Najlepšie koncerty na Slovensku a v okolí v máji

Legendy aj mladé hviezdy.

17. apr 2019 o 16:54 Viktor Hlavatovič

Slovensko

GusGus

Špička súčasného svetového popu, dvojica GusGus, príde potešiť slovenských fanúšikov hneď začiatkom mesiaca. Islandská skupina, ktorá je na scéne od roku 1995, vystúpi v bratislavskom Majestic Music Clube už 9. mája. Lístky na koncert kúpite tu.

Okrem starších skladieb na vás čakajú aj posledné albumy Mexico a Lies Are More Flexible. Skupinu sme mohli naposledy vidieť minulý rok na festivale Pohoda.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/v6TP-M3dKcY

Modestep

Hoci bola táto britská elektronická formácia posledné roky v úzadí, tento rok prichádza s čerstvými EP Echoes rovno do Bratislavy. Ak by ste čakali tradičný koncert, ste na omyle. Túto kapelu totiž pozvali na študentský festival Amosfest, ktorý je tento rok spojený s príležitosťou 100. výročia založenia Univerzity Komenského.

Keďže však kapela mometálne nevystupuje v koncertnej zostave, študenti sa môžu v sobotu 11. mája v Mlynskej doline tešiť na ich dj set. Modestep vznikol v roku 2010 a okrem najväčších svetových festivalov vystúpil už aj na slovenskom Grape alebo Uprisingu. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/f9EM8T5K6d8

Oliver Heldens

Holandský producent a dídžej Oliver Heldens vystúpi 24. mája v Hant Aréne v Bratislave. Momentálne je považovaný za deviateho najlepšieho dídžeja na svete a počas svojej kariéry hral už na tých najväčších festivaloch a pódiách. Lístky stále zoženiete na tomto odkaze.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JxEiIeoet6Q

Česko, Rakúsko, Maďarsko

X Ambassadors

Americká skupina X Ambassadors má na konte množstvo rádiových hitov ako Renegades, Unsteady, či Home. Rocková kapela z New Yorku vystúpi v Prahe 5. mája a v okolí Slovenska vystúpia aj v poľskej Varšave. Lístky zoženiete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8j741TUIET0

Elton John

Anglický spevák, skladateľ a klavirista je jedným z naznámejších britských umelcov. Do pražskej O2 Arény príde už v utorok 7. mája a fanúšikovia sa už teraz tešia na jeho legendárne skladby Sacrifice, Tiny Dancer, Rocket Man, či Can You Feel the Love Tonight z filmu Leví Kráľ.

Koncert je súčasťou jeho posledného trojročného turné s názvom Farewell Yellow Brick Road a lístky na pražský koncert kúpite tu. Elton vystúpi 1. a 2. mája aj vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KjgWWjkNbhU

George Ezra

Ženské srdcia roztopí 21. mája britský spevák, pesničkár a gitarista George Ezra. Ten vystúpi v Tipsport Aréne v Prahe. Domácim fanúšikom je určite známy, naposledy vystúpil minulý rok na festivale Colours of Ostrava. Jeho piesne Shotgun či Budapest majú na Youtube viac ako 150 miliónov zhliadnutí. Lístky zoženiete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/v_B3qkp4nO4

Jamiroquai

Skupina Jamiroquai je na turné a 25. mája počas neho zavítajú aj do pražskej O2 Arény. Fanúšikovia môžu očakávať ďalšiu nablýskanú a futuristickú šou, na ktorú sú pri nich zvyknutí. Ich vystúpenie mohli zažiť už v minulosti aj ľudia na Slovensku. Ak chcete ísť do Prahy, lístky sú ešte k dispozícií.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D-NvQ6VJYtE

Muse

Muse sú práve na svojom Simulation Tour. Ich posledné albumy trhali rekordy, koncerty sú vypredané a skupina zažíva vrchol svojej slávy. Preto ju môžete so špeciálnou šou vidieť na najväčšej koncertnej ploche v Česku - letňanskom letisku - už 26. mája.

Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme a Dominic Howard predstavia okrem najnovšieho albumu Simulation Theory aj ich staršie skladby, ktorými dokázali vypredať aj olympijský štadión v Ríme. Lístky zoženiete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yj8Xpdx60Ws

Rakúsko

Mumford and Sons

Veľmi zaujímavým koncertom v susednej Viedni bude nepochybne aj vystúpenie folk rockovej skupiny Mumford and Sons. Partia britov, ktorá sa venuje trošku alternatívnejšiemu rocku, žnie v poslednej dobe veľký úspech.

Už 3. mája zahrajú vo Vienner Stadhalle a okrem iného fanúšikom predstavia aj svoj minuloročný album Delta. Koncert je už vypredaný, možno sa vám ale podarí zohnať lístky vo facebookovej udalosti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IqFsRt0uYzA

Anne-Marie

Pred rokom sa táto mladá speváčka objavila vo Viedni po boku najznámejšieho songwritera dnešnej doby, Eda Sheerana. Vtedy mu robila doprovod na celom turné s novým albumom Divide.

Teraz však prichádza ako sólo speváčka do Gasometra vo Viedni a je pripravená predviesť, že aj ona má našliapnuté na sľubnú kariéru. Koncert sa uskutoční 4. mája a je beznádejne vypredaný. Skúste to však vo facebookovom evente.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/XeKoCLVXKNo

Tom Walker

Brit Tom Walker zahviezdil po vydaní svojho singlu Leave a light on. Okrem toho, že sa pieseň stala najlepším britským singlom, Tom dostal aj ocenenie objav roka 2019.

Momentálne brázdi Európu na svojom turné a jednou z jeho mnostva zastávok bude aj viedenský Flex. Udeje sa tak už 12. mája a lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nqnkBdExjws

Bad Religion

Bad Religion je punk rocková skupina, ktorá vznikla v Los Angeles v roku 1979. O 40 rokov neskôr vydali album Age of Unreason a prídu ho predstaviť svojim fanúšikom už 21. mája do Viedne. Lístky zoženiete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/12kcpP-8jfM

Backstreet Boys

Legendy sa vracajú. Nijak inak sa nedá nazvať návrat idolov miliónov žien, Backstreet Boys. Najznámejší boyband všetkých čias vydal tento rok svoj nový album s názvom DNA a pre starších aj nových fanúšikov si prichystali aj jedinečnú koncertnú šnúru.

Jednou z európskych zastávok musí byť samozrejme aj Viedeň, takže si môžu prísť na chuť aj slovenskí fanúšikovia. Koncert je naplánovaný na 28. mája a lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/12kcpP-8jfM

Kiss

Milovníci glam rocku si do kalendára určite už dávno zapísali dátum 29. mája. V ten deň totiž príde s ich posledným End of the Road Tour do Viedne skupina Kiss. Partia známa svojími kostýmami, rockovou šou a jedinečným výzorom je na scéne od roku 1973. Lístky na koncert rockovej legendy kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zlSFmotba2I

