Najlepšie vtipy o druhej epizóde 8. série Game of Thrones

Ako Arya a Gendry šokovali internet.

23. apr 2019 o 11:37 Kristína Janščová

Od polovice apríla sú fanúšikovia fenomenálneho seriálu Game of Thrones vo vytŕžení. Svetlo sveta uzrela posledná, ôsma séria a nová epizóda vychádza každý týždeň.

S prvou časťou sa vyhrali aj ľudia na sociálnych sieťach - zaplavili ich vtipmi o vzťahu Sansy a Daenerys či Brana a Jaimeho.

Vtipom neušla ani druhá epizóda s názvom A Knight of the Seven Kingdoms.

Varovanie: Tento článok obsahuje spoilery, takže ak ste časť ešte nevideli, urobte tak čo najskôr. Lebo internet is dark and full of spoilers.

Najviac vtipov si vyslúžila scéna, v ktorej sa Arya konečne stane ženou vďaka Gendrymu.

Arya: Vyzleč si nohavice.

Všetci:

Arya po tom, čo si uvedomila, že svoju poslednú noc mala stráviť s Podrickom, nie Gendrym.

Gendry: Zlatko, čo robíš?

Arya: Nič, nič.

Tiež Arya:

Všetci: *pripravujú sa na boj*

Arya:

Arya: Koľko žien si už mal?

Gendry:

Brienne of Tarth sa konečne dočkala a Jaime Lannister ju pasoval za rytiera Siedmich kráľovstiev.

Tormund sa otvoril, hoci o to nikto nestál. A znova sa pokúsil zaujať Brienne. Aj tým, že pil mlieko.

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - TMBK)

Nikto:

Tormund: Chcete vedieť, prečo ma volajú Giantsbane?

Nikto:

Tormund:

Všetci: *boja sa vojny proti Nočnému kráľovi*

Tormund: Je tu stále tá veľká žena?

Nikto:

Tormund:

***

Jon Snow konečne prezradil svojej frajerke a tete v jednej osobe, že je synom Rhaegara Targaryena a Lyanny Stark.

Ten trápny moment, keď sa blíži vojna s Bielymi chodcami, ale ty sa najskôr musíš rozísť so svojou tetou.

Jon: Moje skutočné meno je Aegon Targaryen.

Daenerys: Kto ti to povedal?

Jon: Bran.

Bran v ďalšej časti:

A ak máte radi podcasty, určite sledujte aj nový podcast denníka SME s názvom Pozeráme Game of Thrones.

Redaktori SME v ňom budú každý týždeň rozoberať udalosti najnovšej epizódy seriálu. Chceme sa rozprávať o príbehu, postavách, špekulovať o tom, čo bude ďalej a zastaviť sa aj pri remeselnej kvalite každej epizódy.

