Divadelná hra si uťahuje zo svadieb, láka paródiou na Srdcové záležitosti

Nechýba ani morčacie s broskyňou.

5. jún 2019 o 14:56 Kristína Janščová

Svadby sú jednou z udalostí, na ktoré budú novomanželia aj ich rodiny spomínať (v dobrom či zlom) do konca života. My na Fičí sme sa svadbám venovali už v niekoľkých článkoch:

Dnes vám predstavíme divadelnú hru, ktorú by mali vidieť všetci, čo sa v budúcnosti plánujú oženiť či vydať.

Na divadelných doskách uvidíte svadobnú oslavu, kde sa diváci stávajú plnohodnotnými hosťami, večerajú a tancujú so svadobnou rodinou. Chýbať nebudú ani stálice všetkých svadobných bašavelov - morčacie s broskyňou a syrom či premotivovaná svadobná kapela.

Za hrou Fake It Till You Make It stojí kreatívna platforma Prvý plán, ktorú založili Daša Krištofovičová (Buchta nad pohárom vína) a Michal Belej (Eastern Hipster, Troška Troska).

"Svadba je v našich končinách idealizovaná a pre mnohé ženy sa stáva svätým grálom, preto sme sa rozhodli túto inscenáciu podať ako plnohodnotnú svadobnú skúsenosť," vysvetľuje Daša Krištofovičová.

"Najprv chceme vytvoriť dojem dokonalej svadby, ktorú budeme postupne rúcať, aby sme ukázali mozaiku ľudí, ktorí to hrajú na úspešné vzťahy a kariéry, ale je to celé iba divadielko," dodáva.

V upútavke na hru tvorcovia parodujú legendárnu reláciu Srdcové záležitosti.

Hlavná postava Katka si v nej hľadá manžela, ktorý by mal byť vysoký, fit a hlavne fotogenický, aby sa s ním mohla fotiť na Instagram. Zahrá si ho Juraj Hrčka.

Hlavnou témou hry sú podľa autorov tlak spoločnosti na vydaj, biologické hodiny či reflexia nad kariérnymi úspechmi.

https://giphy.com/embed/TgrxMfGlvbf5DIVVW9

Osemnásť hercov odohrá len tri predstavenia od 4. do 6. júla na lodi Tanker Boat v Bratislave a tvorcov môžete podporiť tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nBqxUKy7veY

