V našich nemocniciach takmer prišla o život. Chce ich zmeniť startupom

Olga Shebanova (26) vyštudovala právo v ukrajinskom meste Dnipro. Keď na Ukrajine v roku 2014 vypukla vojna, uvedomila som si, že by chcela robiť niečo prospešnejšie. Založila charitatívnu organizáciu pre rodiny a deti, ktoré utekali z vojnových zón na Donbase a Luhansku.

Potom pracovala pre OSN a jej snom bolo založiť pobočku svojej charity v Iraku. Namiesto toho však skončila na Slovensku a keď v slovenských nemocniciach takmer prišla o život, rozhodla sa založiť startup Healthclip. Ten má ľuďom umožniť nosiť svoju zdravotnú dokumentáciu neustále so sebou a za pár sekúnd ju zmeniť do cudzieho jazyka.

V rozhovore sa dozviete:

Ako sa 26-ročný človek dostane z vojnovej oblasti na Ukrajine k tomu, že chce na Slovensku riešiť problémy v zdravotníctve.

Ako Olga takmer prišla o život v slovenských nemocniciach.

S čím zápasia cudzinci na Slovensku, keď ich začne bolieť hlava.

Ako chce prinútiť lekárov v malých mestách, aby používali systém Healthclip.

Či je systém bezpečný a nehrozí únik citlivých údajov.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

Ako sa 26-ročný človek dostane z vojnovej oblasti na Ukrajine k tomu, že chce na Slovensku riešiť problémy v zdravotníctve?

Je to komplikovaný príbeh, ale keď sa ma na to pýtajú kamaráti, odpovedám: Bola som na ceste do Iraku. Slovensko bolo pre mňa pôvodne len prostriedkom, ako sa dostať do tejto ázijskej krajiny. Chcela som tam založiť ďalšiu pobočku charitatívnej organizácie, ktorú som založila pre rodiny a deti z vojnových zón na Donbase a Luhansku.

Problém dokumentácie alebo ľudovo povedané zdravotnej karty na Slovensku som sa rozhodla riešiť preto, lebo sama som kvôli nej takmer prišla v slovenskej nemocnici o život. Vtedy som zistila, že cudzinci na Slovensku bojujú so systémom ešte viac ako domáci.

Čo sa stalo?

V máji minulého roka som na Slovensku nemala lekára ani zdravotnú dokumentáciu, ktorá bola na Ukrajine. Mala som len poistenie. Pár týždňov ma šialene bolela hlava, asi dva týždne som to ignorovala s tým, že je to len z vyčerpania a stresu.

Keď sa to už nedalo vydržať, išla som na pohotovosť v Bratislave, kde som najskôr čakala päť hodín. Keď som sa konečne dostala na rad, narazila som na ďalší problém – jazyk.

Keďže po slovensky viem len základy, ťažko sa mi vysvetľovali príznaky a môj zdravotný stav. Doktorka nevedela, alebo možno nechcela hovoriť po anglicky. Keď ma vyšetrila, poslala ma domov s tým, že to je zrejme len počasím a nech sa vrátim, ak bolesť nezmizne ani po piatich dňoch.

Predstavila som si, že budem čakať päť dní, aby som sa vrátila a čakala v nemocnici ďalších päť hodín. Nepripadalo to do úvahy a navyše mi kolegyňa, ktorá je doktorka, prízvukovala, že to nie je sranda a mala by som si dať čo najskôr spraviť vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI).

Tieto vyšetrenia trvajú v priemere 20 minút a pracoviská dokážu denne vyšetriť v priemere len niečo nad 20 pacientov. Ak si pacient nechce priplatiť alebo nie je v akútnom stave, zvyčajne sú na MRI dlhé čakacie lehoty.

Presne to ma zarazilo - začala som obvolávať súkromných lekárov v Bratislave a zistila som, že najbližší voľný termín je o mesiac a pol. O pár dní sme mali pracovné stretnutie, na ktorom som odrazu mala pocit, že nedokážem rozprávať. Nedali sa mi skladať slová a vety a vtedy mi kolegovia povedali, že by som so svojím zdravím mala naozaj niečo robiť. Tak som sa dostala ku kolegyninej mame, ktorá je lekárka v Dolnom Kubíne.