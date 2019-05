Najlepšie júnové koncerty a festivaly na Slovensku a v okolí

Na svoje si príde každý.

26. máj 2019 o 14:01 Viktor Hlavatovič

Slovensko

Tom Jones

Do bratislavskej NTC Arény príde odohrať svoje najväčšie hity spevák Tom Jones. Spraví tak už 20. júna a tešiť sa môžete na piesne ako Delilah, She´s a Lady, Sexbomb či bondovku Thunderball, ktoré zložil počas svojej dlhej 50-ročnej kariéry.

Držiteľ Grammy, Brit Awards či rytierskeho titulu za prínos v oblasti hudby od Alžbety II. si na Slovensku naposledy zaspieval v roku 2015 na Bratislavskom hrade. Lístky na koncert kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/QMoXON7k--c

Apparat

Sascha Ring alias Apparat je nemecký producent a dôležitá súčasť európskej elektronickej scény. Keďže 22. marca vydal novú dosku LP5, teraz s ňou príde na Slovensko. Ak vám toto meno nepríde známe, možno vám niečo hovorí jeho skupina Moderat, ktorá na Slovensku vystúpila už na viacerých festivaloch. Koncert sa uskutoční 21. júna v bratislavskom Majestic Music Clube. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CprKIoggtLM

EDMANIA

Tohtoročný tematicky ladený ročník festivalu pre nadšencov elektronických hudobných štýlov otvorí svoje brány už 21. a 22. júna na tradičnom festivalovom mieste - Trenčianskom letisku. Lístky sú dostupné na oficiálnej stránke.

Ako Alica do krajiny zázrakov (to je totiž téma) prídu na festival interpreti ako Cosmic Gate, Sunnery James & Ryan Marciano, Omnia x Ben Gold, Zonderling, Watermat, Coone, Blastoyz, KhoMha, ReOrder, Moksi, Dlugosh, Ummet Ozcan, DJ EKG, Kill the Buzz, Klaudia Gawlas, Nifra B2B Fisherman, či nFix&Candice.

Najväčšou hviezdou tohto ročníka bude ale bezpochýb holandský dídžej a producent Afrojack, ktorý je stálicou najväčších festivalov po celom svete.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/uDgeqwSZlqw

Powerwolf

Nemecko-rumunská metalová formácia zbúra košický Spoločenský pavilón už 26. júna. Spravia tak počas svojho prebiehajúceho turné, počas ktorého vystúpia okrem Slovenska aj v Krakove (24. jún), Budapešti (25. jún) a Osle (27. jún). Lísky na košické koncer sú dostupné tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cXOAcuNhFS4

Garbage

Svoj program rozbieha pomaly aj seredský amfiteáter, ktorý počas minulého a tohto roka navštevujú samé známe zahraničné a domáce mená. Jedným z nich je aj partia Američanov okolo šarmantnej írskej speváčky Shirley Manson s názvom Garbage.

Skupina je na scéne už 25 rokov, vydala 6 albumov, predala 17 miliónov nosičov a do amfiteátra v Seredi zavíta už 26. júna. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ypr18UmxOas

LP

Aj keď českému publiku je už známa, do Bratislavy príde prvýkrát. Americká speváčka LP s jej nezameniteľným hlasom vystúpi 27. júna v AXA aréne NTC v Bratislave a lístky na koncertu kúpite na tomto odkaze.

Na koncerte okrem overených hitov Lost on You, Muddy Waters a When We’re High predstaví aj nový album Heart To Mouth, ktorý vyšiel minulý rok v decembri.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hn3wJ1_1Zsg

Topfest

Po menšom útlme so zahraničnými kapelami prichádza späť aj festival Topfest, ktorý sa od minulého roka vrátil na svoje pôvodné miesto - na Zelenú vodu pri Novom Meste nad Váhom. Dátum je naplánovaný na 28. a 29. júna.

Program vyskladali okolo najväčšej hviezdy, legendárneho gitaristu Slasha, ktorého môžete poznať zo skupiny Guns N’ Roses. Teraz hrá vo formácii Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators, s ktorou sa predstaví aj na Slovensku.

Okrem neho sú zo zahraničného programu pre divákov prichystané aj kapely The Bloody Beetroots, Deez Nuts, APOLLO 440, Hands Like Houses, či slovenské a české stálice Horkýže Slíže, Čechomor, Slobodná Európa, Lukáš Adamec a ďalší. Lístky sú dostupné na stránke festivalu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1SZrJLMTO-8

Hip Hop Žije

Ak máte radšej rap a hip hop, tak v rovnakom dátume ako Topfest (28 a 29. jún) sa na Zlatých pieskoch uskutoční najväčší hip-hopový festival HIP HOP ŽIJE. Ten privíta zahraničnú návštevu v podobe 47-ročného rapera z New Yorku - Ja Rule.

Okrem neho bude dvojdňový hlavný program zložený z domácich interpretov ako Kontrafakt, Kali & Peter Pann, Separ & DMS, Majk Spirit, Sima, Ektor, Nerieš, Strapo, Pil C a ďalší. Lístky sú stále v predaji na ich oficiálnej stránke.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0tcDXJfAFVw

Sting

Aj keď na bratislavskom hrade vystúpil necelý rok dozadu spolu so Shaggym, tentokrát prichádza na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Lístky kúpite tu.

Už 30. júna si Stinga budete môcť vychutnať počas jeho turné My Songs a prísť si vypočuť legendárne hity ako Shape of My Heart, English Man in New York, či Just One Lifetime.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/QK-Z1K67uaA

Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko

Eric Clapton

Jeden z najznámejších svetových gitaristov Eric Clapton prichádza do Viedne odohrať svoje najväčšie hity. Za svoju 40-ročnú kariéru vydal vyše dvadsať štúdiových albumov a vo viedenskej Stadthalle sa predstaví už 6. júna. Koncer je však vypredaný.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/fX5USg8_1gA

Slipknot

Americká 9-členná metalová formácia preslávená svojimi kostýmami príde do Prahy už 11. júna. Na pódiu sa predstavia v úplne nových kostýmoch a so skladbami z nového albumu, ktorý príde na svet už 9. augusta tento rok. Za miesto koncertu si Corey Taylor a jeho partia vybrali samozrejme O2 Arénu. Lístky na koncert sú vypredané, no iné termíny nájdete na ich oficiálnej stránke.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VpATBBRajP8

Sum 41

Kanadská pop punková skupina Sum 41 príde opäť do Budapest Park-u už 12. júna s jednou z najenergickejších show, akú si môžete predstaviť. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3A27bHME73I

Def Leppard + Whitesnake

Už 17. júna sa po štyroch rokoch Deff Leppard vracajú do Českej republiky a spolu s rockovou kapelou Whitesnake zahrajú v pražskej O2 Aréne svoje najlegendárnejšie hity. Lístky sú stále dostupné. Druhá kapela vystúpi v lete aj v spomínanom seredskom amfiteátri, kde budú Whitesnake v rámci podujatia In Castle 2019.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/14iHRpk9qvQ

Kiss + ZZ Top

Druhý ročník akcie Prague Rocks privíta tento rok dve legendárne formácie. Jednou je skupina KISS, ktorá je na svojom záverečnom End of the Road Tour. Druhou je texaské trio s názvom ZZ TOP, ktoré tento rok oslavuje svoju päťdesiatku.

Za svoju destináciu si Prague Rocks vybralo Sinobo Stadium v Prahe 10 a dátum padol na 19. júna. Lístky sú v predaji.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LMcDg2HwOnM

Metronome festival

Ďalším festivalom u bratov Čechov je pražský Metronome Festival. Najväčšími alternatívnymi menami, ktoré vystúpia už 21. a 22. júna na Výstavišti Praha Holešovice, budú headliner Liam Gallagher, Digitalism (Dj set), Jungle, Kraftwerk 3-D, Primal Scream, Morcheeba a ďalší. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/YdJc7-ZEuT0

Backstreet Boys

Legendy sa vracajú. Nijak inak sa nedá nazvať návrat idolov miliónov žien, Backstreet Boys. Najznámejší boyband všetkých čias vydal tento rok svoj nový album s názvom DNA a pre starších aj nových fanúšikov si prichystali aj jedinečnú koncertnú šnúru.

Jednou z európskych zastávok musí byť samozrejme aj Praha, takže si môžu prísť na chuť aj slovenskí fanúšikovia. Koncert je naplánovaný na 22. júna a lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/W5kM5wAwRug

Disturbed

Už 25. júna bude Budapešť patriť fanúšikom metalu. Počas svojho Evolution Tour sa sem chystajú americkí metalisti z Chicaga.

Tí boli tento rok nominovaní na iHeartRadio Music Awards v kategórii Rock Song of the Year. Ich pieseň Are You Ready si môžete vychutnať priamo na koncerte. Lístky nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/u9Dg-g7t2l4

Slayer

Do Prahy sa chystajú aj americkí thrash metalisti Slayer. Svoju kariéru začali v 80. rokoch a postupne si vybudovali meno v celej metalovej komunite. Už 25. júna sa predstavia v Tipsport Aréne počas svojho záverečného Final World Tour a lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yjb0j9l1sz4

Trivium + Hatebreed

Hneď dva dni po skupine Slayer príde aj táto dvojica metalových kapiel. Trivium sa veľmi ťažko zaraďuje do konkrétneho žánru metalu, no ich špeciálnym hosťom budú hardcoroví Hatebreed. Metalovou baštou sa 27. júna stane pre zmenu pražská MeetFactory. Lístky sú stále v predaji.