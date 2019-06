Čo fičalo pred rokom: Zemanovo pálenie trenírok aj Dankova tlačovka

Na summitoch sa odviazal aj Trump.

14. jún 2019 o 12:05 Viktor Hlavatovič

Napadlo nám, že by ste si radi pripomenuli, na čom sa Slovensko bavilo pred rokom. Každý piatok vám preto prinesieme prehľad toho, čo bavilo krajinu a internety počas daného týždňa v roku 2018. Prehľad zo začiatku júna nájdete tu:

Čo fičalo počas druhého júnového týždňa?

Miloš Zeman pred rokom zvolal novinárov na mimoriadny brífing, no neoznámil im, o čom bude. Ledva stojaci český prezident najprv pourážal novinárov a potom im oznámil, že sa chystá podpáliť červené trenky. Tie sa v Česku stali symbolom boja proti Zemanovej politike.

Zeman však nedokázal urobiť sám ani to, že by trenky hodil do vopred starostlivo naaranžovaného ohniska. Preto si na pomoc zavolal dvoch požiarnikov.

Český internet to, samozrejme, nemohol nechať len tak.

Správa o stave republiky, ktorú minulý rok v parlamente predniesol prezident Andrej Kiska, skončila podľa očakávaní. Poslanec Fico ani neprišiel, prezident naštval takmer celú koalíciu a obeťou internetových vtipov sa zase stali Kotlebovci.

Členovia ĽS NS totiž počas prejavu prezidenta vytiahli papiere s písmenkami, ktoré dokopy dávali slovo VLASTIZRADCA. Pozorným divákom neušlo, že písmeno S mali naopak.

Bolo 9. júna po sneme SNS. Danko pred kamerami kritizoval novinárov, komentátorov, opozíciu a prekvapivo aj smeráka Martina Glváča.



Danko mal vtedy vysvetlenie na všetko, aj na svoje brepty: "Môže sa stať, že z únavy stratím súvis a koncovku vety. Pochádzam z regiónu, kde archaizmus je vy... takou doménou. Gemerské náročie v mojej milovanej Revúcej, je špecifické. Ja sa za to nehanbím." My sme z jeho slov spravili motivačné citáty.

Hoci sa prezidentské voľby konali až túto jar, už pred rokom to vyzeralo na poriadny televízny diskusný bašavel. Okrem Eda Chmelára, Štefana Harabina, Mariana Kotlebu a iných bizarných postavičiek oznámil v júni svoju kandidatúru aj Béla Bugár.

Počas júnového víkendu sa v kanadskom Quebecu stretli lídri najbohatších krajín na svete. Atmosféra na stretnutí bola dosť napätá hlavne kvôli americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Nemecká kancelárka označila summit s Trumpom za "rozčarujúcu" i "deprimujúcu" skúsenosť. Na svojom oficiálnom instagramovom účte zdieľala fotografiu, ktorá sa okamžite stala symbolom celého summitu. Fotky sa hneď chytil aj internet.

Na historickom summite v Singapure podpísali 12. júna krajiny, medzi ktorými to už roky škrípe, spoločnú dohodu. Čo sa okrem oficialít stalo?

Trump umožnil Kimovi nahliadnuť do interiéru svojej obrnenej limuzíny, v slávnostnom menu nechýbala kórejská plnená uhorka a Trump pred fotografmi žartoval o tom, že chce "krásny záber", v ktorom vyzerá dobre. Zo záberov si však nakoniec robil srandu celý internet.

Fičali aj vážnejšie témy - 13. júna sa na parlamentnej schôdzi malo hlasovať o spornom návrhu Kotlebovej ĽS NS. Extrémisti chceli zákonom zakázať interupcie.

Niektorým ženám to pripomenulo dystopickú krajinu Gilead zo seriálu Handmaid's tale (Príbeh služobníčky), preto sa to rozhodli ukázať aj poslancom. Pred hlasovaním prišli do parlamentu v kostýmoch, ktoré v seriáli nosia takzvané služobníčky.

Okrem týchto bizarností vyšli aj výsledky prieskumu o borovičke, v ktorom sa zistilo, že:

Borovičku považujeme za tradičný slovenský nápoj Aj keď je tradičná, nepijeme ju Najviac nám chutí čistá, vieme však aj experimentovať Niektorí by ju chceli ako štátny symbol

Nakoniec sme (ne)štastného Bugára so svojim harakterom na prezidentskej kandidátke aktualizovali aj v našej Mémcyklopédii.

