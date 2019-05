Policajt aj hokejista. Ako vznikli vtipy o Borisovi Valábikovi

Keď musíš o tretej hrať hokej, ale o piatej pomáhať a chrániť.

23. máj 2019 o 12:38 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Zo sveta hokeja sme sa už pozreli na vtipy o novom logu SZĽH, ktoré prekážalo politikom na čele s Andrejom Dankom:

A vysvetlili sme aj to, ako vznikli rýmy s hláškou Ciky caky:

Dnes sa pozrieme na hokej z iného uhla - vysvetlíme, ako vznikli vtipy o Borisovi Valábikovi.

Jeho meno vošlo do povedomia širšej verejnosti na Majstrovstvách sveta v roku 2018, ktoré sa konali v dánskych mestách Kodaň a Herning. Práve vtedy začal na RTVS spolukomentovať hokejové zápasy.

Meno Boris Valábik však pre hokejových znalcov nebolo ničím novým - bol profesionálny hokejista a počas kariéry pôsobil okrem európskych kluboch aj v tímoch Atlanta Thrashers (NHL), Chicago Wolves, Providence Bruins, WBS Penguins (AHL). Aktívnu kariéru ukončil v decembri 2016.

https://giphy.com/embed/mCQ945tOvwXbvzlmtb

Vtipy však nesúvisia s jeho aktívnou hráčskou kariérou. Hlavnými motívmi sú jeho kariéra policajta a komentovanie, aké tu ešte nebolo.

K policajtom sa Boris rozhodol ísť po tom, čo odohral posledný zápas za EHC Lustenau v Alpskej Hokejovej Lige. Na policajnú akadémiu nastúpil, keď mal 31 rokov.

"Nemohol som hrať na sto percent, strácal som postupne motiváciu. Tak som sa rozhodol pre policajný zbor a práve študujem na akadémii v Pezinku,“ povedal novinárom v auguste 2017.

Po absolvovaní školy hliadkoval na ulici a patril do prvej platovej skupiny. A ľudia ho aj v uniforme spoznávali.

"Jeden zlodej na mňa pozeral dve tri minúty a potom povedal: 'Pán Valábik, ja sa vám čudujem'. Toto keď povie zlodej prichytený pri čine policajtovi, mne až rozum zastáva," prezradil portálu noviny.sk.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RUhF0DsgmpE

Vďaka Borisovi začalo mať čaro aj prestávkové štúdio RTVS.

Jeho originálny štýl komentovania ocenili viacerí kolegovia aj diváci. Komentátor Pavol Gašpar ho nazval úlovkom desaťročia.

"Keď som s ním mal prvý prenos a prvýkrát sa dostal k analýze prvého gólu, dve minúty som počúval s otvorenými ústami. Padla mi sánka, aj keď som si cynicky myslel, že sa mi to už nikdy nemôže stať. O hokeji hovoril veci, ktoré som dovtedy nikdy nepočul nikoho hovoriť. A to je čo povedať pri kapacitách, ktoré sa vedľa mňa vystriedali," povedal Gašpar v rozhovore pre Denník N.

Namiesto odborných fráz a zbytočných teoretických analýz priniesol Boris do komentovania novú energiu - nebál sa hovoriť veci otvorene a priamo, poukazoval na chyby a príčiny neúspechu. Jeho výzor a charizma tomu všetkému len pomohla.

https://giphy.com/embed/WrUn7VG7VI5i4k7jDU

Otvorene tiež chválil aj kritizoval správanie niektorých hráčov.

"Darmo budem mať 17-18 ročného chalana v tíme, ktorý si myslí, že už všetko dokázal. Nedá mi nespomenúť mladého Réwaya, ktorý sa presne takýmto nejakým spôsobom uberal. Vidíme, že mladý Fehérváry ide úplne opačným smerom," povedal v jednom z prestávkových štúdií.

Na tohtoročných majstrovstvách si médiá všimli jeho kritiku Libora Hudáčka. "Sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si predstavoval tréner, ale potešili sme divákov," povedal Hudáček po zápase s Veľkou Britániou.

Boris však pre jeho slová nemal pochopenie a takto ho zrušil:

"Ak by sa niekedy pýtal, prečo so svojím talentom, šikovnými rukami a korčuľovaním nehrá v NHL, alebo sa neudržal v kvalitnejšej súťaži, tak presne týmto vyjadrením, tu si na to sám nájde odpoveď.

Povedzte mi meno jediného trénera, ktorý by toleroval, že jeho hráč doslova prizná, že nebude plniť pokyny trénera kvôli takejto zvláštnej výhovorke. Toto si dovolí povedať Zdeno Chára? Toto si dovolili povedať Marián Gáborík či Marián Hossa? Hviezdy NHL? U mňa by tento hráč dohral."

Toto sú najlepšie vtipy o Borisovi Valábikovi:

Pozrite si aj ďalšie časti Mémcyklopédie:

