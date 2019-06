Ako prejsť New York za šesť dní a mať zážitok

New York City – mesto, ktoré nikdy nespí. Naozaj je to tak a okrem toho tu nájdete aj neobmedzené možnosti na zábavu, oddych či vzdelávanie. My sme sa rozhodli, že ho celé prejdeme za 6 dní. Dá sa to?

Nedá. Ale nedalo by sa to ani za 16. Dá sa však prejsť to najzaujímavejšie a nasať dokonalú americkú atmosféru zvládnete už v prvý večer.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

V poslednom článku sme si rozobrali všetky postrehy, skúsenosti a ťaháky, ktoré sa vám pri ceste do New Yorku hodia.

Dnes je na čase prejsť priamo do ulíc. určite nevynechajte ani priložené galérie, ktoré vám všetko pekne dotvoria. Čo sa v New Yorku oplatí vidieť?

Neberte to ako bedeker, berte to ako skúšku, z ktorej sa vy môžete poučiť a prípadne si ju preplánovať. Každopádne som sa na celý výlet vybral ako vášnivý fotograf, preto môžete očakávať veľa záberov, ktoré vás prenesú rovno do centra diania.

Článok sme rozdelili do šiestich častí, každá obsahuje podrobný plán ciest s radami a odporúčaniami.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Nultý deň - príchod

Už len príchod do New Yorku je zážitok. Zmierte sa s tým, že už aj s menším letiskom Newark je (čo sa týka rozlohy) Schwechat dedinskou záležitosťou. Ak sa pomocou Airtrainu vymotáte z terminálov, zamierte na ikonický plechový vlak - smer New York. Lístok vás vyjde na niečo cez 20 dolárov (čo budú vaše posledné výdavky mimo Metrocard, ale k tomu sa ešte dostaneme).

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

My sme zvolili v New Yorku náhodnú zastávku v podzemí. To, čo nasledovalo potom, znamenalo začiatok nášho amerického dobrodružstva. Po prvej skúsenosti s enormným kvantom ľudí v podzemnej hrobke zvanej metro, sme po vyšplhaní na povrch zistili, že stojíme presne pred Madison Square Garden. Náhodne sme sa ocitli v samom centre Upper Manhattanu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Času však nebolo nazvyš, do Brooklynu a vyklímovanej postele bol ešte dlhý kus cesty. Po pár mobilovkách z ulice sme opäť zamierili do metra, kde sme si u prvej tety v okienku kúpili spomínanú Metrocard. Tá vás na 7 dní vyjde 32 dolárov a už nemusíte minúť na dopravu ani babku. Nakoniec sa nám podarilo naskočiť na metro a doviesť sa ku Prospect Parku, pri ktorom sme bývali. Cestou nás čakal ešte krásny výhľad na siluetu Manhattanu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Prvý deň – pod newyorskými mostami

Po prekonaní jet lagu (u mňa išlo o prebudenie sa o 4:15 ráno) som sa rozhodol ísť na menší výlet. Keďže kamaráta zložila klimatizácia počas 9,5-hodinového letu, musel som ísť sám. Preto sme tento výlet neskôr zopakovali ešte raz.

Vybral som sa na zastávku York Street, od ktorej som mal na dotyk dve najväčšie ikony – Brooklyn Bridge a Manhattan Bridge. Spomínal som, že som fotograf, preto vždy vynechám nekonečné hľadanie spotov na fotenie a poviem vám len cestu.

(zdroj: Fičí / Viktor Hlavatovič)

Je ale paradox, že aj keď som bol v štvrti Dumbo, ušiel mi jeden z najkrajších výhľadov na Manhattan Bridge spomedzi budov. Našiel som však iné a postupne som sa pri kochaní nádhernou panorámou samotného mesta presunul spod mostov až na dve móla za Brooklynským mostom.

Oplatí sa sem ísť skoro ráno, keďže boli mosty oveľa krajšie nasvietené ako v poobedných hodinách, keď sme si výlet zopakovali aj s chorým kamarátom. Keďže som nechcel, aby mu niečo ušlo, na prvý deň to bolo všetko.