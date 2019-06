Toto sú najsexi muži podľa časopisu People od roku 1985

18. jún 2019 o 12:28 Kristína Janščová

Prestížny americký týždenník People je na svete od roku 1974. Preslávili ho najmä rebríčky najkrajších ľudí - od roku 1985 patrí jedenkrát v roku titulka najkrajšiemu mužovi sveta (Sexiest Man Alive).

Ktorí muži boli od roku 1985 najsexi mužmi podľa časopisu People? Pozrite si galériu:

1985 - Mel Gibson

Rebríček najkrajších ľudí v tomto roku ešte neexistoval, v tom mužskom kráľoval Mel Gibson - najmä vďaka filmu Mad Max, ktorý vyšiel rok predtým. Okrem toho už mal americký herec na konte aj snímky Gallipoli, The River či Tim.

1986 - Mark Harmon

Mela Gibsona vystriedal o rok neskôr na čele rebríčka americký herec, ktorého zrejme poznáte ako Jethra Gibbsa zo seriálu NCIS. V roku 1986 zažil zlomový počin svojej kariéry - vo filme Obozretný cudzinec si zahral sériového vraha Teda Bundyho.

1987 - Harry Hamlin

Mladší ho poznajú ako Aarona Echollsa zo seriálu Veronica Mars, už pred 30 rokmi však zvádzal ženy podmanivým pohľadom. Na titulku sa dostal najmä vďaka úlohe právnika v seriáli L.A. Law.

1988 - John F. Kennedy, Jr.

Syn amerického prezidenta mal v mladosti povesť žúrujúceho chlapca, ktorý si užíval život so všetkým, čo mu priniesol. V rebríčku sa ocitol ako 27-ročný, o 11 rokov neskôr zomrel spolu so ženou a švagrinou pri havárii lietadla.

1989 - Sean Connery

Na titulku časopisu sa nemusia dostať len mladí herci - potvrdzuje to aj prvá priečka Seana Conneryho, ktorý mal v roku 1989 šesťdesiat rokov.

(zdroj: Pixabay.com)

1990 - Tom Cruise

Americký herec sa na vrchol rebríčka dostal vďaka filmom Top Gun, Risky Business, Rain Man či Cocktail a All the Right Moves.

(zdroj: Alan Light, CC BY 2.0, Flickr)

1991 - Patrick Swayze

Tanečná hviezda 80. rokov získala prvenstvo najmä vďaka filmom Dirty Dancing a Ghost.

1992 - Nick Nolte

Rok predtým získal Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon vo filme The Prince of Tides. Hral tiež vo filmoch Lorenzo’s Oil či Cape Fear.

1993 - Richard Gere a Cindy Crawford

Prvý a zatiaľ poslednýkrát sa na čelo rebríčka nedostal muž, ale pár. Titul Sexiest Couple Alive udelil týždenník v roku 1993 dvojici Richard Gere a Cindy Crawford. Ani to však ich vzťah neudržalo pokope a o rok sa rozviedli.

Richard Gere sa stal najsexi mužom sveta aj v roku 1999, na titulke sa už ocitol sám.

1994 - Keanu Reeves

Kanadský herec sa titulu Sexiest Man Alive dočkal až po 21 rokoch. V roku 1994 ho totiž nikomu neudelili - nevedeli sa rozhodnúť medzi Hughom Grantom, Jimom Carreym a Keanu Reevesom. Tomu titul dodatočne udelil šéfredaktor magazínu Jess Cagle v roku 2015.

1995 - Brad Pitt

Sexsymbol 20. aj 21. storočia mal už vtedy na konte snímky Twelve Monkeys, Seven, Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles či Legends of the Fall a Kalifornia.

Titul Sexiest Man Alive získal aj o päť rokov neskôr v roku 2000.

(zdroj: TASR)

1996 - Denzel Washington

Americký herec bol prvý človek čiernej pleti, ktorému sa podarilo získať titul Sexiest Man Alive.

1997 - George Clooney

Američan má doma dvoch Oscarov, tri Zlaté glóbusy a dva tituly Sexiest Man Alive. Prvý získal v roku 1997, keď už bol hviezdou seriálu Pohotovosť. Obhájil ho v roku 2006, keď mu vo filmografii pribudli filmy Ocean's Eleven, Fail Safe či From Dusk Till Dawn.

1998 - Harrison Ford

Na titulke sa objavil najmä vďaka úlohe vo filmoch Star Wars či Indiana Jones.

2001 - Pierce Brosnan

Zrejme najznámejší predstaviteľ Jamesa Bonda, Ír Pierce Brosnan, mal v tom čase 48 rokov.

(zdroj: Siebbi, CC BY 3.0, Wikimedia)

2002 - Ben Affleck

Preslávili ho filmy Armageddon či Dobrý Will Hunting a v tom čase médiá rozoberali najmä jeho vzťah s Jennifer Lopez.

(zdroj: TASR)

2003 - Johnny Depp

Práve v tomto roku vyšli prví Piráti z Karibiku a tí zaistili americkému hercovi prvenstvo na titulke aj v roku 2009.

(zdroj: TASR)

2004 - Jude Law

Srdcia fanúšičiek získal najmä vo filmoch Cold Mountain, Road to Perdition či A.I. Artificial Intelligence.

(zdroj: Athena LeTrelle, CC BY-ND 2.0, Flickr)

2005 - Matthew McConaughey

V rovnakom roku zažiaril vo filme Sahara, predtým si ho však ženy všimli vo filmoch The Wedding Planner, Welcome to Hollywood a Amistad.

(zdroj: TASR)

2007 - Matt Damon

Americký herec začal byť hviezdou Hollywoodu v roku 2001, prvenstvo v ankete mu priniesol najmä film The Bourne Ultimatum.

(zdroj: TASR)

2008 - Hugh Jackman

Austrálčanovi priniesli prvé miesto filmy o X-menoch, v ktorých stvárnil Logana/Wolverina a tiež snímky The Fountain, The Prestige a Stories of Lost Souls.

(zdroj: TASR)

2010 - Ryan Reynolds

Titulu Sexiest Man Alive sa ako prvý Kanaďan v histórii dočkal aj Ryan Reynolds, ktorého si zrejme najviac pamätáte ako Deadpoola z komiksových filmov od Marvelu.

2011 - Bradley Cooper

Profesionálnu hereckú kariéru začal v roku 1999 v televíznom seriáli Sex v meste, srdcia žien si získal najmä v komédiách Hangover. Hoci najväčší ošiaľ okolo Bradleyho Coopera prišiel po filme Star Is Born v roku 2018, už sedem rokov predtým sa stal najsexi mužom sveta.

(zdroj: TASR)

2012 - Channing Tatum

Tínedžerky uchvátil ešte v roku 2004 ako Tyler Gage vo filme Step Up, ku staršiemu publiku si našiel cestu vo filmoch Dear John, 21 Jump Street a Magic Mike.

(zdroj: TASR)

2013 - Adam Levine

Jeden z mála držiteľov titulu, ktorý sa neživí herectvom. Skladateľ a hlavný vokalista pop rockovej skupiny Maroon 5 sa však objavil aj v druhej sérii hororového seriálu American Horror Story: Asylum a tiež si zahral vo filme Love Song (Begin Again).

(zdroj: TASR)

2014 - Chris Hemsworth

Na svete zrejme neexistuje človek, ktorý by rodeného Austrálčana ešte nevidel vo filme. Ženské srdcia získal ako Thor, objavil sa aj vo filmoch Star Trek, Rush či Blackhat.

(zdroj: TASR)

2015 - David Beckham

Hoci legendárny futbalista mal už v tom čase svoje najlepšie športové úspechy dávno za sebou, dočkal sa aj titulu Sexiest Man Alive.

(zdroj: TASR)

2016 - Dwayne Johnson

Američan, ktorému vďaka jeho kariére wrestlera nikto nepovie inak ako Skala/The Rock, sa preslávil najmä vo filmoch Fast And Furious.

(zdroj: TASR)

2017 - Blake Shelton

Country spevák vošiel do širšieho povedomia najmä ako porotca speváckych súťaží Nashville Star, Clash of the Choirs a The Voice.

Sheltona, ktorý je nerád stredobodom pozornosti, musela o tom, aby ocenenie prijal, presvedčiť jeho súčasná priateľka, speváčka a príležitostná herečka Gwen Stefani.

(zdroj: TASR)

2018 - Idris Elba

Zatiaľ posledným držiteľom titulu Sexiest Man Alive je britský herec, hudobník a DJ Idris Elba, ktorý v posledných rokoch zaujal ako Heimdall vo filmoch od Marvelu. Okrem toho si zahral v snímkach Pacific Rim, Beasts of No Nation či Molly's Game.

(zdroj: TASR)

