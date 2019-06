Nástrahy smartfónov, cestovanie v čase. Pozrite si víťazov festivalu krátkych filmov

Aj za minútu viete odovzdať posolstvo.

27. jún 2019 o 11:21 Kristína Janščová

Festival AZYL - medzinárodný online festival 1 a 5-minútových filmov a videoklipov už pozná svojich víťazov. Vyhlásili ich na ART FILM FESTE v Košiciach.

Do súťaže sa prihlásilo 250 filmov zo 40 krajín sveta a súťažilo sa v troch kategóriách - minútové filmy, päťminútové filmy a videoklipy.

Filmy sú dôkazom toho, že aj za krátky čas sa dá spracovať silná aj kontroverzná téma.

Pri formátoch z rôznych krajín sa vyskytovali skutočne silné motívy, najčastejšie sa opakovali témy ako ekológia, udržateľnosť v stravovaní, sexuálne zneužívanie či kríza v komunikácii, ktorú prinášajú digitálne technológie.

Najmladšia režisérka mala iba 13 rokov organizátori preto zvažujú, že do budúcna vytvoria aj sekciu pre tvorcov do 18 rokov.

Pozrite si víťazné filmy:

Slovinec Matic Grgic zvíťazil v kategórii 1-minútový film. O čom jeho film je? Vo svete paralelnej budúcnosti, kde lietajúce lokomotívy a mechanické helikoptérové kone zapĺňajú nebo a mesiac, je obrovská skládka odpadu, ktorú drží v obehu parná sila. Niekde v tomto veľkom Steampunkovom svete začína malý príbeh o poslednej cigarete na Zemi.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pJUm7od527c

V kategórii 5-minútových filmov triumfoval Brit Daniel McKee. Jeho film sleduje aktivitu telefónu človeka, ktorý sa stratil. Snímka skúma tému komunikácie v 21. storočí prostredníctvom notifikácií objavujúcich sa na obrazovkách mobilných telefónov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2PC_DOaZVTA

Prvé miesto v kategórii videoklip získalo poľské tvorivé duo Dorota Piskor a Tomek Ślesicki s videoklipom ku skladbe COVER ME – Kroki. Vo videu sa muž vydáva na cestu miestami, kde sa zastavil čas.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DNhz_L1DUM0

O víťazoch rozhodovala odborná porota z krajín Vyšehradskej štvorky, Slovensko zastupovali režisér filmu Kandidát a pripravovaného filmu Amnestie, Jonáš Karásek a scenáristka, dramaturgička a profesorka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Zuzana Gindl-Tatárová.

"Bolo veľmi inšpiratívne mať možnosť pozrieť si tieto krátke filmy. Kvalita mnohých je na vysokej úrovni - či už ideovo alebo formálne. V porote som bol aj minulý rok, nemôžem povedať, že by sa úroveň filmov nejako výrazne zmenila, aj vtedy tam boli zaujímavé veci, keď ma oslovili skôr hrané, netradične natočené kúsky. V rámci tohto ročníka ma oslovili viac animácie," zhodnotil festival Jonáš Karásek.

Kde si filmy budete môcť pozrieť?

Najlepšie filmy z festivalu sa okrem Slovenska dostanú aj na festivaly v rôznych končinách sveta - v Maďarsku, Poľsku či Českej Republike. Organizátorom z AZYL Production sa tento rok podarilo nadviazať spoluprácu s Febiofestom a festivalom Pohoda, kde diváci budú mať možnosť pozrieť si to najlepšie z aktuálneho ročníka - Best of AZYL 2019. Putovné prehliadky by mali pokračovať na Grape festivale alebo v Novej Cvernovke.

