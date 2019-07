Čo má so seriálom Stephen King? 20 zaujímavosti o Stranger Things

Tretia séria mysteriózneho seriálu Stranger Things je čoskoro tu - na Netflixe ho budete môcť vidieť už vo švrtok 4. júla 2019.

Od vydania prvej časti príbehu z mestečka Hawkins ubehnú už tri roky a ako pri každom seriáli, ktorý pohltil davy, aj teraz je čakanie priam neznesiteľné.

Vyplniť ho môžete napríklad tým, že si prečítate zaujímavosti o seriáli. Na aký námet Stranger Things vlastne vzniklo, ktorý herec v seriáli vôbec nemal hrať a koho si, naopak, do seriálu vybral samotný Stephen King?

Týchto 20 zaujímavostí z prostredia seriálu, jeho postáv, hercov, natáčania či samotného deja by mal vedieť každý fanúšik Stranger Things.

1. Milley Bobby Brown hrá postavu Eleven aj vďaka Stephenovi Kingovi.

Je úžasné, čo všetko dokáže jeden status na sociálnej sieti. O to lepšie, ak ho napíše taký majster a legenda hororov ako Stephen King. Ten po sledovaní televízneho seriálu Intruders na BBC uverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom vyzdvihol mladú herečku Milley Bobby Brown.

"Miley Brown je úžasná. Je to moja predstavivosť, alebo sú detskí herci omnoho lepší, ako bývali?" napísala legenda na svoj Twitter a nepriamo odštartovala úžasnú kariéru tejto mladej herečky.

2. Stranger Things má medzinárodné herecké osadenstvo.

Milley Bobby Brown (Eleven) je z Veľkej Británie, Gaten Matarazzo a Caleb McLaughlin (Dustin a Lucas) sú z New Yorku a Finn Wolfhard (Mike) je z Kanady.

3. Pôvodným plánom bolo obmieňať každú sériu celé herecké obsadenie.

Sme radi, že sa tento krok rozhodli tvorcovia zrušiť. Určite poznáte ten zlý pocit, keď sa musíte vo filme alebo seriáli lúčiť so svojimi obľúbenými postavami.

Aký mal byť dôvod? Dej sa mal totiž každú sériu posúvať do iného obdobia. Z osemdesiatych rokov mal zrazu preskočiť do roku 1990, neskôr do roku 2000, 2010... a až do finálovej série, ktorá sa mala odohrávať v roku 2020.

To by znamenalo, že všetky hlavné postavy ako Eleven, Dustin, Will, Mike či Lucas mali byť nahradené inými hercami. Našťastie sa tak nestalo.

4. Hlavnými postavami sa na kastingu chcelo stať 906 chlapcov a 307 dievčat.

Tvorcovia seriálu Matt a Ross Dufferovci mali spolu s kastingovou režisérkou Carmen Cuba naozaj neľahkú úlohu. Zaprisahali sa totiž, že z 1213 detí, ktoré prišli na kasting, do seriálu Stranger Things vyberú tých pravých.

Musíme uznať, že vybrať deti na čele s mysterióznou Eleven bolo určite nesmierne náročné, no ich ťahy vyšli priam dokonale. Napríklad aj výber herca Gatena Matarazza, ktorý stvárňuje Dustina, bol premysleným ťahom.

5. Dustin má totiž naozaj problémy so zubami.

V prvej sérií Stranger Things je Dustin v škole šikanovaný kvôli problémom so zubami. Vtedy sa však obhajuje chorobou zvanou cleidokraniálna dysplázia, ktorou vraj trpí. V skutočnosti sa herec Gaten Matarazzo s cleidokraniálnou dyspláziou, ktorá ovplyvňuje rast zubov a kostí, naozaj narodil.

6. Postava Eleven bola vytvorená na motívy legendárneho mimozemšťana E.T.

Postava Eleven sa musí správať ako E.T. S týmto heslom poslali tvorcovia na pľac samotnú Milley. Jedným z dôvodov bolo aj vytvorenie priateľstva a puta medzi Eleven a deťmi, ktoré bolo dejovo podobné priateľstvu medzi postavou E.T. a Elliota.

Sila celého príbehu tkvie aj v tom, že Spielbergov „mimozemský zázrak“ v podobe Eleven často komunikuje viac telom ako samotnými slovami.

7. Všetky deti sú aj skvelými hudobníkmi.

Kým Millie Bobbie Brown a Caleb McLaughlin sú speváci, mladík Finn Wolfhard je gitaristom vo svojej vlastnej kapele.

Presvedčiť ste sa o tom mohli aj v relácií The Late Late show komika Jamesa Cordena, v ktorej pred dvomi rokmi vystúpili Finn, Gaten, Caleb a Noah so svojou šou s názvom The Upside Downs medley.

8. Šerif z mestečka Hawkins nosí rovnakú uniformu ako dôstojník z filmu Čeľuste.

To nie je jediná vec, ktorú majú so šerifom Jimom Hopperom z policajného zboru mesta Hawkins spoločné. Je úžasné, aký vplyv mal samotný Spielberg na tvorbu Stranger Things. Aj svoje vozidlo si Hopper požičal priamo z filmu Čeľuste. A to do posledného detailu.

9. Herci ani netušia, čo sa stane v nasledujúcej epizóde.

Médiá sa často od hercov snažia v rozhovoroch zistiť informácie, čo sa s ich postavami stane o niekoľko častí či sérií neskôr. U hercov zo seriálu Stranger Things by ale neuspeli. Ani samotní herci totiž netušia, čo sa stane a dostávajú scenár len na jeden diel.

10. Nancy a Jonathan spolu tvoria pár aj v skutočnom živote.

Občas sa stane, že herecká láska prejde z pľacu aj do skutočného života. Podobne sú na tom Natalia Dyer a Charlie Heaton, ktorí spolu tvoria pár aj po skončení natáčania.

11. Milley Bobby Brown nenávidí Eggos.

Mrazené wafle od spoločnosti Kellogg Compan sú populárne v Severnej Amerike. Eleven by pre ne v seriáli doslova zabíjala. Skutočnosť je však taká, že mladá zviezda Millye túto sladkosť rada nemá.

12. Ako Milley oholili hlavu?

Jednoducho. Ukázali jej postavu Charlize Theron z filmu Mad Max: Fury Road.

13. Ľudia sú na Stranger Thing závislí.

Počas prvých troch dní si druhú sériu na streamovacej službe Netflix pozrelo vyše 8,5 milióna ľudí. Vyše 360-tisíc ľudí sa na nej stalo tak závislých, že si všetkých deväť epizód dopozeralo za menej ako 24 hodín.

14. Na pľaci nie je núdza o kanadské žartíky.

Bratia Dufferovci, tvorcovia celého seriálu, si raz vystrelili z Noahovej matky (Noah je herec, ktorý hrá Willa). V jednej časti použili v scénke namiesto chlapca dokonalú repliku Willovho mŕtveho tela. To, čo nasledovalo, si asi vieme domyslieť.

Kanadský žartík s pohodeným mŕtvym telom vlastného syna v šatníku spôsobil matke prvotný šok, no potom uznala, že ju kvalitne nachytali. S figurínou sa dokonca aj odfotila.

15. Stranger Thing stojí Netflix ťažké milióny.

Producenti dostali od Netflixu neskutočných 6 miliónov dolárov na výrobu jednej epizódy. V druhej sérii bol rozpočet ešte zvýšený na 8 miliónov za diel. Náklady na výrobu sa približujú seriálu Game of Thrones, do ktorého jednej epizódy liali producenti desať miliónov dolárov.

16. Vojenský experiment reálne existoval.

Producenti seriálu Stranger Things sa naozaj inšpirovali konšpiračnou teóriou o experimente americkej vlády. Ten mal údajne názov Montauk a mal prebiehať medzi rokmi 1971 a 1983. Vojenský personál na Long Islande riadil experiment na kontrolu mysle, ktorého sa zúčastnilo veľké množstvo chlapcov.

17. Kto nahral legendárnu zvučku?

Ak si myslíte, že tvorcovia oslovili so soundtrackom niekoho slávneho, mýlite sa. Michael Stein a Kyle Dixon je dvojica interpretov, ktorú by ste pred seriálom ťažko hľadali. Tvorcovia seriálu ich objavili na internete a oni im následne dodali 12 piesní. Neskôr začali pre produkciu Stranger Things pracovať na trvalý pracovný pomer.

18. Prečo otec Milley Bobby Brown, plakal?

Pri vytváraní charakterov treba často siahnuť na svoje limity. To, ako si Milley oholila, hlavu sme si už povedali. Práve pri tomto okamihu sa jej otec odvrátil a pri tom, ako jej vlasy padali na zem, sa mu tisli slzy do očí.

19. Finn Wolfhard je filmový fanatik.

Ževraj videl všetky filmy bratov Dufferovcov.

20. Produkcia minula v jednom dieli vyše 530 kilogramov soli.

Na to, aby sa Eleven vznášala v detskom bazéne.

