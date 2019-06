Aj Babiš má svoje covfefe. Česko sa baví na jeho výroku o motýľoch

Keď spojíš slovenčinu s češtinou.

12. jún 2019 o 13:12 Kristína Janščová

Andrej Babiš je zase raz na smiech českému internetu. Len pred pár dňami sa ľudia bavili na tom, že na najväčšie protivládne protesty od čias Nežnej revolúcie reagoval slovami "je pekne, tak ľudia chodia na koncerty".

Okrem toho sa však internet baví aj na jeho vyhlásení o tom, že Česko chce znovu motýle.

Výrok povedal na prednáške česko-nemeckým podnikateľom, ktorú zachytil portál seznam.cz. Uvádzame ho v pôvodnom znení:

"My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě," vyslovil a nám to tak trošku pripomenulo predsedu nášho parlamentu Andreja Danka.

Andrej Babiš je známy tým, že vo svojich prejavoch mieša slovenčinu s češtinou a presne na tom sa Česi bavia - nominatív plurálu slova motýľ je totiž v češtine motýli/motýlové, nie motýle, ako v slovenčine.

Hoci výrok sám osebe vtipný nie je, český internet sa s ním vyhral a výsledok stojí za to.

Podľa satirickej stránky G.cz mu dokonca prejav písal sám frontman skupiny Kryštof, Richard Krajčo, keďže vety vraj až príliš pripomínajú surreálne texty kapely. Niektorí zase Babišov preklep prirovnávajú k dnes už legendárnemu covfefe Donalda Trumpa.

A niektorí slovnú hračku využili aj na to, aby pozvali ľudí na ďalšie protivládne protesty.

