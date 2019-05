Zaujímavosti o kyborgoch, ktorí prišli do Bratislavy

Budúcnosť je bližšie, ako si myslíte.

29. apr 2019 o 18:25 Viktor Hlavatovič

Viete si predstaviť, že by ste mali svoj mozog napojený na internet alebo by vám trčala anténa z hlavy? Nie, to nie je náš výmysel, ale realita, ktorú mohli počas posledného aprílového víkendu zažiť návštevníci technologickej výstavy IXPO 2019 na nábreží Dunaja v Bratislave.

Medzi spíkrami boli aj Kevin Warvick a Neil Harbisson - dvaja skutoční kyborgovia - ľudia vylepšení umelými súčasťami.

Kto sú Niel a Kevin vlastne zač?

Neil Harbisson vyrastal v Katalánsku. V detstve sa učil hrať na klavír a od 11 rokov skladal vlastnú hudbu. Neskôr začal študovať výtvarné umenie v Barcelone, kde mu bolo udelené zvláštne povolenie - vo svojich prácach nemusel používať žiadnu farbu. Neskôr sa presťahoval do Anglicka, kde sa stal prvým oficiálnym kyborgom. Anténa na hlave mu pomáha rozoznávať farby.

Kevin Warwick je britský vedec a profesor kybernetiky na Univerzite v Readingu. Počas svojho života podnikol 3 veľké experimenty, ktoré súvisia s jeho snom - prerobiť ľudí na kyborgov.

To, čo bolo voľakedy len sci-fi predstava, sa dnes stáva realitou. Presvedčí vás o tom aj týchto 20 faktov o kyborgoch Neilovi a Kevinovi:

Neil Harbisson

1. Ako dieťa sa snažil ignorovať existenciu farieb.

Neil sa narodil so zrakovou poruchou - farbosleposťou. Aj keď sa v detstve snažil farby ignorovať, nebolo to možné. Ako uviedol na svojej prednáške, ľudia, ktorí ich vidia, nimi nazývajú všetko čo môžu: Red bull, Green Peace, či Danna Browna.

2. Ak ste farboslepý, máte nočné videnie.

Videnie sveta v šedej škále má aj rôzne výhody. Človek lepšie vidí v tme či do diaľky a minie menej peňazí na čiernobiele fotokópie.

3. Každá farba má svoj zvuk.

Už pred niekoľkými storočiami Isaac Newton poznamenal, že ku každej farbe na svete sa dá priradiť konkrétny tón. Neil chcel túto jeho teóriu priviesť do reálneho sveta.

Kým sme v minulosti vedeli len to, že farba má nejakú svetelnú frekvenciu a tón zvukovú frekvenciu, dnes už máme technológie na to, aby sme farby skutočne počuli.

4. Ako kyborg počuje aj infračervené žiarenie.

V skutočnosti je jeho systém dokonalejší ako samotné ľudské oko, pretože na rozdiel od neho dokáže rozoznať aj infračervené svetlo. Ak by napríklad išiel do banky, anténa mu vždy povie, či je alarm vypnutý alebo zapnutý.

5. Neil nemá v lebke jeden implantát, ale štyri.

Aj keď etická komisia mala k jeho operácii dosť veľké výhrady (okrem toho, že sa nemocnica bála o svoju povesť, nešlo ani o štandardnú časť ľudského tela). Navyše obsahovala anténa aj nadľudskú schopnosť - detekciu infračerveného žiarenia.

Po nájdení správneho doktora dostal Neil do lebky štyri implantáty. Kým dva držia ukotvenú anténu, jeden čip rozoznáva farby - signál sa prenesie anténou do jeho lebky, ktorú rozvibruje a on počuje zvuk danej farby. Posledným implantátom bol čip na internetové pripojenie.

6. Ľudia mu môžu cez internet posielať do hlavy obrázky.

Na svete má len 5 ľudí povolenie posielať do jeho mozgu informácie. Ako? Jednoducho mu môžu streamovať do mozgu obrázky z mobilu a on je schopný rozoznať ich farby. Aj keď ho tým niekedy v noci zobudia.

7. Neil sa pripojil aj na vesmírnu stanicu.

V roku 2014 mu internetové pripojenie dovolilo pripojiť sa na medzinárodnú vesmírnu stanicu NASA. Podľa Neilových slov sa stal zmyslonautom.

8. Je to oficiálny kyborg.

Neil sa definuje ako kyborg - technológia je súčasťou jeho myslenia. To sa snažil pred pár rokmi vysvetliť aj britskej vláde, ktorá ho oficiálne uznala za prvého kyborga.

9. Na pase ho nechceli odfotiť s anténou.

Menší problém bol s jeho pasom. Pravidlom je, že na fotke nesmú byť žiadne elektronické zariadenia. Trvalo dosť času, kým ich presvedčil , že anténa je časť tela a nie zariadenie.

10. Aj kyborg môže byť umelcom.

Neil sa venuje umeniu zvanému cyborg art. Ide o konceptuálne umenie, pri ktorom využíva svoje kyborgské zmysly. V jeho prípade ide o rôzne obrazy, ktoré maľuje podľa toho, aké farby počuje.

11. Deti ho chceli chytiť, lebo si mysleli, že je Pokemon.

Jeho anténa ľuďom pripomína mikrofón, svetlo, selfie paličku, kameru z Google Street View či Pokemona.

12. Oblieka sa do toho, čo znie dobre.

Podľa ticha, A-duru, E-molu či celej pesničky.

13. Budúcnosť planéty je podľa Neila v zmene ľudí.

Podľa jeho slov by ľudia mali prestať meniť planétu a mali by začať meniť seba. Namiesto osvetlenia celej zeme by nám stačilo nočné videnie. Keby sme mali nočné videnie, mohli by sme meniť našu teplotu a nemuseli by sme riešiť, akú teplotu má Zem. Aspoň tak to vidí prvý kyborg na svete.

Kevin Warvick:

14. Dokázal komunikovať so svojím domom. (prvý experiment)

V mladosti si do tela implantoval čip, pomocou ktorého ho dokázal počítač identifikovať a určiť jeho polohu v dome. Ak prišiel k dverám, tie sa otvorili, svetlo v miestnosti sa rozsvietilo a dom ho pozdravil Hello, Mr. Warvick.

15. Podarilo sa mu zhotoviť roboty s biologickým mozgom. (druhý experiment)

Na začiatku experimentu zobral potkanie a ľudské mozgové bunky. Tie spolu nechal pomocou elektród na podložke komunikovať a po pár dňoch im prirobil malé robotické telo.

Nakoniec vznikol robot s biologickým mozgom. Postupne sa rozbehol oproti stene a keď ju uvidel, zmenil smer. Najprv to bolo hektické a robil veľa chýb. Po dvoch mesiacoch sa však naučil sám detekovať stenu a nenaraziť do nej.

16. Kevin má v ruke stovku hrotov. (tretí experiment)

Pri tretej časti jeho premeny na kyborga si nechal vložiť implantát do ruky. Išlo o stovku hrotov, ktoré sa napojili na nervový systém v jeho ľavej ruke a prepojili ho s počítačom a internetom.

17. Vďaka tomu dokázal vnímať predmety v okolí so zavretými očami.

Keď sa k nemu niečo blížilo, pocítil chvenie. Čím bol predmet bližšie, tým viac sa mu ruka chvela.

18. Žene daroval netradičný darček.

Jej špeciálny náhrdelník reagoval s jeho implantátom a menil farby. Keď bol pokojný, svietil na modro, keď natešený či zaujatý, svietil na červeno.

19. Mohol ovládať robota cez polovicu Zeme vlastnou hlavou.

Pomocou nástavca na ruke prepojil svoj nervový systém cez internet s robotom. Keby pohol rukou či prstami v Anglicku, robot v Amerike by spravil to isté.

Zareagoval by na jeho nervové signály. Môžete mať mozog na jednom mieste a svoje telo po celom svete. Môže to byť budova, auto či hocičo iné.

20. Prepojil svoj a ženin nervový systém.

Kevin prepojil svoj čip s elektródami v ruke svojej manželky. Tým sa prepojili ich nervové systémy a vytvorili akési zvláštne spojenie. Kevin verí, že o pár rokov takto budeme môcť komunikovať pomocou myšlienok.

