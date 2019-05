Aká krajina, taká kauza. Ako vznikli vtipy o novom logu SZĽH

Keď sa do hokeja zamieša politika.

9. máj 2019 o 13:29 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia: Ako vznikli vtipy o Vysokej škole života

Dnes sa pozrieme na vtipy o hokejovom logu s troma hokejkami.

Kauza loga na dresoch slovenských reprezentantov je relatívne čerstvá - stránky novín zapĺňala pár týždňov pred Majstrovstvami sveta v hokeji 2019, ktoré budú v Bratislave a Košiciach. V článku sa dozviete:

https://giphy.com/embed/Z9WEreTRxUVWV513xT

Začiatkom septembra 2018 predstavil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) nové logo.

Prečítajte si tiež: Hokejky namiesto vŕškov. Hokejisti budú mať na dresoch nové logo

Namiesto štátneho znaku, ktorý mali hokejisti na hrudi dovtedy, mali na dresoch dominovať tri zdvihnuté hokejky. Prečo vzniklo nové logo? Najmä kvôli peniazom.

Na štátny znak, ktorý bol na dresoch dovtedy, totiž nikto nemá autorské práva. Dres so štátnym znakom môže vyrobiť a predávať ktokoľvek.

Podľa šéfa SZĽH Martina Kohúta chcel zväz použiť peniaze zo zisku na rozvoj mládeže a ďalšie projekty. Za logom stojí Peter Kačenka z reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett a šéf zväzu bol milo prekvapený z toho, ako nové logo prijali viacerí bývalí a súčasní slovenskí hokejisti.

"Keby nebolo podľa mojich predstáv, teraz by som tu nestál. Ten návrh je pozitívny, moderný, výstižný. Keď sme víťazili, mali sme hokejky hore. Páči sa mi ten symbol a verím, že sa bude páčiť aj fanúšikom," povedal napríklad Marián Hossa, ktorý bol na oficiálnom predstavení loga.

(zdroj: SITA)

Hneď po predstavení loga sa k novému vizuálu začali vyjadrovať politici na sociálnych sieťach. Tu je krátky výber ich reakcií:

Páni hokejisti a funkcionári: Urobte si aké chcete moderné logo a na dres dajte koľko chcete hokejok, ale na drese nemáte štátny znak a použiť a ešte aj pozmeniť štátny znak je zakázané! (Martin Glváč, SMER-SD)

Logo spĺňa všetky parametre paródie na slovenský štátny znak. To, že dajú vlajočku dozadu, to je ešte horšie, ako keby tam nemali nič, lebo zákon o štátnych symboloch hovorí, že štátny znak nemôže mať druhoradé postavenie. (Anton Hrnko, SNS)

Ak idú naši chlapci do boja za Slovensko, tak majú mať hrdo na dresoch náš znak a nie trendovú modifikáciu. (...) Za mňa design dresu je pekný, moderný, ten sa vydaril, ale na prsiach musí byť náš štátny slovenský znak! (Boris Kollár, Sme rodina)

Urobíme všetko pre to, aby ste prestali przniť slovenský štátny znak. Naše kopce nie sú vaše hokejky! (Anton Hrnko, SNS)

https://giphy.com/embed/lngQmOi4EXVxRotkMg

To dokonca naznačilo SZĽH, že pre nedodržanie zmluvy môže prísť o sedemmiliónovú dotáciu.

Nakoniec sa tak nestalo a po rokovaniach s ministerkou školstva Martinou Lubyovou došlo k úprave dresov. Pribudlo na nich označenie Slovakia alebo Slovensko a štátny znak, ktorý je umiestnený na rukáve dresov. Doplnil sa aj nápis Hockey Slovakia, aby bolo jasné, že nejde o štátny znak.

Medzitým logo hodnotila aj heraldická komisia na Ministerstve vnútra SR a odborníci z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave povedali, že ide o deformáciu štátneho znaku.

(zdroj: Fičí)

Jeho SNS predložila koncom marca do parlamentu návrh na zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky.

Novelou chceli zaviesť povinnosť športovej reprezentácie SR na významných súťažiach a pri príprave na túto súťaž reprezentovať Slovenskú republiku umiestnením štátneho znaku na športovom odeve.

Okrem toho novela zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Poslanci novelu schválil, prezident Andrej Kiska ju však vetoval a zákon vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie ako celok.

Nebol by to však Andrej Danko, keby ku kauze nepovedal aj pár duchaplných viet:

Ak niekto reprezentuje Slovenskú republiku, ak niekto od Slovenskej republiky poberá nemalé dotácie, tak by sa im mal na hrudi týčiť slovenský štátny znak. A nie nejaká deformovaná napodobenina.

Máme radi šport a s napätím sledujeme hokejové zápasy. Aj najbližšie majstrovstvá budem s našimi prežívať, ale štát je štát.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VvPxZG5Ws_k

Logo SZĽH zostáva na dresoch v menšej podobe na rukávoch.

"Predvídali sme, že môže vzniknúť tento problém, preto sme mali pripravené dva komplety dresov. Je nám ľúto, že sa to celé spolitizovalo. A keďže nevieme ovplyvniť politické rozhodnutia, nechceli sme čakať na schválenie zákona, lebo sme chceli mať už pokoj od tejto témy. Chceme sa od tejto chvíle sústrediť iba na hokej," vysvetlil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.

Prečítajte si tiež: Danko sa poďakoval zväzu, na dresoch bude štátny znak

Andrej Danko ocenil gesto SZĽH a poďakoval sa Martinovi Kohútovi a Miroslavovi Šatanovi za to, že "odložili politiku pred týmto hokejovým sviatkom bokom."

Dodal, že je to naozaj skvelá správa pre Slovensko a skvelá príležitosť sa vo svete odprezentovať naším štátnym znakom.

“Verím, že táto jednota a ochota spolupracovať sa pretaví aj na hokejové štadióny a do nášho tímu,” uviedol Danko a dodal, že vo finále by rád videl slovenských reprezentantov, ktorí by si zmerali sily s Ruskom.

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

Toto sú najlepšie vtipy o novom logu SZĽH:

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Krištof Fazekaš)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zem a šport)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Kripláže)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Tyler Darden)

***

(zdroj: Fičí)

Pozrite si aj ďalšie časti Mémcyklopédie:

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Veľký prehľad slovenských vtipov a mémov: Ako vznikli?

Odporúčame najmä zhrnutie vtipov o veľmi ostrej žiletke, Jožkovi Golonkovi:

Prečítajte si tiež: