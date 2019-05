Čo sa oplatí vedieť, než sa vyberiete do Šibeniku

Chorvátske mesto sa dostalo do hľadáčika turistov aj vďaka svetoznámemu seriálu Game of Thrones. Šibenik v tomto seriáli stvárňuje mesto Braavos, v ktorom trénovala Arya Stark. Pamiatky však nie sú zďaleka všetko, čo v tomto meste štyroch pevností môžete vidieť. My sme tam strávili 10 dní a spísali sme všetko, čo o meste potrebujete vedieť.

V článku sa dozviete:

Kde sa Šibenik nachádza, ako sa dostať do mesta a čo je najvhodnejšia forma prepravy v uliciach.

Čo sa v meste a jeho okolí oplatí vidieť.

Kde v meste sme mali najlepšiu jadranskú zmrzlinu.

Ktoré bary sa oplatí navštíviť.

Aké sú ceny potravín, benzínu či ubytovania.

1. Kde sa Šibenik nachádza?

Klenot oblasti Jadranu je situovaný pozdĺž ústia rieky Krka, čo je zároveň najkrajšia časť východného pobrežia Jadranského mora. Šibenik je prístavné mesto, čiže k slnečným plážam nie len že nemá ďaleko, prakticky na nich leží.

(zdroj: reprofoto Google Maps)

2. Ako sa do mesta dostanem?

Ak sa chcete dostať letecky do Šibeniku, musíte zvoliť miesto príletu Split alebo Zadar. Z týchto miest sa do klenotu Jadranu dostanete najjednoduchšie autobusom alebo požičaným autom. Odporúčame letieť z Viedne a cestu dokončiť autobusom.

Ak vám nevadí dlhšia cesta, môžete cestovať autobusom z Bratislavy. Je to finančne menej náročné, ale zaberie to zhruba 10 až 11 hodín cesty. Túto variantu odporúčame skôr dobrodruhom a fanúšikom „road tripu“.

Bez ohľadu na to, ako dlho budete cestovať, atmosféra a zážitok z mesta za tú cestu naozaj stojí.

(zdroj: reprofoto Rome2rio)

3. Aký čas je v Šibeniku?

Mesto sa riadi podľa Stredoeurópskeho časového pásma (SEČ, UTC+1). Čas je teda rovnaký ako na Slovensku. Nečakajú vás žiadne nedorozumenia alebo nutnosť nastaviť sa na iné časové pásmo.

4. Aké je v Šibeniku počasie?

Chorvátsko má vďaka stredozemnému moru a horským hrebeňom na východe mierne podnebie. Ak si chcete užiť letné počasie a príjemnú teplotu mora, najlepšie obdobie na návštevu sú mesiace jún až september.

August je najteplejším mesiacom celého leta, čo znamená takmer žiaden dážď a jasno. Priemerná teplota vzduchu v auguste je 27 stupňov Celzia. More nijako nezaostáva, dosahuje teploty až 25 stupňov Celzia.

Dobré je však prísť aj o čosi skôr. Máj a október sú tiež dobrými mesiacmi na návštevu. Počas nich je tam príjemná teplota vzduchu, no v apríli od Šibenika teplé more nečakajte.

Marec a apríl sú mesiacmi, ktoré sa vyznačujú hlavne obdobiami dažďa. Najviac zrážok však Chorváti očakávajú koncom jesene a začiatkom zimy.