V júli nás v kinách poteší klíma a týchto 13 filmových noviniek

Dočkáme sa aj Levieho kráľa.

2. júl 2019 o 11:34 Dominika Chrastová

1. Spider-Man: Ďaleko od domova (Spider-Man: Far from Home)

Peter Parker alias Spider-Man sa musí v najnovšej snímke vyrovnať s udalosťami z Avengers: Endgame. Vyberie sa do Európy, no napriek tomu neujde pred Nickom Furym, ktorý ho presviedča, aby sa v boji proti novej hrozbe pridal k superhrdinovi menom Mysterio.

Okrem Toma Hollanda si zahrali vo filme Jake Gyllenhaal, Zendaya či Cobie Smulders. Ako uvidíme v kinách už 3. júla, časť príbehu sa odohráva aj v Prahe.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WVhGFqD6i4w

2. Pavarotti

Luciano Pavarotti je ukážkovým príkladom toho, že aj z chudobného človeka sa môže vďaka talentu a vytrvalosti stať medzinárodná hviezda. Jeho životný príbeh plný emócií, zvratov a veľkoleposti sám osebe pripomína operu, v ktorej Pavarotti len ťažko hľadal konkurenciu.

Snímku okrem verejných záberov z vystúpení dotvárajú aj súkromné záznamy od jeho spolupracovníkov, rodiny a hlavne manželky. Mozaiku spevákovho života nájdeme v kinách už 4. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xjGPHd0iU60

3. Mŕtvi neumierajú (The Dead Don't Die)

Zatiaľ čo starnúci šerif Robertson netrpezlivo odpočítava zostávajúce dni do svojho dôchodku, jeho mladý kolega Peterson verí, že už čoskoro sa dočká poriadneho vyšetrovania. Nemýli sa. Ako však bude dvojica postupovať, keď vraždy v ospalom mestečku Centerville začnú mať na svedomí zombie? A majú vlastne zombie stvorenia svedomie?

Horor so značnými prvkami humoru príde do kín 4. júla. Zahrali si v ňom aj Iggy Pop či Selena Gomez.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Jx98m_bR7vI

4. Trafikant (Der Trafikant)

Mladík sa zamestná v trafike a časom sa spriatelí s jej pravidelným zákazníkom, ktorým nie je nikto iný ako Sigmund Freud. Okrem psychologických úvah však obaja musia riešiť aj závažnejšie témy. Ako sa vyhnúť problémom v nacistami okupovanej Viedni?

Filmová adaptácia svetového bestselleru Roberta Seethaltera dorazí do kín 4. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SPrpeqVfbEU

5. Stará láska nehrdzavie (Long Shot)

Charlotte Field je jednou z najvplyvnejších žien sveta. Fred Flarsky je nadaný novinár na voľnej nohe a magnet na problémy. Len ťažko by ste na prvý pohľad uhádli, že Charlotte bola kedysi jeho opatrovateľkou. Keď sa po rokoch náhodne stretnú, ponúkne Fredovi, aby jej písal prejavy do práve spustenej prezidentskej kampane. Dvojica si však časom opäť začne rozumieť aj na inej ako pracovnej úrovni, čo spustí sériu neočakávaných incidentov.

Romantická komédia s Charlize Theron v hlavnej úlohe nás pobaví už 11. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3NGzBLAJvBg

6. Spolujazda (Stuber)

Nesmelý vodič Uberu túži po päťhviezdičkových hodnoteniach, preto sa snaží urobiť pre pohodlie a spokojnosť zákazníkov maximum. Keď mu však do auta nastúpi tajný policajt, musí si dobre premyslieť, či sa mu pre prácu oplatí riskovať aj život.

Svedkami šialenej jazdy sa v kinách staneme už 11. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LLCqsPTKtj4

7. Korisť (Crawl)

Kým väčšina obyvateľov Floridy cestuje preč, aby sa vyhli hurikánu, Haley sa vydáva za svojím otcom, s ktorým sa jej nedarí spojiť. Hneď ako prenikne do zaplavenej pivnice jeho domu, zistí prečo. Stúpajúca hladina vody rozšírila lovný revír aligátorov, ktorí nepoznajú zľutovanie.

Podarí sa jej uprostred hurikánu zachrániť seba aj svojho otca? Dozvieme sa v snímke s Kayou Scoledario už 11. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NKScxmMWPwE

8. Leví kráľ (The Lion King)

Malý leví princ Simba zbožňuje svojho otca, levieho kráľa Mufasu, a pripravuje sa na svoju budúcu vládu. Scar, pôvodný následník trónu, má však zákerné plány, ktoré sa skončia Simbovým vyhnanstvom. Ten napriek tomu nestráca nádej v spravodlivý osud. Za pomoci dvoch nových priateľov dospieva a snaží sa stať tým, kým mu je súdené byť.

Disney snímku nájdeme v kinách od 18. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CG2SD6A3gFE

9. Loli paradička

Keď sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa chce Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zas neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? A záleží na tom vôbec?

Na košickom Art Film Feste už snímka stihla získať cenu divákov. V kinách sa šarišského nárečia dočkáme 18. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/sktT4PZkeb8

10. 100 vecí (100 Dinge)

Dokázali by ste sa vzdať úplne každej veci, ktorú vlastníte, vrátane oblečenia, a nasledujúcich sto dní sa rozhodovať, čo je pre váš život naozaj potrebné? Toni a Paul stoja presne pred takouto výzvou. Dohnalo ich k tomu niekoľko nedomyslených rozhodnutí v opitom stave a tiež prehnaný konzum. Aký bude výsledok ich stávky?

Tvorcovia komédie sa zamýšľajú nad tým, či si nekupujeme veci len ako náhradu za niečo, čo nám v živote chýba. K vlastnému záveru môžeme dospieť už 18. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IryH9OD_-BA

11. Free Solo

Dokumentárny film zachytáva, ako sa Alex Honnold pripravoval na uskutočnenie svojho sna, ktorým bolo zdolať legendárnu cestu Freerider na El Capitan v Yosemitoch bez lana a bez istenia. Výsledkom mohli byť len dve možnosti: dokonalosť alebo smrť.

Snímka o jednom z najväčších športových počinov vôbec získala tento rok aj Oscara. V našich kinách ju nájdeme od 25. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3vcaU6vb76c

12. A dýchajte pokojne (And Breathe Normally)

Jedna je slobodná matka hľadajúca prácu, druhá je africkou ženou žiadajúcou o azyl. Keď sa opakovane stretnú, vytvorí sa medzi nimi nečakané puto a obe začnú spoločne bojovať za to, aby sa ich životy vrátili na tú správnu cestu.

Dráma z islandského poloostrova Reykjanes príde do kín 25. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WEpY2TRzpAI

13. Detská hra (Child's Play)

Andy dostane k narodeninám hračku, ktorá má deťom prinášať len nadšenie a šťastie. Chlapca a jeho rodinu však čaká aj niečo navyše: hrôza, des a strach o život.

Očakávaný horor začnú kiná premietať od 25. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/fvN_O0gR_o0

