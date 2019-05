16 filmových noviniek, ktoré nás čakajú v máji

V dvoch novinkách sa predstaví aj Penélope Cruz.

5. máj 2019 o 9:25 Dominika Chrastová

1. The Beach Bum

Spisovateľ Moondog je stále zhúlený, premáva sa v luxusnom športiaku, organizuje večierky a občas si spomenie, že má dcéru a ženu, ktorá ho podvádza so slávnym Snoop Doggom.

V momente, keď spisovateľ narazí do stromu a musí ísť na odvykačku, jeho každodenná rutina sa zmení. Dlho však v špeciálnom zariadení nevydrží a štýlovo utečie lietadlom. Jeho plán je jasný: dokončiť novú knihu a získať späť pohodu, v ktorej si tak dlho nažíval.

Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron, jamajský pilot so šedým zákalom či papagáj závislý na kokaíne nás pobavia v kinách už 2. mája.

2. Láska na druhý pohľad (Mon inconnue)

Ďalší májový príbeh o spisovateľovi pochádza od francúzskych a belgických producentov. Raphael vydáva jeden bestseller za druhým, čitatelia ho obdivujú, manželka podporuje a miluje. Jeden večer, počas ktorého to v ich vzťahu mierne zaškrípe, však zmení všetko.

Ráno sa Raphael prebudí v alternatívnom svete. Nie je spisovateľ, ale učiteľ, spáva s viacerými ženami a láska jeho života ho vôbec nepozná, dokonca je zasnúbená. Ako získa Raphael svoj ideálny život späť? Dozvieme sa 2. mája.

3. Nedotýkaj sa ma (Nu mă atinge-mă)

Laura už roky pracuje v továrni na výrobu figurín. Pre problémy s prežívaním niektorých okamihov nazerá do života druhých a platí mladým mužom, aby jej navodili ilúziu intimity.

Postupne sa stáva tichým svedkom ich obsesií aj osamelej túžby. Ako to zmení jej vnímanie nahoty a intímnych momentov, uvidíme v experimentálnej snímke už 2. mája.

4. Nebezpečné city (Remélem legközelebb sikerül meghalnod)

Eszter medzi svojich rovesníkov nezapadá už na prvý pohľad. Pozerá sa na nich s odstupom a oveľa viac ju zaujíma pozornosť učiteľa angličtiny.

Keď ten však náhle opustí školu, s Eszter to poriadne zamáva. Nedokáže naňho zabudnúť a navyše sa postupne stáva obeťou online stalkingu. Koľko psychickej bolesti dokáže tínedžer zvládnuť, kým sa zrúti? Maďarský triler nájdeme v kinách od 2. mája.

5. Chvilky

Anežka chce, aby bol jej vzťah s rodinou a partnerom pokojný, a to aj za cenu, že stále robí ústupky a berie vinu na seba. Chvíľu je spokojná, no časom má tento prístup presne opačný efekt. Kedy bude mať Anežka už všetkého dosť a povie blízkym, ako sa naozaj cíti?

Film od českých a slovenských tvorcov uvidíme v kinách 2. mája.

6. Yao

Francúzsky herec Seydou Tall prijme pozvanie do Dakaru, aby tam predstavil svoju novú knihu a po prvý raz navštívil krajinu, z ktorej pochádza. Yao je 13-ročný chlapec ochotný urobiť všetko preto, aby stretol svojho hrdinu, a tak naplánuje útek z dediny a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od hlavného mesta.

Herca dojme jeho odhodlanie a rozhodne sa napriek povinnostiam odprevadiť chlapca domov. Na prašných a neistých senegalských cestách však pochopí, že sa približuje nielen k chlapcovej dedine, ale zároveň aj k svojim koreňom. Čo nové o sebe napokon zistí, uvidíme 9. mája.

7. Pokémon Detektív Pikachu (Detective Pikachu)

Keď detektív Harry Goodman záhadne zmizne, jeho syn Tim začne pátrať, čo sa naozaj stalo. Pri odhaľovaní pravdy mu asistuje otcov parťák, detektív Pikachu. Novovzniknutá dvojica je ako stvorená na spoluprácu, keďže Tim je jediný, kto rozumie reči svojho partnera, zatiaľ čo ostatní počujú len známe „pika – pika“.

Pikachu a ďalší pokémoni sa prvýkrát v podobe hraného filmu objavia v našich kinách 9. mája.

8. Brightburn

Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom, použije svoje superschopnosti na zlé činy? A ako na to zareaguje matka, ktorá sa z neho snažila vychovať čo najlepšieho chlapca?

James Gunn potvrdil svoj režisérsky talent už pri sérii Strážcovia Galaxie. Tentoraz sa pokúsil posunúť svoju latku ešte vyššie a vytvoril superhrdinský horor, ktorý uvidíme v kinách 16. mája.

9. John Wick: Parabellum (John Wick: Chapter 3 – Parabellum)

V tretej časti adrenalínovej série je na hlavu Johna Wicka vypísaná odmena štrnásť miliónov dolárov. Elitní zabijaci z celého sveta preto sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to najmenšie zaváhanie.

Keanu Reeves a Halle Berry sa predvedú v akčnej novinke už 16. mája.

10. Všetci to vedia (Todos lo saben)

Laura pricestuje s deťmi do rodnej španielskej dediny na svadbu svojej sestry. Prípravy aj samotný obrad prebehnú hladko, oslavu však naruší zmiznutie Laurinej dcéry a následná esemeska so žiadosťou o výkupné. Rodina je zdesená. Narastá podozrenie, že ju uniesol niekto z blízkych.

Hlavné postavy si v španielskom psychologickom trileri zahrali Penélope Cruz a Javier Bardem. Zohranú dvojicu uvidíme na plátnach od 23. mája.

11. Bolesť a sláva (Dolor y gloria)

Penélope Cruz sa predstaví aj v ďalšej španielskej novinke, tentoraz po boku Antonia Banderasa. Ten hrá rolu režiséra, ktorý už nedokáže tvoriť nové filmy. Príčinu pracovného vyhorenia hľadá v súkromí. Spomína na svoje detstvo, prvú lásku aj bolesť z rozchodu.

Podarí sa režisérovi dokončiť ešte aspoň jeden film? Zistíme v kinách 23. mája.

12. Aladdin

Keď sa spojí Will Smith a spoločnosť Disney, výsledkom nemôže byť nič iné ako rozprávková zábava plná akcie, ale aj podmanivých efektov. V momente, keď z lampy vyskočí modrý džin, pouličnému zlodejovi sa zmení život a princezná už nebude chcieť žiadneho iného nápadníka.

Ako sa Will Smith zhostil úlohy netradičného džina? Uvidíme 23. mája.

13. Booksmart

Dve najlepšie študentky si v predvečer vysokoškolských promócií uvedomia, že hoci vyťažili zo svojho štúdia maximum, ich spoločenský život bol celé tie roky na bode mrazu. Kedy to zmeniť, ak nie v poslednú možnú noc? Amy a Gigi majú veľké plány, z ktorých sú všetky proti pravidlám.

Režisérsky debut herečky Olivie Wilde nájdeme v kinách od 30. mája.

14. Rocketman

Než sa stal Eltonom Johnom, volal sa Reginald. Bol to malý okuliarnatý chlapec, ktorý si veľmi nerozumel so svojimi rodičmi, no za klavírom mu to išlo vynikajúco. Keď stretol svoju spriaznenú dušu v podobe textára Bernieho Taupina, začal sa postupne dostávať na vrchol. Miestami však bola jeho cesta až priveľmi rýchla a priveľmi strmá na to, aby sa dala zvládnuť bez alkoholu a drog.

Tie pomáhali Eltonovi predovšetkým vo chvíľach, kedy sa cítil sám, opustený a nemilovaný, čo sa dialo pomerne často. Lenže keď ste dušou rocker a šoumen, z každého problému sa skrátka vyspievate. Tak, ako to uvidíme v kinách 30. mája.

15. Mama (Ma)

Sue Ann alias Mama je samotárka, ktorá jedného dňa začne tínedžerom požičiavať suterén svojho domu, aby si v ňom mohli organizovať párty. Veľmi ochotne neplnoletým zadováži aj alkohol, má však pár pravidiel. Nikto nesmie chodiť na poschodie a všetci ju musia oslovovať Mama.

Jej pohostinnosť sa však časom začne meniť na posadnutosť a neskôr nočnú moru. V akom stave prežijú tínedžeri najbližšie stretnutie s Mamou? Horor príde do kín 30. mája.

16. Godzilla II: Kráľ monštier (Godzilla: King of the Monsters)

Členovia agentúry Monarch si v druhej časti akčného dobrodružstva zmerajú sily s obrovskými monštrami, vrátane impozantnej Godzilly. Tá bude okrem iného čeliť aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je trojhlavý drak Kráľ Ghidorah.

Ako si ľudia poradia s predpotopnými druhmi pripravenými ovládnuť svet? Zistíme 30. mája.

