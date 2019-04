Po požiari Notre-Dame bude hra Assissin’s Creed: Unity úplne zadarmo

Na opravu katedrály dal 500-tisíc eur.

18. apr 2019 o 10:23 Viktor Hlavatovič

Po zdrvujúcej správe o horiacej katedrále Notre-Dame v centre Paríža sa na internete začali objavovať teórie, že by jej obnove mohlo napomôcť aj 3D dvojča z hry Assassin's Creed: Unity.

Po štedrých daroch stoviek miliónov od francúzskych módnych gigantov, morálnej opore zo strany Vatikánu, či prísľube prezidenta Emmanuela Macrona o rozpočte vyše miliardy eur na opravu ich národnej pamiatky, prišlo ďalšie pekné gesto.

Firma Ubisoft, ktorá stojí za hrou Assissin’s Creed: Unity, reagovala na výzvu ľudí a poskytla jeden zo svojich herných titulov verejnosti úplne zdarma.

Spravila tak preto, aby sa ľudia mohli prísť aspoň virtuálne poprechádzať do ich obľúbenej katedrály a obdivovať jej krásy z čias, keď bola ešte plná života.

Ak si hru kúpite (teda do 25. apríla len stiahnete), privedie vás do čias francúzskej revolúcie, počas ktorej centrum Paríža súžoval teror a chaos. To vám však nebráni vychutnať si majestátnosť stavby v celej jej kráse.

Veľké gesto od veľkej firmy dopĺňa aj finančný dar 500 tisíc eur.

"Chceli sme dať ľuďom šancu zažiť majestátnosť a krásnu Notre-Dame najlepšie, ako sa dá. Keď sme tvorili hru Assassin's Creed: Unity, vytvorili sme si s touto ikonou a mestom veľmi silné puto a katedrála Notre-Dame sa stala akýmsi záchytným bodom celej hry," uverejnil Ubisoft na svojom webe.

Firma zároveň dodáva, že si mnohí ľudia ani nevedia predstaviť, v akej širokej škále je možné videohry využiť práve na spoznávanie miest a rozhodli sa priniesť Paríž domov každému z nás.

Ponuka bude dostupná na Uplay do 25. apríla.

Dobrou správou je, že ak si hru stiahnete v tomto období, bude vaša navždy, až kým ju sami nevymažete. Viac informácií nájdete tu.

