Tieto knihy si stíhate prečítať skôr, ako do kín prídu ich filmové adaptácie

15. máj 2019

V roku 2019 sme sa dočkali už niekoľkých adaptácií úspešných kníh, medzi inými aj Cyntoryna zvieratiek od Stephena Kinga či After od Anny Todd. Čo nás tento rok ešte čaká?

Premiéra: 27. jún

Keď sa Daniel stratne s Natashou, okamžite medzi nimi preskočí iskra. Natasha však ešte v ten deň musí opustiť USA, keďže jej rodine zostáva dvanásť hodín do deportácie z krajiny. Zaľúbiť sa do Daniela by bola hlúposť. Daniel si je však istý, že za ich stretnutím stojí osud...

Premiéra: 22. august

Hrdina série detských kníh od Eoina Colfera, geniálny dvanásťročný Artemis Fowl, sa konečne po rokoch plánovania dočkal vlastnej filmovej adaptácie.

Film podľa prvých dvoch kníh zo série dorazí do kín v auguste. Režíruje ho známy anglický herec a režisér Kenneth Branagh, ktorého si okrem iného môžete pamätať ako profesora Lockharta z filmu Harry Potter a tajomná komnata.

Premiéra: 22. august

Cate Blanchett si v tomto filme zahrá Bernadette, kedysi úspešnú achitektku, ktorá sa posledných 20 rokov sústredí len na rodinu a nevychádza z domu viac ako je nutné. Keď Bernadette náhle zmizne, jej manžel a dcéra Bee sa ju vydajú hľadať. Bee však pri pártaní po mame zisťuje, ako málo toho o svojej mame a jej minulosti v skutočnosti vie.

Film mal doraziť do kín pôvodne ešte minulý rok, po viacerých odkladoch sa ho konečne dočkáme v auguste.

Premiéra: 5. september

Po úspechu prvej kapitoly sa To vracia do kín. Prebehlo 27 rokov a opäť sa stretávame so skupinou kamarátov, ktorí už vyrástli a odsťahovali sa. Po znepokojivom telefonáte sa však vracajú do Derry, aby navždy porazili pradávne zlo.

Premiéra: 12. september

Trinásťročný Theo príde pri atentáte v múzeu o mamu. V chaose, ktorý nastane potom, sa mu podarí ukradnúť vzácnu maľbu stehlíka. Tá sa neskôr stane jeho talizmanom, keď sa zapletie do sveta umeleckého zločinu.

Román Donny Tartt bol v roku 2014 ocenený Pulitzerovou cenou. Thea si vo filmovej adaptácii zahrá Ansel Elgort, ktorého môžete poznať z filmov Baby Driver či Na vine sú hviezdy.

Premiéra: 17. október

Anna trpí agorafóbiou a vôbec nevychádza zo svojho bytu v newyorskom Harleme. Celé dni len pije, pozerá filmy a cez okno špehuje susedov, ktorí sa nedávno nasťahovali oproti. Keď si jedného dňa začne myslieť, že bola svedkyňou zločinu, nikto jej neverí. Rozhodne sa teda začať pátrať na vlastnú päsť...

Vo filmovej adaptácii si Annu zahrá Amy Adams.

Premiéra: 7. november

Možno o tom neviete, ale legendárne Žiarenie od Stephena Kinga (filmová adaptácia vyšila pod názvom Osvietenie) má aj pokračovanie. V knihe Doktor Spánok sa stretávame s dospelým Dannym Torranceom, ktorý sa naučil, ako svoje žiarenie používať na dobrú vec.

S Dannym sa však telepaticky spojí Abra, dievča s rovnakými schopnosťami, aké mal kedysi aj on. Ide jej o život - ohrozujú ju dlhoveké bytosti, ktoré sa živia "parou". Tú produkujú ľudia so žiarením, keď zomierajú v bolestiach...

Premiéra: 14. november

Postarší podvodník Roy klamal celý svoj život. Keď na internete stretne bohatú vdovu Betty, nemôže uveriť svojmu šťastiu - všetko nasvedčuje tomu, že bude veľmi ľahkou korisťou. Keď sa k nej Roy nasťahuje, postupne zisťuje, že ju má radšej, ako bol na začiatku ochotný pripustiť. Ale čo ak ani Betty nie je tou, za koho ju Roy pokladá?

Vo filmovej adaptácii si Roya a Betty zahrajú známi anglickí herci Hellen Mirren a Ian McKellen.

