Make špáradlo great again. Najlepšie vtipy o stretnutí Pellegriniho s Trumpom

Prezident USA sa vyhol trapasom.

7. máj 2019 o 12:22 Kristína Janščová

Premiér Peter Pellegrini si očividne užíva zahraničné návštevy. Koncom apríla minulého roka inšpirovalo vznik vtipov jeho stretnutie s arabským šejkom, o mesiac neskôr bol na pivo s Andrejom Babišom a svoje si od sociálnych sietí odniesol aj vďaka fotke s premiérmi V4.

Tretieho mája sa stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Ten ho prijal v Bielom dome a medzi štyrmi očami rokovali približne 15 minút. Hlavnými témami rozhovoru boli vývoj nezamestnanosti, ekonomická situácia či nákup amerických stíhačiek F-16.

"Príbeh Slovenska je dnes úspešný. Rád by som sa za to poďakoval aj vám. A rád by som vám aj zagratuloval k vašej historickej nezamestnanosti," povedal Pellegrini s tým, že ak sa darí Amerike, darí sa aj Slovensku.

Podľa nášho premiéra išlo stretnutie podľa plánu, pôsobilo prirodzene a nemal pocit, že by sa niekde musel "násilne pobaviť".

Hoci sa počas stretnutia nestal žiaden trapas (čo je pri americkom prezidentovi nezvyčajné), ľudia na sociálnych sieťach si vo vtipoch spomenuli na špáradlo, Trumpov predvolebný slogan či Fekišovce.

Takto sa internet bavil na stretnutí Donalda Trumpa s Petrom Pellegrinim:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Zsoltan Gravidita)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Maxis Chart)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Martin Ceco Lackovič)

Viac vtipov o zážitkoch Petra Pellegriniho nájdete tu.

