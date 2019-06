Čo fičalo pred rokom: Zadržaný Kočner aj vtipy o Chmelárovi

Pred rokom bolo veselo.

20. jún 2019 o 17:11 Kristína Janščová

Na Fičí vám pravidelne prinášame výbery vtipov o tom, čo sa v spoločnosti deje. V Mémcyklopédii vysvetľujeme, ako vznikli najznámejšie slovenské mémy, a pravidelne sa venujeme aj prešľapom našich politikov - samostatnou kapitolou sú napríklad vtipy o Andrejovi Dankovi, Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinim, Kotlebovej ĽSNS či Andrejovi Kiskovi.

Napadlo nám, že by ste si radi pripomenuli, na čom sa Slovensko bavilo pred rokom. Každý piatok vám preto prinesieme prehľad toho, čo bavilo krajinu a internety počas daného týždňa v roku 2018. Prehľad druhého júnového týždňa nájdete tu:

Čo fičalo od 18. do 23. júna?

Neuveriteľné sa v júni 2018 stalo skutočnosťou a Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Mariana Kočnera. Konala na základe príkazu od Úradu špeciálnej prokuratúry. Kočner bol zadržaný kvôli kauze údajného falšovania zmeniek.

Supermartket Billa už od júna minulého roka nepredáva konšpiračný časopis Zem a Vek. Jedna časť zákazníkov tento krok ocenila a zastrájali sa, že odteraz nakupujú už len v Bille. Fanúšikovia časopisu však reťazec okamžite zavalili komentármi o porušovaní slobody a vyhrážali sa tým, že Billu začnú bojkotovať. A výsledkom boli vtipy.

Prezidentský kandidát sa rozhodol oboznámiť verejnosť so svojimi názormi v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Pod verejnosťou rozumieme najmä bývalých prezidentov Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča, ktorí Edov 45-minútový prejav so záujmom počúvali. A internet to nenechal len tak.

Športoví fanúšikovia sledovali MS vo futbale v Rusku, kde medzitým došlo pivo, a tak jeho nedostatok fanúšikovia riešili vodkou.

Veselo bolo aj na zápasoch - v dueli Argentíny s Chorvátskom sa o trapas postaral brankár Willy Caballero, ktorý mohol loptu bezpečne odpáliť ďaleko od dotierajúceho chorvátskeho hráča Rebiča. Namiesto toho ale zvolil nepodarený technický oblúčik, ktorý pristál priamo na nohu chorvátskeho útočníka a ten bombou z voleja skóroval.

V dueli medzi Španielskom a Iránom fanúšikov po celom svete bavila najmä iránska "taktika 11-0-0", čo v preklade znamenalo urputne brániť a vydržať čo najdlhšie bez toho, aby dostali gól.

Poľskí futbalisti nevstúpili do turnaja práve najlepšie. V zápase so Senegalom prehrali 1:2 a zrejme ich to mrzí dodnes. Zápas si totiž pokazili sami - vlastným gólom Thiaga Cioneka a "malou domov" Grzegorza Krychowiaka.

Vtipné koláže si zase raz odniesla aj brazílska hviezda Neymar. Schytal to najmä za prifilmované pády aj špagetový účes.

Okrem toho sme vám v Mémcyklopédii predstavili konšpirátora Tibora Eliota Rostasa a jeho časopis Zem a Vek.

