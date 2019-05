Človek človeku. Dankov výrok sme preložili do filmových jazykov

Lebo nikto nedokáže dať takú vetu človeku, ako Danko človeku.

29. máj 2019 o 12:52 Viktor Hlavatovič

Internet je čarovné miesto, na ktorom sa dá nájsť doslova všetko. V minulosti sme si už vyskúšali rôzne aplikácie na zmenu pohlavia alebo sme prerobili politikov na stovky emotikonov.

Dnes sme sa rozhodli pohrať s vymyslenými jazykmi z filmov.

Túžili ste niekedy hovoriť ako vaša obľúbená postava z filmu či seriálu? Ak ste závideli Sheldonovi z Teórie veľkého tresku jeho dokonalú znalosť klingočtiny, či Yodovi zo Star Wars jeho jedinečný slovosled, máme tu niečo pre vás.

Vybrali sme tie najlepšie prekladače, ktoré vás prenesú do filmového sveta a prinesú vám možnosť ovládať jazyk svojich hrdinov. Na to aby sme si vymyslené jazyky predviedli, sme ale potrebovali veľmi jedinečnú a známu vetu.

Vybrali sme si citát Andreja Danka:

"Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok inému, je to dané len nám, ľuďom."

https://giphy.com/embed/9xBtFtWTNQoOKH6bko

Prekladače od nás žiadali jeho anglickú verziu a musíme uznať, že už tá je jedinečná. Na samotný preklad do fiktívnych jazykov sme teda použili text: "No man can give that much love to a man as only a man can give to a man. But no other man can give away that much evil, humiliation and insults to another, it is only given to us, people."

A teraz začína zábava...

Takto by znela Dankova veta v podaní Yodu so Star Wars:

That much love to a man as only a man can give to a man, no man can give. Away that much evil, but no other man can give,Humiliation and insults to another,Only given to us, it is,People.

https://giphy.com/embed/33iqmp5ATXT5m

Ak by ste si sadli vedľa Sheldona Coopera na gauč, určite by vám ju preložil do klingočtiny takto:

laH nob paghvaD 'e' 'a qechmey loD Hoch laH nob neH loD loD. 'ach 'e' mamej mIgh, humiliation je tIch latlh neH nob 'oH maHvaD, nuvpu' laH nob narghmoHlaH pagh latlh loD.

https://giphy.com/embed/3osxYACfOYULLSpNjG

Znel by Andrej ako žltá postavička z animáku Mimoni rovnako pomätene? Posúďte sami:

no ka pudum pona pak mucha ern da a ka sim solo a ka pudum pona da a ka. pelo no orto ka pudum pona cos pak mucha evil, humiliation yee insults da muggey, pik tis solo kef da nos, huma.

https://giphy.com/embed/EOpZ7XsVfTN2E

Ak máte radi Star Trek, možno budete rozumieť aj Vulkáncovi:

Rai sasu mokuhlek mazhiv-kur-tor ik mau ashaya tor wuh sasu u' goh wuh sasu mokuhlek mazhiv-kur-tor tor wuh sasu. Tonk'peh rai vath sasu mokuhlek mazhiv-kur-tor maf ik mau ek'rasah, humiliation heh viltah tor wuh'ashiv, ish-veh nam-tor goh putan-tor tor etek, sutra.

https://giphy.com/embed/3o7TKUcreLvhQNwCFG

Jazyk Na'vi používajú pôvodní obyvatelia lietajúcich ostrovov na Pandore vo veľkofilme Avatar. Dankov výrok by v ich podaní znel asi takto:

Kehe man can tìng that nìtxan love to a man as nì’aw a man can tìng to a man. Slä kehe lahe man can tìng away that nìtxan tìkawng , humiliation sì (connects two things) insults to another, it is nì’aw given to us, people.

https://giphy.com/embed/a5xxJgG6x2gJq

Ovládate elfský jazyk? Ak áno, s týmto s hravo poradíte:

Baw adan plural edain tur- on- i limb mel na a adan plural edain sui onlui a adan plural edain tur- on- na a adan plural edain. But baw other adan plural edain tur- on- awaui i limb evil, humiliation a insults na another, ha na- onlui given na ammen, núr.

https://giphy.com/embed/QlljqAdvK3vm8

Ale úplne dokonale by pointu vystihol najlepší strom v hre - Groot:

I am groot. I am groot.

https://giphy.com/embed/l4FGrYKtP0pBGpBAY

Nám sa však Dankov výrok tak páči, že sme ho pre istotu prepísali aj do morseovky...

-. --- -- .- -. -.-. .- -. --. .. ...- . - .... .- - -- ..- -.-. .... .-.. --- ...- . - --- .- -- .- -. .- ... --- -. .-.. -.-- .- -- .- -. -.-. .- -. --. .. ...- . - --- .- -- .- -. .-.-.- -... ..- - -. --- --- - .... . .-. -- .- -. -.-. .- -. --. .. ...- . .- .-- .- -.-- - .... .- - -- ..- -.-. .... . ...- .. .-.. --..-- .... ..- -- .. .-.. .. .- - .. --- -. .- -. -.. .. -. ... ..- .-.. - ... - --- .- -. --- - .... . .-. --..-- .. - .. ... --- -. .-.. -.-- --. .. ...- . -. - --- ..- ... --..-- .--. . --- .--. .-.. . .-.-.-

... a Braillovho písma pre nevidiacich:

⠀⠀⠠⠝⠕⠀⠍⠁⠝⠀⠉⠀⠛⠊⠧⠑⠀⠞⠀⠍⠡⠀⠇⠕⠧⠑⠀⠖⠁ ⠍⠁⠝⠀⠵⠀⠕⠝⠇⠽⠀⠁⠀⠍⠁⠝⠀⠉⠀⠛⠊⠧⠑⠀⠖⠁⠀⠍⠁⠝⠲ ⠠⠃⠀⠝⠕⠀⠕⠮⠗⠀⠍⠁⠝⠀⠉⠀⠛⠊⠧⠑⠀⠁⠺⠁⠽⠀⠞⠀⠍⠡ ⠑⠧⠊⠇⠂⠀⠓⠥⠍⠊⠇⠊⠠⠝⠀⠯⠀⠔⠎⠥⠇⠞⠎⠀⠖⠁⠝⠕⠮⠗⠂ ⠭⠀⠊⠎⠀⠕⠝⠇⠽⠀⠛⠊⠧⠢⠀⠖⠥⠂⠀⠏⠲

Prekladače nájdete na funtranslations.com

