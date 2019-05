Odpovede na otázky, ktoré ste sa vždy chceli opýtať Night Kinga

Prečo toľko postáv zomrelo?

24. máj 2019 o 12:13 Zuzana Benková

Seriál Game of Thrones skončil a v jednej z jeho posledných častí našli svoj koniec aj White Walkeri na čele s Night Kingom. Pre jeho predstaviteľa, Vladimíra Furdíka, sa však hollywoodsky ošiaľ záverečnými sériami iba začal. Medzi slovenskými fanúšikmi si ho mohol naplno vychutnať počas tretieho májového víkendu na Y-Games v Bratislave.

Hoci dlhé roky pracoval na rôznych filmoch, či už ako kaskadér, choreograf alebo tréner koní, slávnym sa stal, až keď ho v Game of Thrones priviazali o strom.

Prezradil nám napríklad to, že predposledná epizóda sa mohla dostať do Guinessovej knihy rekordov za najviac naraz horiacich ľudí. Produkcia však prítomnosť komisie nedovolila.

Ak ste na Y-games boli, Night Kinga ste určite aspoň zahliadli, bol tam totiž takmer vždy a všade. Tí šťastnejší mali možnosť si vypýtať podpis, fotku, či niečo sa opýtať.

My vám prinášame odpovede na všetko, čo vás o Night Kingovi zaujímalo.

1. Ako sa chlapec z Bratislavy stane Night Kingom?

Stačí byť v správny čas na správnom mieste a netúžiť po sláve. Furdík spolupracoval s kaskadérskym tímom Game of Thrones už pred šiestou sériou a objavil sa aj v piatej ako jeden z White Walkerov v súboji s Jonom Snowom.

Keď potom herec Richard Brake zo seriálu odišiel, úlohu ponúkli jemu, no keď ju prijal, nevedel úplne, do čoho ide. Na Y-Games prezradil, že keď mu zazvonil telefón, prechádzal sa práve na koni v džungli v Malajzii, kde pracoval na inom filme. Nevedel, kto je Night King a človeku v telefóne poriadne nerozumel. Povedal len, že jasné, nejakého kráľa si v pohodičke zahrá.

2. Čo bola prvá vec, ktorú ako Night King urobil?

Asi viete, že veľa scén Game of Thrones sa natáčalo v Chorvátsku. Vlado si teda zbalil šľapky a krátke gate. Nakoniec sa však všetky jeho scény točili v Belfaste a tak si musel najprv zadovážiť novú zimnú garderóbu. Pritom doma plná skriňa vecí, takže čekujte Bazoš, možno bude niečo predávať.

3. Bola na natáčaní Game of Thrones wifi?

Nie.

4. S kým z hercov sa kamarátil?

Rozumel si s Kitom Haringtonom (Jon Snow), Rorym McCannom (The Hound) a s Maisie Williams (Arya), ktorú pripravoval na veľa akčných scén. Telefónne čísla však na nich nemá, lajkujú sa na sociálnych sieťach a stretávajú na rôznych fantasy akciách.

5. Ako dlho trvá urobiť z človeka Night Kinga a ako sa v jeho kostýme cíti?

Nahadzovanie omietky White Walkera trvá 5-6 hodín a najhoršie na kostýme Night Kinga sú vraj dlhé nechty, s ktorými je nemožné si napríklad rozopnúť zips na nohaviciach.

Problém robila tiež mimika, keďže bežné ľudské výrazy tváre sú pod maskou nerozoznateľné. Napríklad jemný úškrn, ktorý môžete vidieť, keď sa ho Dany snaží spáliť, je v skutočnosti extrémna grimasa.

6. Aké je to byť v seriáli postavou a zároveň kaskadérom?

Vďaka make-upu a tomu, že Furdík bol skôr v kaskadérskom time, niektorí herci ani netušili, že bojové scény trénujú s Night Kingom. Medzi jednoznačné výhody patrí, že celé scenáre dopredu dostali práve iba kaskadéri.

Predstaviteľ Night Kinga tak mal možnosť v niektorých prípadoch byť aj oznamovateľom smrti. Predstav si, že prídeš ako herec ráno na pľac, príde človek, ktorý zostavil bojovú scénu a povie ti: "A potom sa postavíš hentam a my ťa zabijeme."

7. Prečo toľko postáv zomrelo?

V Hollywoode to podľa Furdíka funguje tak, že keď si pýtaš vela peňazí, zabijú ťa.

8. Prečo nemá Night King veľkolepú bojovú scénu?

Pre tretiu časť ôsmej série bola natočená scéna, ako Night King kráča cez bojové pole, prehadzuje si meč z jednej ruky do druhej a rad radom všetkých kosí. Do finálneho strihu sa však nedostala.

9. Ako to bolo so Starbucks pohárom, na ktorý tvorcovia zabudli a objavil sa v epizóde?

Furdík si myslí, že je to práca strihača, či už vedomá, alebo nevedomá.

10. Kedy sa dozvedel, ako seriál skončí?

Furdík vedel, ako dopadne osud Westerosu od novembra 2017. Omylom sa mu podarilo na nejakom Comic Cone naznačiť, že bitka s White Walkermi sa odohrá v tretej časti ôsmej série, no inak nevyzradil nič nikomu. Aj predstaviteľka Arye sa dozvedela, že ona bude tá, ktorá Night Kinga zabije až pred začiatkom ôsmej série.

11. Aký koniec by si želal Night King?

Páčilo by sa mu, keby v bitke o Winterfell zabili všetkých White Walkerov aj mŕtvych a v poslednej scéne by si Dany sadla na trón. Zrazu by do dverí vošiel Night King s mečom v ruke. To by sa ale musela točiť ďalšia séria, rovnako ako v prípade, keby napríklad prežila Cersei – musel by sa dokončiť jej príbeh.

12. Čo prezradil o fámach o pripravovaných spin-offoch?

K fanúšikovským teóriám a ďalším projektom sa pochopiteľne vyjadrovať nemôže, no nemyslí si, že by napríklad prequel o Children of the Forest bol zrealizovateľný, keďže ich make-up bol ešte náročnejší a drahší ako make-up White Walkerov.

13. Akú radu by dal začínajúcim kaskadérom?

Každú scénu aspoň dvakrát pokaz. Herci sú totiž platení na základe projektu, no kaskadéri podľa kúskov. A ak v scéne horíš, treba horieť na kraji. Dostaneš toľko peňazí, ako tí, ktorí horia v strede, ale je to menej nebezpečné.

14. Kde všade sme ho mohli vidieť a kde ho uvidíme v budúcnosti?

Kompletný a celkom dlhý zoznam filmov a seriálov, na ktorých pracoval si môžete pozrieť tu. Z tých najznámejších vyberáme Skyfall, Sherlock Holmes: A Game of Shadows či Robin Hood a hral aj v slovenských filmoch Dračie Srdce a Bathory.

Momentálne pracuje ako choreograf bojových scén na pripravovanom seriáli Witcher (Zaklínač). Získanu slávu z Game of Thrones sa snaží využiť na spropagovanie svojich aktivít ako kaskadér a choreograf, herectvo si necháva ako čerešničku na torte.

