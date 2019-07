Šéf NYC Corner o Pohode: Jeden chlapík nám začal piť horčicu z fľaše

Festivalová sezóna je už tu a k dobrému festivalu neodmysliteľne patrí aj skvelé jedlo. Na najväčšom slovenskom Festivale Pohoda, ktorý otvára svoje brány každý júl, už štvrtý rok dominuje v gastro zóne stánok NYC Corner.

Ten môžete poznať aj z bratislavských uličiek či iných street foodových akcií, keďže ich stánky na Kamennom námestí či v nákupnom centre na Trnavskom mýte sú známe všetkým milovníkom street foodu.

(zdroj: Viktor Hlavatovič / Fičí)

My sme sa o tom, ako NYC Corner funguje na Pohode, porozprávali s jeho majiteľom, 23-ročným Jakubom Noelom Adáskom.

V rozhovore sa dozviete:

Čo obnáša príprava na trojdňové festivalové peklo.

Čo sa stane, ak sa minie v strede festivalu 100 kíl slaniny.

Koľko hotdogov zjedia návštevníci Pohody za tri dni.

Či majú aj festivalovú prirážku.

Ako sa vyvíja konkurencia street foodu na Slovensku.

Či ich festival núti separovať a ako sa na Pohode dodržiava "zero waste".

(zdroj: Viktor Hlavatovič / Fičí)

Pozastavujú sa ešte ľudia nad tým, že párok v rožku u vás stojí viac ako 5 eur?

Nájdu sa aj takí, ale už úplne minimálne. Tých ľudí nie je až tak veľa, lebo človek, čo sa sťažuje, že burger stojí 10 eur a hotdog 5 eur, už na takú akciu nabudúce nepríde. Takže sa už nad tým nabudúce nebude pohoršovať. Ľudia to berú tak, že si z času na čas trošku investujú a vyhodia si z kopýtka.

Zákazníci už oveľa viac vnímajú, že za kvalitu si treba priplatiť a keďže my ponúkame hotdogy a burgre z top prémiových surovín, tak cenou nie sú prekvapení. Hot dog s párkom bez mäsa za 1 euro si môžu dať na každom kroku.

Oplatí sa vám finančne mať stánok na festivaloch z hľadiska tržby, alebo ide len o promo? Je známe, že prenájom miesta na festivale je veľmi drahá záležitosť.

Pri festivaloch musí človek všetko dobre naplánovať, nastaviť, optimalizovať a mať aj plán B, keď napríklad odíde v strede dňa gril. A aj napriek tomu niekedy akcia nevyjde, lebo je veľmi zlé počasie.

Ale pre mňa je Pohoda ako druhé Vianoce a je to vec, na ktorú sa teším najviac celý rok. Som tam štyri dni nonstop v pohybe a bez ohľadu na to, koľko síl a námahy to celé zoberie, tak je to pre mňa proste sviatok.