Ukradnutý kvetináč aj Vasky na prechádzke. Desať bizarností eurovolieb

V sobou 25. mája sa na Slovensku, ako aj v celej Európe, konali dlhoočakávané voľby do Európskeho parlamentu. Mandát dostalo 14 poslancov z 6 strán a najviac hlasov získala koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu (20,11%).

Po poslednom fiasku s najnižšou účasťou z členských štátov v roku 2014 sa tentoraz rozbehli mnohé kampane s osvetou, ktoré vysvetľovali občanom dôležitosť volieb a dopad na ich životy. Aj napriek tomu sme opäť skončili v štatistike volebnej účasti poslední s číslom 22,74 percenta.

V albume na stránke ZOMRI s vtipnými fotkami z eurovolieb sa objavil aj krátky oznam. Ten bol nalepený na okne volebnej miestnosti v Liptovskom Mikuláši. Ak ste ho náhodou videli, dajte vedieť.

Milan Mazurek zažil ďalšiu porážku. Na kandidátku Ľudovej Strany – Naše Slovensko bol napísaný na druhom mieste, bohužiaľ však vodcu sklamal a miesto v europarlamente mu uchmatli Milan Uhrík a Miroslav Radačovský.

Chlapci z "celonárodného slovenského orgánu Občiansky tribunál" sa zas predviedli. Ak ste o nich ešte nepočuli, tak vznikli preto, že v roku 2004 nastala doba neslobody. A tak Jozef Klányi s argumentom, že Slovenská republika bola zrušená Európskou úniou, začal držať protestnú hladovku, zrušil verejnoprávnu televíziu RTVS, išiel vyšibať Zuzanu Čaputovú, a najnovšie nabehol do prvej volebnej miestnosti, ktorú uvidel.

Prečítajte si tiež: