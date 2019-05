Sparodoval hokejovú hymnu: Baví ma spájať politiku so športom

Vyspovedali sme Jozefa Spoka Kramára.

21. máj 2019 o 15:17 Viktor Hlavatovič

Nová pieseň kapely Smola a Hrušky s názvom Hokejové emócie zaujala fanúšikov nie len kvôli podpore slovenskej reprezentácie, ale aj vďaka satirickému textu o slovenskej politike. Okrem toho je aj paródiou na všetky hokejové hymny, ktoré kedy na Slovensku vznikli.

My sme vyspovedali frontmana kapely a autora textu, Jozefa "Spoka" Kramára.

Za posledné roky vzniklo na Slovensku niekoľko pokusov o novú hokejovú hymnu, ktoré ľudia neraz skritizovali. Je to na Slovensku s hokejovými hymnami naozaj také strašné?

Myslím si, že s hymnami je to strašné všade, nie len u nás. Skladať hymnu je náročná záležitosť a málokto má to šťastie, že ju národ alebo zákazník prijme a osvojí si ju.

Napríklad pieseň Nech bože dá mala šťastie v tom, že sme boli práve v tom roku majstri a myslím si, že kým naši nezískajú ďalšie zlato, nikto a nič túto skladbu neprekoná. Ja osobne som spravil už viacero hymien na basketbal, hokej, cyklistiku alebo pivo.

Väčšinou som mal šťastie, že ľudí pieseň chytila a bavila. Možno je to tým, že som bol aktívny basketbalista, zažil som výhru titulov, reprezentáciu, ale aj pády a to sa prejavilo aj v mojej osobnosti. Vidím to inak, ako keby som bol len hudobníkom, ktorý sa celý život zaujíma len o hudbu.

Ako vnímate, že sú Slováci v jeden deň hokejoví tréneri a na druhý zase odborníci na politiku?

Úplne normálne. Ľudia sú rôzni, niektorí to prežívajú, iní na hokej úplne kašlú a podľa toho aj reagujú. Ešte šťastie, že na majstrovstvách fandíme všetci jednému reprezentačnému tímu.

Politika je v tomto ešte vášnivejšia, lebo ešte viac rozdeľuje ľudí. Politici presne vedia, čo majú ľuďom podsunúť, aby v nich vytvorili pocit strachu či nádeje. Vedia im dať vieru v lepší život a kúpiť si ich. V podstate rovnako funguje aj náboženstvo, ale to už je iná téma a level.