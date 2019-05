Čo robia finalisti prvej Superstar po 15 rokoch?

Od detských pesničiek po spievanie mantier.

20. máj 2019 o 13:39 Viktor Hlavatovič

Od konca historicky prvej speváckej šou Slovensko hľadá Superstar prešlo už dlhých 15 rokov. Niektorí z interpretov sa stali z tínedžerských hviezdičiek veľkými spevákmi, iní zavesili svoju kariéru na klinec a začali žiť bežný život.

Ako vyzerajú životy finálovej desiatky superstáristov po 15 rokoch?

Čo robí dnes Katarína Koščová?

Katka má v súčasnosti 37 rokov, dve krásne deti a stále koncertuje. Pred pár dňami si spravila fotku (podľa jej slov) s prvým normálnym prezidentom Andrejom Kiskom a od konca Superstar má na konte 7 albumov, z toho posledný z roku 2017.

Spieva ešte vôbec Martina Šindlerová?

Áno aj nie. O Martine svet dlho nepočul. O všetko sa postaralo jej manželstvo, ktoré sa skončilo minulý rok a počas neho stihla na svet priviesť dve deti. Aktuálne má Martina 30 rokov a po neuveriteľných 14 rokoch mimo šoubiznisu a speváckej kariéry vystúpila minulý rok v reláciách Chart Show a Zlaté časy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pD9o7jAshBY

A čo láska všetkých tínedžeriek, Tomáš Bezdeda?

Okrem toho, že sa objavil vo veľkonočnom dieli jojkárskeho Inkognita v kostýme zajaca a v minulosti chodil s Adelou Banášovou, svoj život detailne mapuje aj na svojom desaťtisícovom Instagrame. V týchto dňoch vzorne fandí slovenským hokejistom a 33-ročný spevák ani po rokoch nezavesil na klinec svoju hudobnú kariéru.

Čo sa stalo so Zdenkou Prednou?

Tridsaťpäťročná mamina dvoch detí má za sebou 4 vydané albumy a naplno si užíva rolu rodiča. Do roku 2008 chodila so Šarkanom, no jej aktuálnym partnerom je hudobník Oskar, s ktorým zvykne aj koncertovať. Z jej Instagramu je vidieť, že miluje prírodu, rodinu, hudbu a všetky ich vzájomné kombinácie.

Žije ešte Robo Mikla?

Áno, nedávno bol dokonca aj na Farme a momentálne sa venuje okrem hudby aj poézii. V roku 2010 nahral hymnu pre futbalistov na MS do Juhoafrickej republiky či pieseň na Eurovíziu. Momentálne sú jeho sociálne siete plné básní, štúdia či internetového rádia FIT FAMILY RADIO, v ktorom je moderátorom. Na búrlivé časy Superstar si spomína na prednáškach o alkoholizme, na ktorých opisuje svoj boj žiakom základných a stredných škôl.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7FMCY5awapM

Spieva Miro Jaroš len pre deti?

Mirova kariéra po súťaži vyzerala sľubne už od začiatku. Vyšli mu tri štúdiové albumy, potom si dal pauzu, počas ktorej si otvoril hudobné vydavateľstvo. V ňom vyprodukoval album #NOVÁ Dominike Mirgovej.

Od roku 2014 sa po návrate na scénu začal venovať detským piesňam a stal sa jedným z najznámejších interpretov pre deti. Ak máte malé dieťa, je veľká pravdepodobnosť, že ste už zošaleli z piesní z albumov Pesničky pre (ne)poslušné deti 1 a 2. Na svojou Youtube kanáli má momentálne vyše 211 000 000 zhliadnutí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5W-jt6syFxY

A čo Samo Tomeček?

Stále hrá, stále koncertuje, či už sám alebo vo formácií Samo Tomeček & Band. Jeho posledný album IKONY obsahuje 13 skladieb od Karola Duchoňa, Františka Krištofa Veselého, Jara Filipa, Mariana Vargu či iných slovenských interpretov, ktoré dostali nové aranžmá.

Ak máte chuť na jeho autorské piesne, skúste album Nespím či duet so Celeste Buckingham. Okrem toho je členom a spevákom hudobnej skupiny v šou Milujem Slovensko na RTVS.

Peter Konček...

... žiaľ už odpočíva v pokoji. Zomrel 6. januára 2012 počas dopravnej nehody pri Nových Zámkoch...

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D2_LGf9UA_4

Kde je Peter Kotuľa?

Bol dobrý kamarát nebohého Končeka, no jeho posledný hudobný počin sa datuje ešte do roku 2005. Ide o jeho posledný album Poď so mnou. Peter sa rozhodol vzdať hudobnej kariéry a vybral si bežné zamestnanie a život mimo šoubiznis. Predsa však ešte vznikla jedna pieseň a to Tak ako spoločne s Tinou.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HlX3H2vg34w

Pamätáte si Petru Humeňanskú?

V roku 2017 sa vydala, dnes je herečkou a speváčkou. Z umeleckého hľadiska po skoro 15 rokoch dozrela, skladá slovenskú tvorbu a spieva mantry (meditačné piesne). K tomuto netradičnému umeniu sa dostala cez svojho manžela, ktorý je učiteľom jógy. Zároveň je členkou zoskupenia BONBON TRIO a v ich repertoári nájdete prevažne piesne z parížskych kaviarní.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Y5bRGFbExTg

Musel už odísť Martin Kelecsényi?

Nevieme, či musel, každopádne sa Martin rovnako ako jeho kamarát Peter Kotuľa stratil z hudobného sveta a na internete sme s ním nenašli žiadny aktuálny rozhovor či akékoľvek novinky z jeho života.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mAI5pYV4f6g

Aktívni speváci zo súťaže sa minulý rok objavili so svojou legendárnou hymnou "Kým vieš snívať" aj v Chart Show. Užite si tú nostalgiu:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Zamy-gvb2CM

Prečítajte si tiež: