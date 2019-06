Internet sa baví na Čížovi, ktorý urobil rozruch v jedálni kvôli kuraciemu stehnu

Aká krajina, taký sociálny demokrat.

25. jún 2019 o 11:44 Viktor Hlavatovič

Miroslav Číž sa len nedávno stal europoslancom, no už svoju česť stihol nepekne poškvrniť. Môže za to obyčajný obed v parlamentnej jedálni. Ak ste túto "kauzu" (ktorú vo veľkom prepierali satirické internetové stránky) nezachytili, tu je malé zhrnutie.

Za všetko môže absencia jedla, ktorú si pán poslanec vyhliadol v dennom menu.

Minulý týždeň v utorok sa 65-ročný poslanec Smeru vybral do parlamentnej jedálne a vyžiadal si kuracie stehno, ktoré bolo v ten deň v ponuke. Kuchárka mu povedala, že stehná už nie sú a môže si z ponuky vybrať niečo iné. To ho však neuspokojilo.

"Začal sa rozčuľovať a kričať, že také niečo za 30 rokov nezažil. Predtým vraj v parlamentnej jedálni mali vždy všetko, čo bolo uvedené v ponuke. Najviac si to odniesla nevinná kuchárka. Rozzúrený poslanec sa nedal upokojiť jej vysvetlením, že dnes bolo v jedálni veľa hostí, a preto sa jeden z chodov jedla (kuracie stehno) už minul," napísal na svojom blogu poslanec Spolu, Oto Žarnay, ktorý bol v tom čase v jedálni.

"Kričal od zlosti, že je to nehoráznosť a prehováral vystrašenej kuchárke do svedomia, či sa nehanbí. Bolo mi jej ľúto. Ostatní poslanci SMER-u sa len mlčky prizerali vyčíňaniu straníckeho kolegu. Potom si vyžiadal vedúceho prevádzky. Vzápätí aj na neho spustil lavínu agresívnych slov a dožadoval sa jeho ospravedlnenia za to, že už nemajú v ponuke jedlo, ktoré si chcel vybrať," dodal Žarnay.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Nový čas zistil, že prítomné kuchárky mali z celého incidentu s poslancom hlavu v smútku.

"Bol tam zvýšený hlas a pán poslanec Číž na nás vyletel pred všetkými. Zažila som taký pocit poníženia, že čo my sme. Trvalo to pár minút, no ostatní ľudia boli ticho a nezastal sa nás nikto," skonštatovala pre denník jedna z prítomných kuchárok.

A čo na to samotný Číž? Podľa Nového času pri otázkach o incidente strčil hlavu do piesku. Priznal však, že s parlamentnou kuchyňou je dlhodobo nespokojný. "Pani kuchárke som povedal, že ona za to nemôže a že by som chcel vidieť vedúceho kuchyne. Ten prišiel a ja som sa ho pýtal, ako môžu vytvoriť situáciu, kde keď môžem prísť na obed až o druhej, tak mi povedia, že žiadny obed nemajú,," povedal budúci europoslanec.

Vyzerá to teda tak, že v Bruseli by sa mali zásobiť kebabmi pre kotlebovcov a kuracími stehienkami pre Miroslava Číža. Takto si jeho vyčíňanie podal internet:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Dalibor Hrtánek)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Bagristov sprievodca galaxiou)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Radoslav Effo Effenberger)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Bagristov sprievodca galaxiou)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Radoslav Effo Effenberger)

