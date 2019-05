Tieto vtipy sú omnoho lepšie ako posledná časť Game of Thrones

Diváci sa dočkali a dávajú najavo pobúrenie.

21. máj 2019 o 9:13 Kristína Janščová

Od polovice apríla boli fanúšikovia fenomenálneho seriálu Game of Thrones vo vytŕžení. Svetlo sveta uzrela posledná, ôsma séria a nová epizóda vychádzala každý týždeň. Všetky časti si podali aj ľudia na sociálnych sieťach a vtipy o jednotlivých epizódach nájdete tu:

Varovanie: Tento článok obsahuje spoilery, takže ak ste poslednú časť ešte nevideli, urobte tak čo najskôr. Lebo internet is dark and full of spoilers.

Ľudia na Twitteri sa vyhrali aj s poslednou časťou ságy, na ktorú sme čakali 8 rokov a 73 epizód.

Tvorcovia zase zabudli na malý detail - plastovú fľašu pri Samovej nohe.

(zdroj: Facebook - TMBK)

Posledný drak zničil železný trón.

A hoci sa Sam snažil priniesť do Westerosu demokraciu...

... novým kráľom sa z ničoho nič stal Bran Stark.

Arya sa vybrala na potulky na západ Westerosu.

Jon sa vrátil k Nočnej hliadke a Ghost sa dočkal konca, aký si zaslúžil.

Keď si uvedomíš, že Jon sa po tom všetkom vrátil tam, kde bol na začiatku.

Jon sa vracia k Nočnej hliadke po tom, čo musel predstierať smútok zo zabitia Daenerys.

(zdroj: Facebook - TMBK)

(zdroj: Facebook - TMBK)

Nie všetci boli z toho, ako sa to vyvinulo, nadšení.

