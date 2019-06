Vasky na súde s Kočnerom a šialený Maradona. Čo fičalo pred rokom

Internet bavila aj fotka premiérov V4.

27. jún 2019 o 14:54 Kristína Janščová

Na Fičí vám pravidelne prinášame výbery vtipov o tom, čo sa v spoločnosti deje. V Mémcyklopédii vysvetľujeme, ako vznikli najznámejšie slovenské mémy, a pravidelne sa venujeme aj prešľapom našich politikov - samostatnou kapitolou sú napríklad vtipy o Andrejovi Dankovi, Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinim, Kotlebovej ĽSNS či Andrejovi Kiskovi.

Napadlo nám, že by ste si radi pripomenuli, na čom sa Slovensko bavilo pred rokom. Každý piatok vám preto prinesieme prehľad toho, čo bavilo krajinu a internety počas daného týždňa v roku 2018. Prehľad toho, na čom sa internet bavil od 18. do 23. júna, nájdete tu:

Čo fičalo do konca júna?

Na konci júna Najvyšší súd rozhodol, že Marian Kočner bude vo väzbe pre podozrenie z marenia spravodlivosti a falšovania zmeniek televízie Markíza za 69 miliónov eur. Druhú facku schytal Kočner od internetu.

Veselo však bolo aj na súde - svetlo sveta uzrela fotka storočia, ktorá zachytáva Kočnera v spoločnosti Ruda Vaskyho, ktorý tam vyzerá asi ako otravná suseda z tretieho, ktorá vám nedá spávať.

V júni sa konal aj summit Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorom sa stretlo naozajstné kombo. Vedľa seba sa ocitli dezignovaný predseda vlády ČR Andrej Babiš, rakúsky kancelár Sebastian Kurz, maďarský premiér Viktor Orbán, náš premiér Peter Pellegrini a predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.

Omnoho viac však ľudí zaujala fotka, na ktorej sú všetci zúčastnení. Najmä Viktor Orbán a jeho nohavice tam pôsobili naozaj komicky.

Satirická stránka Zomri začala zverejňovať fotky vtipných prekladových lapsusov, ktoré sa jej fanúšikom podarilo zaznamenať v miestnej gastrodivočine. Google Translator schvaľuje.

V lete sa zraky všetkých futbalových fanúšikov upierali na MS v Rusku. Zápas medzi Anglickom a Belgickom mal bizarný moment, ktorý bavil ľudí po celom svete.

Útočník londýnskej Chelsea Michy Batshuayi chcel po góle loptu ešte raz napáliť do brány, namiesto toho však z bezprostrednej blízkosti trafil len žrď, od ktorej sa mu lopta odrazila rovno do hlavy.

Oči pre plač ostali tímu Nemecka, ktorý sa prvýkrát v histórii nedostal do vyraďovacej fázy majstrovstiev. V troch zápasoch nazbierali Nemci iba 3 body so skóre 2:4 a to im stačilo na posledné 4. miesto.

Ešte horšie dopadli Poliaci - ich tím bol jediným európskym mužstvom, ktoré nezískalo v prvých dvoch zápasoch na futbalových majstrovstvách sveta v Rusku ani bod a už nemalo žiadnu šancu na postup do osemfinále.

Skutočnou bombou boli pre internet reakcie futbalovej legendy Diega Maradonu v zápase Argentíny s Nigériou.

Bývalý futbalista po góle jasal ako zmyslov zbavený a celý zápas pôsobil tak trocha nepríčetne. Jeho schopnosť (ne)zvládať emócie vyvrcholila tým, že nigérijským fanúšikom ukázal prostredníky.

V Mémcyklopédii sme vám vysvetlili, ako vznikli vtipy o termináli Vlak-Bus-Shopping a ľudia sa vybláznili pri vymýšľaní názvu novej stanice v Brne.

