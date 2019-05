Pozrite si vtipy o piatej časti 8. série Game of Thrones

Seriál sa pomaly blíži ku koncu.

13. máj 2019 o 16:25 Kristína Janščová

Od polovice apríla sú fanúšikovia fenomenálneho seriálu Game of Thrones vo vytŕžení. Svetlo sveta uzrela posledná, ôsma séria a nová epizóda vychádza každý týždeň. Prvé štyri časti si podali aj ľudia na sociálnych sieťach a vtipy o jednotlivých epizódach nájdete tu:

Varovanie: Tento článok obsahuje spoilery, takže ak ste časť ešte nevideli, urobte tak čo najskôr. Lebo internet is dark and full of spoilers.

Ľudia na Twitteri sa vyhrali aj s piatou epizódou s názvom The Bells.

Najviac reakcií si zaslúžila Daenerys, ktorá zasypala King's Landing popolom. A nie všetci z toho boli nadšení.

Fanúšikovia pred týždňom, keď zabili Rhaegala a Melisandre: "Dúfam, že Dany všetko vypáli."

Fanúšikovia, keď Dany naozaj všetko vypálila:

Ja pred a ja po pozretí novej časti.

Ľudia ťa nemôžu zradiť, keď žiadni neostanú nažive.

Sansa: Daenerys je šialená.

Arya: Daenerys je šialená.

Varys: Daenerys je šialená.

Jon a Tyrion: Nie, vy ju nepoznáte.

Daenerys: *zabije tisícky nevinných ľudí*

Jon a Tyrion:

Čo povie Jon Dany v ďalšej časti.

Epizóda v skratke.

Arya po tom, čo videla spúšť, ktorú spôsobila Dany.

Keď si Jon uvedomí, že fakt nič nevie.

Bran prichádza do King's Landing po tom, čo Daenerys a Drogon vypálili všetky živé duše.

Komu bude Dany vládnuť v King's Landing.

V ďalšej časti neuvidíme Varysa, ktorého dala Daenerys popraviť.

Varys v nebi:

Do večných lovíšť s najväčšou pravdepodobnosťou odišli aj Cersei s Jaimem.

Keď čakáš 10 rokov a 8 sérií, aby si videl, ako Cersei zabije tehla.

Euron: Zabil som Jaimeho Lannistera!

Skala:

