ktorom sa maskovaným ľuďom podarí utiecť. Ide o dievča, ktorému krváca nos rovnako ako El.

Dej sa vracia späť do mestečka Hawkins, kde sa chlapci snažia prekonať rekord v arkádovej hre v herni. Tam však zistia, že ich porazila neznáma postava – Madmax.

15. Je už Will v pohode?

Nie. Aj keď je späť v našom svete medzi živými, trpí vidinami, pomocou ktorých náhodne migruje do sveta Upside Down. Pri jednej z nich vyjde z herne a vidí nad mestom ozrutné monštrum, ktoré má podobu tieňa.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/TNqUjQRjiBY

16. Čo je nové v mestečku Hawkins?

Nancy a Steve sú stále spolu a konečne si môžeme predstaviť dve nové postavy. Z Californie sa totiž do mesta prisťahovali teeneger Billy a jeho sestra Max. Žeby Madmax?

Na scénu sa vracia aj Willova matka Joyce, ktorá momentálne prežíva románik s manažérom lokálneho rádia. Náš starý priateľ Hopper je privolaný na farmu, kde zistí, že všetky tekvice napadla nejaká čudná pleseň a zhnili. Zároveň sa Willovi s jeho ťažkosťami snaží pomôcť doktor, ktorého už videl v laboratóriu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/-h1MNU9uMs8

17. Čo je s Eleven?

Žije, vrátila sa a býva so šerifom v jeho skromnej chatke v strede lesa a panuje medzi nimi poriadna rodičovská ponorka. Okrem neho sa však občas cez svoje schopnosti spojí aj s kamarátom Mikeom. Dôvodom je, že po nej vláda opäť pátra aj rok po neštastnej udalosti.

18. Okolo čoho sa točí dej druhej série?

Chalani sa snažia skamarátiť s novou spolužiačkou Max. Hopper sa rozhodol zistiť viac o tom, čo napadlo farmárove tekvice a zistí, že problém pochádza opäť z laboratória.

Začína sa nám menší milostný trojuholník medzi Nancy, Stevom a Jonnathanom. Je ale Halloween a chlapci idú koledovať prezlečení za Ghostbusters. Will má opäť ďalšiu vidinu obrovského tieňa nad mestom a je dosť vydesený. Eleven koledovať nejde, namiesto toho sa sama dostáva do čiernej ničoty a snaží sa spojiť s Mikeom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8kp4oPeIL5Q

19. Čo sa stalo po Halloweene?

Na druhý deň sa Dustin vráti domov a nájde... niečo. Niečo čudné a rozhodne sa, že to vychová ako domáce zvieratko. Vyzerá to ako salamandra a dá jej meno D’artagnan, skrátene Dart. Steve a Nancy sa po žúre rozídu.

El má už dosť hlúpej chatky a rozhodne sa nájsť Mikea a chalanov zo školy. Kamaráta však nájde spolu s Max a dosť ju to naštve. Dustinovi sa stratí Dart a chlapci ho nevedia nájsť. Will má ďalší sen, v ktorom ho tieň posadne. Nakoniec je tu už len menší ego súboj Billyho a Steva.

20. Čo je to zase s chudákom Willom?

Jeho mama ukazuje Hopperovi čudné kresby jej syna, ktorý sa snaží nakresliť svoje vidiny. Nakoniec z toho zázrakom poskladajú akýsi dlhokánsky labyrint. Ide o tunely vo svete Upside Down, ktoré sú pod celým mestom.

Nancy a Jonathan sú vo vyšetrovačke u agentov a nakoniec im ukážu v laboratóriu tunel do druhého sveta, cez ktorý sa ho pomaly snažia vypáliť. A to doslova.

21. Kto/čo je vlastne Dart a kde sa nachádza?

Dustin sa ho už snaží pred kamošmi ukryť, čo nie je práve najlepší nápad. Z Darta už totiž nie je salamadra, ale skôr jašter veľkosti psa. A je jasné, že je to dieťa Demogorgona, ktoré nakoniec zožerie aj Dustinovu mačku.

Hopper sa medzičasom snaží analyzovať mapy, ktoré Will nakreslil, a začne kopať na jednej z fariem, kde našli zhnité tekvice. Pri kopaní objaví vchod do tunela a vlezie doň. Tu ho priotrávi monštruózny plyn, tunel sa uzavrie a uväzní ho.

Toto všetko sa stalo v prvých dvoch sériach Stranger Things.

22. Čo sa medzitým deje s Eleven?

El nájde svoju matku, ktorú predtým vyhľadal aj Hopper. Je v úplne katatonickom stave a nekomunikuje.

Nancy a Jonnathan komunikujú s tajným detektívnom Baumanom. S pomocou Boba sa Joyce podarí nájsť Hoppera v tuneloch pod zemou a pripoja sa k čudným ľuďom v skafandroch, ktorí sa do tunela dostali cez laboratórium. Tam stále pália tunel, lebo netvor očividne neznáša oheň.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qyy3AgL1Sr0

23. Nehorí tu aj niečo iné?

A to je ten problém. Will je maximálne posadnutý monštrom v ňom a je prepojený na celý ekosystém tunelov. Takže každé pálenie tunela zvnútra ničí aj nášho malého kamaráta. Will vyzerá fakt zle a je extrémne pomätený.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9TzrSXF79Tg

24. Ešte stále nechytili Darta?

Dustin a jeho starý kamarát Steve spoľu hľadajú príšeru, ktorá má momentálne rozmery väčšieho huskyho. Nakoniec ho zavrú v pivnici.

Zatiaľčo sú Joyce, Hopper a Bob v nemocnici s posadnutým Willom, Dustin a Steve sa vydajú do lesa za Dartom. Spolu s kamarátmi chystajú pascu na Demogorgona. Medzitým sa už z Willa stáva akýsi tajný špión v našom svete pre monštrum v jeho tele.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Zp5EUf4UmtE

25. Za kým sa autobusom vybrala El?

Po tom, ako telepatickými schopnosťami od svojej matky zistila, že existujú aj iní ľudia s jej schopnosťami, nasadne na najbližší autobus a odíde. Ocitne sa vo veľkom meste a stretne (asi) svoju sestru, ktorú sme mohli vidieť na začiatku druhej série.

El svojej novej zamaskovanej partii predvedie svoje schopnosti a oni ju zoberú na prvú misiu – zabiť všetkých, ktorí v minulosti týrali El a jej sestru.

El ale nerada zabíja a tak sa vracia späť do Hawkins. Tam sa nám to v nemocnici trošku premnožilo Demogorgonmi - tí zabili každého, kto im prišiel pod ruky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IUXiDBSkcJ8

26. Ako sa končí druhá séria?

Hopper, Joyce, Bob, Mike a Dr. Owens utekajú pred monštrami a zároveň sa snažia bojovať aj s monštrom vo Willovom tele. Do nemocnice sa vracia aj zvyšok partie, ktorá zatiaľ lovila Darta. Bob to však schytá od jedného z jeho bratov a zomiera.

Presúvame sa späť do domu Willa a jeho matky, kde celá partia čaká na nával ohavných netvorov. Nakoniec do miestnosti príde El. Steve dostane na starosť deti, nakoniec sa však brutálne pobije s bratom Max.

Joyce, Jonathan a Nancy sa rozhodnú dostať z Willa netvora tým, čo majú po ruke. Vedia, že sa bojí tepla a ohňa, a tak ho v chatke spútajú a pália žeravým kutáčom. Podarí sa im to a netvor z Willovho tela odíde.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/--j5sGlrqMk

Zatiaľ sa decká so Stevom presúvajú do tunelov, ktoré chcú spáliť benzínom. Hopper a El idú s monštrami bojovať priamo do epicentra celého systému. Výťahom sa spustia z laboratória priamo do tunela, kde El všetkými svojimi silami nakoniec zatvorí bránu do temného Upside Down.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5eGRm3FTxYg

Armáda sa sťahuje z laboratória a nám ostáva užiť si školský ples. Tam má Dustin nový účes, El pobozká Mikea a poslednou scénou druhej série je hnusný tieň nad školou v tajomnom opačnom svete.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/uuBu1YQfRmM

Ako dopadne tretia séria seriálu Stranger Things uvidíme už 4. júla. Zatiaľ si pozrite trailer:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/XcnHOQ-cHa0

Prečítajte si tiež: