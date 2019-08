Cudzinci v Bratislave prezradili, ktoré naše frázy sa naučili ako prvé

Zdvorilostné frázy aj čučoriedky.

22. aug 2019 o 9:43 Kristína Janščová

Pamätáte si ešte svoje prvé slovo v cudzom jazyku, ktoré ste sa naučili počas pobytu v zahraničí? My sme sa opýtali cudzincov žijúcich v Bratislave, ktoré slovenské slovo sa naučili ako prvé po príchode do hlavného mesta.

Next apache (Nech sa páči)

Brit James žije v Bratislave už sedem rokov, na svoje prvé slovenské frázy si však dobre pamätá.

"Najskôr som sa naučil frázu next apache (nech sa páči), keď vám niekto donesie jedlo. Na hokeji som sa naučil slovo čo? a tiež dobrú chuť, čo hovorili všetci pri stole, keď sa jedlo. V jazykovej škole som sa ako prvú celú frázu naučil vetu koľko rokov má tvoja mama, ktorú som v živote povedal presne nula krát."

Thanosov trapas na futbale v Trnave

Nie, nie je to Thanos zo sveta Marvel filmov, ale skrátené meno Athanasios. Grék žije v Bratislave od februára 2016.

Prvé slovo, ktoré sa naučil, bolo ďakujem. So správnou výslovnosťou mu však museli pomôcť kolegovia. Potom sa naučil aj zložitejšie slová.

"Vtipné bolo, keď som bol v Trnave na futbale a chcel som si objednať lístok za 7 eur. Zrejme som to však povedal zle a pani si myslela, že chcem 7 lístkov a vypýtala si odo mňa 49 eur," spomína Thanos.

Ťažká zmrzlina

Anna pochádza z Ruska a na Slovensku žije takmer dva roky. Prvé slovo, ktoré sa naučila, bolo zmrzlina. "Len som si to niekde prečítala a znelo mi to vtipne. Môj manžel hovorí po anglicky a bolo preňho takmer nemožné to vysloviť," spomína.

Smiešne chodidlá

Ukrajinka Irena žije v Bratislave štyri roky. Slovenčina jej nerobila veľký problém, keďže hovorí aj po rusky. "Niektoré slová však boli mätúce. Napríklad úžasný znamená v ruštine hnusný, čerstvý chlieb znamená obschnutý chlieb. Slovenské slová ako chodidlo či sedadlo mi prišli veľmi smiešne," hovorí.

Čučoriedky od študentov

Mark má 56 rokov, pochádza z Veľkej Británie a je učiteľ angličtiny. Na Slovensku je od februára 2018 a a náš jazyk mu robí značné problémy. Hovorí však, že keď žiaci vidia, že má problémy naučiť sa slovenčinu, uvedomujú si, že je v poriadku, keď oni bojujú s angličtinou.

"Prvé slovenské slovo, ktoré som sa naučil, bolo čučoriedka. Som učiteľ angličtiny a z nejakého zvláštneho dôvodu si všetky deti mysleli, že pre mňa bude zložité toto slovo vysloviť. Teraz ho zakaždým píšem na tabuľu na prvej hodine s novými študentmi," hovorí Mark.

"Každý týždeň som v inom meste a v inej škole a stretávam naozaj talentované deti, ktorých schopnosť hovoriť po anglicky ma neprestáva udivovať. Kiežby boli aj ľudia s angličtinou ako rodným jazykom takí dobrí v učení sa cudzích jazykov," dodal.

