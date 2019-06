Víza, lety, aplikácie. Sprievodca výletom do New Yorku

Ak si myslíte, že na výlet do Ameriky potrebujete balíček pretrošekelov, či inú pomoc od tých, ktorí sa podľa politikov snažia vyvolať prevrat na našom krásnom Slovensku, mýlite sa. Všetko, čo by vám malo stačiť, je trošku kreativity, odhodlania a tento návod.

Pri mojom prvom výlete za veľkú mláku som zistil, že vôbec nejde o žiadne jadrové inžinierstvo a naplánovať týždňový trip do New Yorku sa nám s kamarátom podarilo za krásne dva týždne.

1. Ako zohnať lacné letenky?

My sme na hľadanie leteniek využili stránku pelikan.sk, kde sme zohnali priame lety zo Schwechatu (Viedne) za 340 eur. Áno, aj tam aj späť, dokopy. Netreba si to však nechať na poslednú chvíľu a sledovať ceny pár mesiacov dopredu. Možno je lepšie aj nebrať hneď prvú dobrú ponuku. V našom prípade bola prvá s dvoma prestupmi. A keď sme zarezervovali naše letenky, o dva týždne na to sa na internete objavili iné za 290 eur.

Ak sa potrebujete dostať na viedenské letisko z Bratislavy a ešte ste nevyskúšali služby Slovak Lines, určite využite ich autobusovú dopravu na prvú cestu za 1 euro.

2. Čo s vízami a ako vyplniť ESTU?

Potrebujete do USA víza? Určite áno. Ide o prvú vec, ktorú vám skontrolujú na letisku. Ale pozor, nenechajte sa nachytať! Veľa kamarátov mi písalo, že ESTA na 3 mesačný pobyt do USA stojí aj 100 eur. Nie, stojí presne 14 dolárov, ak viete kde hľadať. Vyplníte ju tu.

Okrem informácií o sebe, rodičoch, pase, chorobách a ďalších, budete potrebovať aj presné miesto pobytu a kontakt na niekoho v Amerike. Tak si ju vyplňte až po zarezervovaní ubytovania a do kolónky kontaktnej osoby dajte krstné meno ubytujúceho a jeho telefónne číslo.

Odporúčanie: Tiež to nerobte na poslednú chvíľu, celý proces niečo trvá. Ale hlavne si ju kontrolujte na ich stránke sami, po schválení vám žiadny e-mail nepríde.

3. Kde si v New Yorku zohnať ubytovanie?

Jednoznačne sa vyberte do útrob airbnb.com a hľadajte. My sme si za našu lokalitu vybrali Brooklyn a presne tam sme našli aj náš jednoizbový apartmán. Na 6 nocí, pre 2 osoby za 740 eur. Majiteľka Mary nám v chladničke nechala Chivas, fľašu talianskeho vína a na Smart TV aj zaplatený Netflix.

Odporúčanie: Určite si pozrite čas príchodu a odchodu. My sme to trošku neodhadli a odubytovali sme sa už v čase, keď nám upratovačka lustrovala izbu. Tak sme sa trošku zdržali na Coney Islande, ale o tom potom.