Ako by vyzerali svetové metropoly s vizuálnym smogom Čadce?

Od Prahy až po Moskvu.

12. jún 2019 o 16:39 Kristína Janščová

Takzvaný vizuálny smog je už dlhé roky problémom viacerých slovenských miest. Nevkusné bilboardy, trojnožky, citylighty, bannery, plagáty a stĺpy polepené letákmi s troma druhmi písma zamorujú Slovensko, čo už ide o veľké mestá alebo malé mestečká.

Naposledy sme o vizuálnom smogu písali v lete minulého roka, keď sa s bilboardovou reklamou rozhodli skončiť festival Grape či Slovenská sporiteľňa.

S vizuálnym smogom však bojujú aj v menších mestách. A to celkom kreatívne.

Ak ste niekedy boli v meste Čadca na Kysuciach, nemohli ste si nevšimnúť nevkusné fasády v centre mesta. Múry tamojších budov zdobia reklamy firiem, ktorým sa zdalo ako dobrý nápad upútať ľudí bannermi rôznych farieb, typov a veľkostí písma.

Peter Kolembus sa na problém vizuálneho smogu v Čadci rozhodol poukázať svojsky.

Nevkusné bilboardy, bannery a reklamy upravil vo fotošope tak, aby sa vynímali na miestach v svetových metropolách. Fotky zverejnil na stránke mojekysuce.sk.

Takto by napríklad vyzeral Londýn, keby ho zahltil vizuálny smog z Čadce:

A toto by si turisti užívali v Prahe:

Prečo sa Peter rozhodol upozorniť na problém práve takto?

"Liečba šokom. Ľudia žijú v nejakom prostredí a postupne sa aj podivnosti stávajú normálom. Takže som sa rozhodol na to poukázať zábavnou formou," povedal pre Fičí. "Aj najkrajšie miesta na svete sa veľmi rýchlo môžu stať škaredými. Naopak to ale také jednoduché nie je," hovorí.

Dodal však, že nie je znalcom v tejto oblasti, ale myslí si, že na Slovensku máme dosť šikovných ľudí, ktorým treba len dať priestor. "Téma vizuálny smog je odbornou témou, nemal by to byť nejaký hon na čarodejnice. Je to o nastavení pravidiel a pochopení, že výsledok by mal prinášať osoh všetkým."

Myslí si, že na Slovensku máme dosť šikovných ľudí, len im treba dať priestor. "Ak sa toto nestane, len zmena legislatívy sama osebe problém nevyrieši."

A čo na paródie hovorí samotné mesto?

Vedenie mesta v týchto dňoch vypracovalo novú koncepciu umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta, ktorá sa bude schvaľovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve 13. júna.

Podľa asistentky primátora Milana Guru, Petry Ďuranovej, mesto ešte v roku 2006 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta (VZN).

"V rámci VZN je mesto rozdelené do 4 zón, v jednotlivých zónach boli stanovené podmienky, za ktorých bolo možné reklamné zariadenia povoliť. Spomínaným VZN takto mesto aspoň čiastočne napomáhalo pri regulácii umiestnenia reklamných zariadení. Žiaľ, na protest prokurátora bolo zrušené a považované za protiprávne," uviedla Ďuranová.

Chystaná koncepcia by podľa nej mala výrazne pomôcť pri umiestňovaní a povoľovaní reklamných stavieb a reklamných zariadení v celom meste.

