Najlepšie vtipy o tretej epizóde 8. série Game of Thrones

Konečne sme videli poriadnu akciu.

29. apr 2019 o 18:40 Kristína Janščová

Od polovice apríla sú fanúšikovia fenomenálneho seriálu Game of Thrones vo vytŕžení. Svetlo sveta uzrela posledná, ôsma séria a nová epizóda vychádza každý týždeň.

S prvou časťou sa vyhrali aj ľudia na sociálnych sieťach - zaplavili ich vtipmi o vzťahu Sansy a Daenerys či Brana a Jaimeho.

Vtipy o druhej časti schytala najmä Arya, ktorá sa stala ženou, a Brienne, ktorú Jaime Lannister ju pasoval za rytiera Siedmich kráľovstiev.

Sociálne siete zaplavili po poslednom aprílovom víkende aj vtipy o tretej epizóde The Long Night.

Varovanie: Tento článok obsahuje spoilery, takže ak ste časť ešte nevideli, urobte tak čo najskôr. Lebo internet is dark and full of spoilers.

Ľudia sa sťažovali, že epizóda bola naozaj temná a nevideli, čo sa deje na obrazovke.

Keď niekto zomrie, ale je príliš tmavo na to, aby som zistil, kto.

(zdroj: Fičí)

Night King konečne prišiel za Branom a ľudí zaujala jeho dokonalá manikúra.

Kým sa všetci bili a bojovali, Bran sa vybral do vlastného sveta.

Na scéne sa znova objavila aj Melisandre.

Ďakujem Melisandre za to, že aspoň na chvíľu som mohla vidieť.

Prekvapivý koniec Nočného kráľa spôsobila Arya Stark.

Každý fanúšik Game of Thrones, keď Arya zabila Nočného kráľa.

Oni: Nikto nemôže zabiť Nočného kráľa.

Arya: Ja som nikto.

Arya oddychuje po tom, čo zničila armádu mŕtvych jednou rukou.

A ak máte radi podcasty, určite sledujte aj nový podcast denníka SME s názvom Pozeráme Game of Thrones.

Redaktori SME v ňom budú každý týždeň rozoberať udalosti najnovšej epizódy seriálu. Chceme sa rozprávať o príbehu, postavách, špekulovať o tom, čo bude ďalej a zastaviť sa aj pri remeselnej kvalite každej epizódy.

A ak vás zaujíma, ako to celé dopadne, prečítajte si najlepšie teórie o konci Game of Thrones:

